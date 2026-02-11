Плюс 138 жителей. Елгава идёт против демографии

Год назад, 1 января 2025 года, в городе было 59 303 жителя. Сейчас в регистре числятся 28 188 мужчин и 31 253 женщины.

Возрастная структура показывает явный дисбаланс. В Елгаве проживают 9778 человек моложе трудоспособного возраста до 14 лет - 5035 мальчиков и 4743 девочки. Трудоспособных жителей с 15 лет насчитывается 37 932 человека - 19 223 мужчины и 18 709 женщин. Старше 65 лет - 11 731 человек, из них 3930 мужчин и 7801 женщина.

На фоне общенациональной статистики рост Елгавы выглядит исключением. В целом по Латвии на 1 января 2026 года зарегистрировано 1 988 792 жителя - это на 35 792 человека меньше, чем год назад, когда население составляло 2 024 584 человека.