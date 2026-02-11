Financial Times: Зеленский готовит выборы и референдум о мире

Дата выбрана символически - в годовщину начала российского вторжения. По информации FT, Киев рассматривает вариант одновременного проведения выборов и всенародного голосования.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что американские и украинские переговорщики обсуждали возможность вынесения потенциального соглашения на референдум уже в мае.

Очередные президентские выборы должны были пройти в 2024 году, однако их отложили из-за военного положения, действующего с начала вторжения России. Москва на этом основании неоднократно ставила под сомнение легитимность Зеленского.

Сам президент ранее подчёркивал, что готов к проведению выборов, но необходимо решить два ключевых вопроса - безопасность в условиях продолжающихся обстрелов и участие военных в голосовании, а также правовые основания для признания результатов.

В условиях военного положения проведение выборов ограничено Конституцией и законами Украины.