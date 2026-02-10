Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Партию «Стабильности!» покинули 3 депутата Сейма

© Lsm.lv 10 февраля, 2026 16:16

Новости Латвии 0 комментариев

По информации Латвийского телевидения, фракцию Сейма «Стабильности!» покидают три депутата — Илья Иванов, Игорь Юдин и Амиль Салимов. Таким образом, во фракции остается всего пять депутатов.

На выборах в 14-й Сейм «Стабильности!» вошла в парламент с 11 депутатами как пятая по величине из семи фракций. Теперь она стала самой маленькой фракцией в парламенте с пятью депутатами — это минимальное число для существования фракции.

Глава фракции Светлана Чулкова отметила, что «Стабильности!» продолжает свою работу в Сейме: «Пять депутатов — вот наша фракция, мы будем продолжать работать так, как работали до сих пор», — сказала Чулкова, выразив мнение, что «не все могут выдержать ежедневные письма из прокуратуры, служб государственной безопасности и государственных учреждений».

В сентябре прошлого года сразу после получения депутатского мандата из фракции вышла Елена Клявиня. Мандат ей достался, поскольку свой мандат сложил направленный на проверку государственного языка Виктор Пучка. Клявиня объяснила уход взглядами, различными от взглядов фракции.

В тот же день из фракции вышла и Екатерина Дрелинга. Она тогда сказала, что это «единственный честный путь», и предпочла продолжить работу как независимый депутат.

В 2023 году фракцию покинула и Глория Гревцова, осужденная за предоставление ложных сведений. Именно на ее место пришел только что покинувший фракцию Салимов.

Годом позже из фракции была исключена депутат Виктория Плешкане. Тогдашний руководитель фракции Росликов причину исключения не раскрыл.

Фракцию могут создать не менее пяти депутатов, избранных в Сейм от одного списка кандидатов, причем сменить принадлежность к фракции невозможно. Таким образом, депутаты, избранные от одного списка кандидатов, могут создать только одну фракцию и не могут вступить в другую.

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

