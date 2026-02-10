Также Бота принесла независимой Латвии первую в истории медаль Олимпийских игр в соревнованиях женских одноместных саней. В 1980 году в Лейк-Плэсиде чемпионкой стала Вера Зозуля, а бронзовую медаль завоевала Ингрида Амантова.

В Кортина-д’Ампеццо золотую медаль выиграла немка Юлия Таубиц, которая была быстрейшей во всех четырёх заездах, опередив Боту по сумме на 0,918 секунды. Всего 0,039 секунды Боте уступила американка Эшли Фаркуарсон. Четвёртой, отстав на 0,063 секунды от тройки призёров, стала итальянка Верена Хофер.

Кенди Апарёде завершила олимпийские соревнования на 16-м месте.

После первого заезда Бота шла пятой, во втором показала третий результат и по итогам первого дня также занимала третье место в общем зачёте. Во вторник в третьем заезде латвийка поднялась на вторую позицию и перед заключительным заездом уступала Таубиц 0,704 секунды.

Ближайшая преследовательница Фаркуарсон отставала на пять сотых секунды, а обладательница четвёртой позиции итальянка Хофер проигрывала почти одну десятую секунды, что обещало напряжённую борьбу за медали. В четвёртом заезде Хофер показала лишь седьмой результат, тогда как Фаркуарсон стала четвёртой, развив наибольшую скорость в нижней части трассы.

Во время заезда Боты именно в нижней части трассы преимущество латвийки над американкой сократилось, однако на финише она всё же опередила соперницу в общем зачёте на четыре сотых секунды.

Апарёде уже в первом заезде допустила ошибку, выбыв из борьбы за высокий результат. В следующих двух заездах она была восьмой, а в заключительном показала даже пятый результат, всего на две тысячные секунды быстрее Боты.

Четыре года назад на Олимпийских играх в Пекине обе латвийки оказались во второй десятке: Апарёде финишировала 11-й, а дебютантка Бота (тогда — Витола) заняла 18-е место. Восьмое место тогда заняла Элиза Тирума, завершившая карьеру.

На зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо Латвия представлена самой большой делегацией в своей истории — 68 спортсменами. Латвийские спортсмены выступят в девяти видах спорта.





