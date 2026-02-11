«У Латгалии хотят отнять 20 млн»: Барташевич бьёт тревогу

«Концертный зал создавался за счёт примерно 20 миллионов евро. Лишение капитальных долей - это огромный оскорбление жителей Резекне и всей Латгалии».

По словам Барташевича, государство фактически готовится «наказать» самоуправление, забрав контроль над проектом, в который были вложены средства и многолетние усилия.

Правительство поручило Министерству культуры и Министерству умной администрации и регионального развития подготовить закон о государственном участии в «Gors». Рассматривается модель, при которой государство внесёт 75% уставного капитала SIA «Austrumlatvijas koncertzāle» и получит решающее влияние в управлении.

Комитет по финансам и бюджету Резекненской думы отказался поддержать этот вариант. Самоуправление выступает против передачи здания и долей капитала государству.

В качестве альтернативы предлагается модель делегирования функций через договоры о сотрудничестве с государством и другими самоуправлениями Латгалии. Окончательное решение дума планирует принять 13 февраля.