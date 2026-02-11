«Несвободные» куры: проверка на ферме в Алуксне нашла клетки

Инспекторы выявили, что в двух помещениях для кур-несушек, зарегистрированных как системы вне клеточного содержания, фактически использовались комбинированные конструкции. Часть боковых элементов была закрыта, что превращало систему в клеточную и ограничивало свободное передвижение части птиц.

Позднее при повторной проверке служба констатировала, что выявленные несоответствия устранены.

По данным Firmas.lv, оборот концерна «Agrova Baltics» в первом полугодии 2025 года составил 10,013 млн евро - это на 69,5 % больше, чем годом ранее. Компания получила прибыль 1,722 млн евро против убытков в аналогичный период 2024 года.

В группу входят предприятия по производству яиц, торговле и энергетике, а также доля 51 % в британской игровой компании Chick Game Studios. Акции «Agrova Baltics» котируются на альтернативном рынке First North биржи Nasdaq Riga.