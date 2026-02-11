Что с инфляцией? Какими ценами порадовал нас январь

При этом средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в январе увеличился на 3,7%.

В статистическом управлении отмечают, что наибольшее влияние на изменение уровня цен в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года оказали транспортная группа (-0,4 процентного пункта), одежда и обувь (-0,2 процентного пункта), а также жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива (+0,4 процентного пункта).

За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,3%.

Наибольшее влияние на рост среднего уровня цен в этой группе оказали свежие или охлажденные фрукты и овощи (+8,8%). В основном из-за завершения акций выросли цены на мясные изделия (+1,3%), свежие финики, инжир и тропические фрукты (+7,4%), сушеное, соленое или копченое мясо (+2,5%), а также сухие завтраки (+11,4%). Подорожали также свежая, охлажденная или замороженная свинина (+1,4%), прохладительные напитки (+5%), десерты и напитки на молочной основе (+4,9%), а также другие свежие или охлажденные овощи (+3,8%).

В свою очередь под влиянием акций подешевели кофе (-3,8%), сыр (-1,1%), другие мучные кондитерские изделия (-1,1%) и шоколад (-1,5%). Дешевле стали свежие яблоки (-6,4%), свежие груши (-9,7%) и оливковое масло (-6,5%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табак за месяц вырос на 1,2%. В том числе цены на алкогольные напитки повысились на 1,9%, что в основном было связано с завершением акций на крепкие алкогольные напитки, вино и пиво.

В группе одежды и обуви цены за месяц в среднем снизились на 4,4%. Под влиянием зимних скидок и распродаж средний уровень цен на одежду снизился на 4,4%, а на обувь — на 4,6%.

Средний уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за месяц увеличился на 2,4%. Наибольший рост цен в этой группе был зафиксирован на электроэнергию (+7,3%). Природный газ подорожал на 6,2%. Подорожали также плата за управление жильем (+2,2%), вывоз отходов (+3,6%) и теплоэнергия (+0,4%).

В группе здравоохранения средний уровень цен за месяц увеличился на 1,3%. Наибольшее влияние на рост цен в этой группе из-за завершения акций оказали медикаменты (+1,3%). Подорожали также стоматологические услуги, а также амбулаторные лечебные и реабилитационные услуги.

В транспортной группе цены за месяц снизились на 3,2%, что главным образом связано с падением цен на пассажирские авиаперевозки. Топливо подешевело на 3%, в том числе дизельное топливо — на 3,1%, бензин — на 3,1%, тогда как автогаз подорожал на 2,5%. За месяц выросли цены на обслуживание и ремонт личных транспортных средств.

В группе отдыха, спорта и культуры средний уровень цен за месяц снизился на 0,7%, главным образом из-за падения цен на комплексные туристические услуги. Под влиянием акций подешевели товары для домашних животных. При этом подорожали газеты и периодические издания. В основном из-за завершения акций выросли цены на игры, игрушки и товары, связанные с хобби.

В группе личного ухода, социальной защиты и различных товаров и услуг цены за месяц выросли на 1,7%. Из-за завершения акций наибольшее влияние на рост цен в этой группе оказали другие приборы, предметы и изделия для личного ухода. Выросли также цены на услуги парикмахерских и салонов красоты. С 1 января изменились пошлины за выдачу паспортов и ID-карт, поэтому средний уровень цен на соответствующие услуги вырос на 14,2%.

В остальных потребительских группах наиболее значительное снижение цен за месяц было зафиксировано на гостиничные услуги. При этом выросли цены на мобильные телефоны.

В январе 2026 года по сравнению с январем 2025 года наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен оказали продукты питания и безалкогольные напитки (+1 процентный пункт), главным образом кофе, свежая, охлажденная или замороженная курятина, а также жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива (+1 процентный пункт). Существенное влияние оказали также личный уход, социальная защита, различные товары и услуги (+0,2 процентного пункта), здравоохранение (+0,2 процентного пункта), а также транспортная группа (-0,3 процентного пункта).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 3,9%.

Наибольшее влияние на рост среднего уровня цен в этой группе за год оказали кофе (+20,9%), свежая, охлажденная или замороженная курятина (+14,3%), яйца (+17,2%), свежие или охлажденные фрукты и овощи (+11,9%), шоколад (+12,2%) и хлеб (+3,2%). Подорожали также другие мучные кондитерские изделия (+4,7%), сушеная, соленая или копченая рыба (+24,1%), свежая, охлажденная или замороженная говядина (+25,8%), свежие цитрусовые (+9,5%) и рыбные изделия (+6,1%). При этом подешевели масло (-11,5%), другие свежие фрукты (-19,8%), оливковое масло (-17,8%), сыр (-2,1%), картофель (-8,5%) и зерновая мука (-8,2%).

В группе одежды и обуви цены за год в среднем выросли на 2,4%. В том числе цены на одежду повысились на 2,6%, а обувь подорожала на 2,7%.

Средний уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за год увеличился на 6%. За год наибольший рост цен был зафиксирован на электроэнергию (+8,6%). Подорожали теплоэнергия (+4,1%), плата за управление жильем (+7,2%), водоснабжение (+9,9%), арендная плата за жилье (+8%), а также канализационные услуги (+12,3%). Выросли цены и на услуги по содержанию, ремонту и безопасности жилья (+7,4%), природный газ (+5,8%) и вывоз отходов (+5,4%). В то же время подешевели материалы для содержания и ремонта жилья (-2,1%).

В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 3%. За год подорожали амбулаторные лечебные и реабилитационные услуги, стоматологические услуги, услуги удаленной диагностики и медицинских лабораторий. При этом медикаменты подешевели.

В транспортной группе цены за год в среднем снизились на 2,2%, что главным образом обусловлено падением цен на топливо (-7,6%). Дизельное топливо подешевело на 7,7%, бензин — на 8%, автогаз — на 2%. Снизились цены на подержанные автомобили. В то же время за год выросли цены на другие услуги, связанные с личными транспортными средствами, обслуживание и ремонт личных транспортных средств, пассажирские автоперевозки и пассажирские железнодорожные перевозки.

В группе информации и связи средний уровень цен за год вырос на 2,5%. Подорожали подписки на аудиовизуальные стриминговые сервисы и аренда аудиовизуального контента, комплексные телекоммуникационные услуги и услуги мобильной связи. Подешевели компьютеры.

В группе ресторанных и гостиничных услуг средний уровень цен за год вырос на 4,3%. Подорожали услуги общественного питания, в том числе выросли цены на услуги ресторанов и кафе (+5,1%), а также столовых, кафетериев и столовых учебных заведений (+6,1%).

В группе личного ухода, социальной защиты, различных товаров и услуг цены за год выросли на 4,8%. Подорожали другие приборы, предметы и изделия для личного ухода, плата за проживание в домах престарелых, услуги парикмахерских и салонов красоты, ювелирные изделия и наручные часы.

В остальных потребительских группах наиболее значительный рост цен за год был зафиксирован на сигареты, высшее образование, дошкольное образование и товары кратковременного пользования для домохозяйств. При этом подешевели вино, крепкие алкогольные напитки и ликеры, а также пиво.