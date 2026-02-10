Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 11. Февраля Завтра: Laima, Laimdota
Доступность

Первая медаль на Олимпийских играх: Элина Бота взяла серебро (1)

Редакция PRESS 10 февраля, 2026 20:45

Важно 1 комментариев

LETA

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

Также Бота принесла независимой Латвии первую в истории медаль Олимпийских игр в соревнованиях женских одноместных саней. В 1980 году в Лейк-Плэсиде чемпионкой стала Вера Зозуля, а бронзовую медаль завоевала Ингрида Амантова.

В Кортина-д’Ампеццо золотую медаль выиграла немка Юлия Таубиц, которая была быстрейшей во всех четырёх заездах, опередив Боту по сумме на 0,918 секунды. Всего 0,039 секунды Боте уступила американка Эшли Фаркуарсон. Четвёртой, отстав на 0,063 секунды от тройки призёров, стала итальянка Верена Хофер.

Кенди Апарёде завершила олимпийские соревнования на 16-м месте.

После первого заезда Бота шла пятой, во втором показала третий результат и по итогам первого дня также занимала третье место в общем зачёте. Во вторник в третьем заезде латвийка поднялась на вторую позицию и перед заключительным заездом уступала Таубиц 0,704 секунды.

Ближайшая преследовательница Фаркуарсон отставала на пять сотых секунды, а обладательница четвёртой позиции итальянка Хофер проигрывала почти одну десятую секунды, что обещало напряжённую борьбу за медали. В четвёртом заезде Хофер показала лишь седьмой результат, тогда как Фаркуарсон стала четвёртой, развив наибольшую скорость в нижней части трассы.

Во время заезда Боты именно в нижней части трассы преимущество латвийки над американкой сократилось, однако на финише она всё же опередила соперницу в общем зачёте на четыре сотых секунды.

Апарёде уже в первом заезде допустила ошибку, выбыв из борьбы за высокий результат. В следующих двух заездах она была восьмой, а в заключительном показала даже пятый результат, всего на две тысячные секунды быстрее Боты.

Четыре года назад на Олимпийских играх в Пекине обе латвийки оказались во второй десятке: Апарёде финишировала 11-й, а дебютантка Бота (тогда — Витола) заняла 18-е место. Восьмое место тогда заняла Элиза Тирума, завершившая карьеру.

На зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо Латвия представлена самой большой делегацией в своей истории — 68 спортсменами. Латвийские спортсмены выступят в девяти видах спорта.
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Увольнять станет гораздо проще: профсоюзы лишают главного преимущества
Важно

Увольнять станет гораздо проще: профсоюзы лишают главного преимущества

Сбить 20 дронов? Генерал НВС «абсолютно не может» гарантировать их уничтожение
Важно

Сбить 20 дронов? Генерал НВС «абсолютно не может» гарантировать их уничтожение

Из соцсетей пропали страницы Раймонда Паулса: без ведома Маэстро?
Важно

Из соцсетей пропали страницы Раймонда Паулса: без ведома Маэстро?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Кличко: В Киеве без тепла остаются почти 1400 жилых домов (1)

Важно 20:55

Важно 1 комментариев

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Читать
Загрузка

Politico: ЕС готовит план для членства Украины с 2027 года (1)

Мир 20:55

Мир 1 комментариев

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

Читать

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки (1)

Важно 20:50

Важно 1 комментариев

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Читать

Уменьшить бремя счетов за отопление: правящая коалиция отвергла предложение (1)

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 1 комментариев

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Читать

СГД против здравого смысла: переплата налогов от покойника это «гостайна»? (1)

Важно 20:27

Важно 1 комментариев

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

Читать

На улице Краста в Риге за один час произошли пять ДТП (1)

Выбор редакции 20:27

Выбор редакции 1 комментариев

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Читать