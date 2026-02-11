«Через пять лет Европы не будет»: жёсткая критика ЕС от Макрона

Он напомнил о финансовом кризисе, который пришёл из США, но, как подчеркнул французский лидер, Европа пострадала «в десять раз больше», поскольку не смогла действовать согласованно. В отличие от этого, во время пандемии COVID страны ЕС, по его словам, «действовали очень быстро и единым фронтом».

Теперь, считает Макрон, наступает новая проверка. Он перечисляет вызовы - политика Дональда Трампа, торговые пошлины, споры вокруг Гренландии - и предупреждает о самоуспокоенности Европы.

«Не верьте ни на секунду, что всё кончено. Каждый день, каждая неделя приносят новые угрозы. Европа страдает от травмы: после каждой эскалации следует трусливое облегчение. Этот же кризис представляет собой глубокий геополитический разлом».



Французский президент требует «выхода из состояния геополитического несовершеннолетия». По его мнению, ЕС должен мыслить категориями силы, обеспечивать защиту и масштабно инвестировать в оборону, технологии, искусственный интеллект и квантовые компьютеры.

«Это битвы, которые необходимо выиграть. Если мы ничего не предпримем, то через пять лет Европы не будет».