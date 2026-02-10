Партию «Стабильности!» покинули 3 депутата Сейма

На выборах в 14-й Сейм «Стабильности!» вошла в парламент с 11 депутатами как пятая по величине из семи фракций. Теперь она стала самой маленькой фракцией в парламенте с пятью депутатами — это минимальное число для существования фракции.

Глава фракции Светлана Чулкова отметила, что «Стабильности!» продолжает свою работу в Сейме: «Пять депутатов — вот наша фракция, мы будем продолжать работать так, как работали до сих пор», — сказала Чулкова, выразив мнение, что «не все могут выдержать ежедневные письма из прокуратуры, служб государственной безопасности и государственных учреждений».

В сентябре прошлого года сразу после получения депутатского мандата из фракции вышла Елена Клявиня. Мандат ей достался, поскольку свой мандат сложил направленный на проверку государственного языка Виктор Пучка. Клявиня объяснила уход взглядами, различными от взглядов фракции.

В тот же день из фракции вышла и Екатерина Дрелинга. Она тогда сказала, что это «единственный честный путь», и предпочла продолжить работу как независимый депутат.

В 2023 году фракцию покинула и Глория Гревцова, осужденная за предоставление ложных сведений. Именно на ее место пришел только что покинувший фракцию Салимов.

Годом позже из фракции была исключена депутат Виктория Плешкане. Тогдашний руководитель фракции Росликов причину исключения не раскрыл.

Фракцию могут создать не менее пяти депутатов, избранных в Сейм от одного списка кандидатов, причем сменить принадлежность к фракции невозможно. Таким образом, депутаты, избранные от одного списка кандидатов, могут создать только одну фракцию и не могут вступить в другую.