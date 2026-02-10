Уменьшить бремя счетов за отопление: правящая коалиция отвергла предложение

В подготовленном проекте решения предлагалось обратиться к Сейму и Кабинету министров с призывом внести изменения в закон о налоге на добавленную стоимость, установив ставку в размере 5% на тепловую энергию и древесное топливо для домохозяйств в отопительный сезон 2026 года. В настоящее время эта ставка составляет 12%.

Большинство членов комитета эту идею не поддержали, объяснив свое решение, в частности, тем, что это вопрос компетенции Сейма, а у политических сил есть возможность через свои партии обращаться в Сейм и инициировать изменения в законодательстве.

Как ранее сообщало агентство LETA, на прошлой неделе Комитет по жилью и окружающей среде Рижской думы решил не рассматривать предложение депутата от оппозиции Владислава Барташевича (LPV) призвать Сейм и Кабинет министров рассмотреть возможность внесения изменений в закон о налоге на добавленную стоимость (НДС), установив нулевую ставку налога на тепловую энергию и древесное топливо для домохозяйств в отопительный сезон 2026 года.