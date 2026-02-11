Из-за высказываний и не только: Барташевич назвал причину отказа в доступе к гостайне

Он вновь заявил, что намерен обжаловать и решение СГБ об отказе в допуске к гостайне, и распоряжение министра умного управления и регионального развития Раймонда Чударса об его отстранении, поскольку не считает эти решения законными и обоснованными.

На вопрос, известно ли ему, по какой причине СГБ отказала в допуске к гостайне, Барташевич ответил, что он об этом проинформирован. Одной из причин является тот факт, что в отношении Барташевича начаты уголовные процессы, хотя инкриминируемые преступления еще не доказаны в суде. По мнению Барташевича, это является игнорированием презумпции невиновности.

В качестве еще одного аргумента для отказа в допуске упоминается административный процесс, в основе которого лежит принятое в 2023 году бывшим министром охраны среды и регионального развития Ингой Берзиней решение об освобождении Барташевича от должности мэра. По этому процессу окончательное решение также еще не вступило в силу, указал он.

Кроме того, СГБ вменила ему в вину то, что он высказывал свое мнение о сносе советских памятников, несмотря на то что требования закона были выполнены и памятники были снесены. "Был один эпизод, когда я высказал свое мнение, что снос памятников является чистым вандализмом. От этого мнения я не могу отказаться и не отказываюсь", - сказал Барташевич.

В решении СГБ также упоминается, что Барташевич использует для коммуникации русский язык. В интервью Латвийскому радио он отметил, что русский язык использует в своем частном аккаунте в "Facebook", и административный штраф, который еще не вступил в силу, был применен к нему именно за это.