Не звоните 112 по пустякам! Почти половина вызовов — лишние

За последние два года на 112 ежегодно поступало около 1,2 млн звонков. Если в 2024 году неэкстренных обращений было 27 %, то в 2025 году их доля выросла почти до половины.

При этом узнаваемость номера растёт: 93 % жителей Латвии без подсказки называют 112 как номер для экстренных случаев - это на 2 % больше, чем годом ранее. Однако только каждый второй знает правильную последовательность информации при звонке: где произошло, что произошло и ответы на вопросы диспетчера.

Среди типичных неэкстренных звонков - жалобы на протечки воды, перебои с электричеством, просьбы вызвать такси, открыть дверь после потери ключей, вопросы о времени и дате. Люди также звонят по поводу тюленей на пляже, кошек на деревьях и неподвижных птиц на льду. Бывают и детские шалости с кнопкой «Экстренный вызов».

В службе подчёркивают: такие звонки перегружают линии и могут задержать помощь в ситуациях, где счёт идёт на секунды.

Звонить на 112 следует только тогда, когда существует реальная угроза жизни, здоровью, окружающей среде или имуществу.