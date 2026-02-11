Фон дер Ляйен призвала ЕС к быстрой реформе финрынка

По словам фон дер Ляйен, европейский рынок капитала остается слишком фрагментированным, поскольку в ЕС существует 27 различных финансовых систем в отличие от США с единым финансовым рынком. "Это фрагментация в гипертрофированной форме. Нам нужен один большой, глубокий и ликвидный рынок капитала", - призвала глава Еврокомиссии.

По ее мнению, разрозненность правил, различия в налоговом законодательстве и законах о банкротстве, а также наличие национальных финансовых регуляторов затрудняют трансграничные инвестиции и мешают компаниям привлекать капитал.

Фон дер Ляйен призывает действовать даже без всеобщей поддержки в ЕС

По словам фон дер Ляйен, ее "план А" состоит в том, чтобы объединить все 27 стран ЕС для достижения этой цели. Если соглашение не будет достигнуто, меньшая группа стран должна будет взять на себя инициативу. Некоторые государства, такие как Люксембург и Ирландия, выражают сомнения, полагая, что их налоговые системы дают им конкурентное преимущество. Германия также неохотно отказывается от национального банковского надзора, отмечает агентство AFP.

Фон дер Ляйен также анонсировала изменения в корпоративном праве: в следующем месяце Еврокомиссия планирует предложить новый общеевропейский формат компании, который будет действовать по единым правилам во всех странах ЕС. По замыслу Брюсселя, предприниматели смогут регистрировать фирмы в любом государстве ЕС в течение 48 часов онлайн. Этот проект потребует одобрения стран-членов сообщества.

Предложение об обязательных квотах на товары "Made in Europe"

Кроме того, в ближайшие недели Еврокомиссия намерена представить предложение о введении обязательных квот на товары с маркировкой "Made in Europe" в государственных закупках в отдельных отраслях. Эту инициативу особенно поддерживает Франция. Германия пока выступает против широкого применения таких квот и предлагает ограничить их по времени.

Выступление фон дер Ляйен состоялось накануне серии мероприятий, посвященных повышению конкурентоспособности европейской экономики. В четверг лидеры 27 стран ЕС соберутся на саммит в бельгийском замке Алден-Бизен, где обсудят пути выхода из экономического кризиса.