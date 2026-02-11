Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Через пять лет Европы не будет»: жёсткая критика ЕС от Макрона

Редакция PRESS 11 февраля, 2026 14:08

Мир

Президент Франции Эмманюэль Макрон в совместном интервью ведущим европейским газетам выступил с резкой критикой в адрес Евросоюза. По его словам, Европа регулярно проигрывает, когда действует медленно и разрозненно.  Об этом пишет Bildt.

Он напомнил о финансовом кризисе, который пришёл из США, но, как подчеркнул французский лидер, Европа пострадала «в десять раз больше», поскольку не смогла действовать согласованно. В отличие от этого, во время пандемии COVID страны ЕС, по его словам, «действовали очень быстро и единым фронтом».

Теперь, считает Макрон, наступает новая проверка. Он перечисляет вызовы - политика Дональда Трампа, торговые пошлины, споры вокруг Гренландии - и предупреждает о самоуспокоенности Европы.

«Не верьте ни на секунду, что всё кончено. Каждый день, каждая неделя приносят новые угрозы. Европа страдает от травмы: после каждой эскалации следует трусливое облегчение. Этот же кризис представляет собой глубокий геополитический разлом».

Французский президент требует «выхода из состояния геополитического несовершеннолетия». По его мнению, ЕС должен мыслить категориями силы, обеспечивать защиту и масштабно инвестировать в оборону, технологии, искусственный интеллект и квантовые компьютеры.

«Это битвы, которые необходимо выиграть. Если мы ничего не предпримем, то через пять лет Европы не будет».

Фон дер Ляйен призвала ЕС к быстрой реформе финрынка

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Янис Юрканс возвращается в Латвию из солнечной Испании

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

А нечего было Хелманиса обижать: Нацблок требует отставки Чударса

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

В Рижской 1-ой больнице вышла из строя система регистрации

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

20 километров по замёрзшему морю: в Европе открыли безумную зимнюю трассу!

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

В Риге в январе потребление тепла увеличилось на 60%

Из-за низкой температуры воздуха в январе этого года в столице было потреблено 637 000 мегаватт-часов тепловой энергии, что на 60% больше, чем в декабре, когда потребление тепловой энергии составило 399 200 мегаватт-часов, сообщил агентству ЛЕТА начальник отдела стратегической коммуникаций АО "Rīgas siltums" Иво Валдовскис.

