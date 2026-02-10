Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Правительство направило 200 миллионов евро на укрепление ПВО

10 февраля, 2026 18:58

Правительство во вторник одобрило перераспределение в бюджете 200 млн евро для укрепления системы противовоздушной обороны. Средства будут перераспределены из бюджетной программы "Финансирование мер по укреплению безопасности государства" в подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

В настоящее время по программе "Содержание Национальных вооруженных сил" на 2026 и 2027 годы финансирование для приобретения систем противовоздушной обороны не запланировано.

Как сообщалось, в период с 2023 по 2027 год Латвия обязалась ежегодно выделять дополнительно 200 млн евро на укрепление противовоздушной обороны. В целом за пять лет на эти цели будет выделен 1 млрд евро.

Первое решение о перераспределении средств правительство приняло в декабре 2023 года, второе - в феврале прошлого года.

В ноябре 2023 года Минобороны подписало с немецкой компанией "Diehl Defence" договор о приобретении систем противовоздушной обороны средней дальности "IRIS-T" на сумму 600 млн евро, что обеспечит внедрение в Латвии многоуровневой противовоздушной обороны. Планируется, что поставки систем "IRIS-T" начнутся в 2026 году.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сбить 20 дронов? Генерал НВС «абсолютно не может» гарантировать их уничтожение
Сбить 20 дронов? Генерал НВС «абсолютно не может» гарантировать их уничтожение

Взорванный дом можно восстановить! Рига покроет целых 5% расходов
Взорванный дом можно восстановить! Рига покроет целых 5% расходов

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки
Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

Кличко: В Киеве без тепла остаются почти 1400 жилых домов

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Politico: ЕС готовит план для членства Украины с 2027 года

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Уменьшить бремя счетов за отопление: правящая коалиция отвергла предложение

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Первая медаль на Олимпийских играх: Элина Бота взяла серебро

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

СГД против здравого смысла: переплата налогов от покойника это «гостайна»?

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

На улице Краста в Риге за один час произошли пять ДТП

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

