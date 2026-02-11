Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Британка погибла во время отпуска в США после спора о Трампе

11 февраля, 2026

Обычный семейный визит в США закончился трагедией, которая сейчас обсуждается сразу в двух странах. В Техасе погибла 23-летняя британка Люси Харрисон — по данным слушаний, смертельный выстрел произошёл после семейного конфликта.

Девушка приехала в американский город Проспер вместе со своим бойфрендом на отдых к отцу, который много лет назад переехал жить в США. Однако поездка закончилась трагедией буквально за полчаса до возвращения пары домой.

На судебных слушаниях в Великобритании молодой человек рассказал, что между Люси и её отцом произошёл серьёзный спор. По его словам, разговор касался политики и будущего президента США Дональда Трампа.

Свидетель заявил, что во время конфликта девушка сильно расстроилась и поднялась на второй этаж. Позже, по его словам, отец взял её за руку и отвёл в спальню на первом этаже. Через несколько секунд раздался громкий хлопок.

Бойфренд рассказал, что, забежав в комнату, увидел девушку лежащей на полу, а её отец, по его словам, кричал бессвязные фразы и звал супругу.

На слушаниях также прозвучало, что отец девушки ранее проходил лечение от алкогольной зависимости. Сам мужчина на заседании не присутствовал.

Мать погибшей описала дочь как эмоционального и яркого человека, который любил обсуждать важные темы и активно отстаивал свою точку зрения.

Юридические представители семьи погибшей заявили, что мужчина был единственным человеком, находившимся в комнате во время происшествия. Его адвокаты, в свою очередь, попытались добиться отвода коронера, однако суд отклонил это ходатайство.

Не бойтесь, это не ошибка: СГД — о переплате подоходного налога
Не бойтесь, это не ошибка: СГД — о переплате подоходного налога

Сидит в нашем кафе и ест руками! Ланга снова в шоке (ФОТО)
Сидит в нашем кафе и ест руками! Ланга снова в шоке (ФОТО)

Желтое предупреждение по Латвии о продолжительном снегопаде: где и когда?
Желтое предупреждение по Латвии о продолжительном снегопаде: где и когда?

В Болдерае открытым пламенем горит многоэтажка: подробности

Сегодня вечером, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Сегодня вечером, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Шары с контрабандой из Белоруссии теперь терроризируют Польшу

Воздушные шары, используемые для контрабанды сигарет из Белоруссии, третью ночь подряд пересекают воздушное пространство Польши, сообщает APN. Польские власти заявили, что «гибридные инциденты» являются частью угрозы восточной границе страны со стороны союзника России — Белоруссии.

Воздушные шары, используемые для контрабанды сигарет из Белоруссии, третью ночь подряд пересекают воздушное пространство Польши, сообщает APN. Польские власти заявили, что «гибридные инциденты» являются частью угрозы восточной границе страны со стороны союзника России — Белоруссии.

В Латвии набирает силу «вирус младенцев»: что это?

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Герой и военный преступник в одном лице: карьера командира британской подлодки

Военный преступник или герой? Военная карьера контр-адмирала Энтони Майерса находится в неудобном положении между признанной доблестью и глубоко тревожным поведением. Прославленный во время войны и щедро награжденный после нее, его послужной список также включает действия, которые позже были описаны как военные преступления.

Военный преступник или герой? Военная карьера контр-адмирала Энтони Майерса находится в неудобном положении между признанной доблестью и глубоко тревожным поведением. Прославленный во время войны и щедро награжденный после нее, его послужной список также включает действия, которые позже были описаны как военные преступления.

Пожар в Даугавгривской тюрьме: был объявлен режим чрезвычайной ситуации

На территории Даугавгривской тюрьмы сегодня утром загорелось электрооборудование, в связи с чем временно был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщило агентству LETA Управление мест заключения.

На территории Даугавгривской тюрьмы сегодня утром загорелось электрооборудование, в связи с чем временно был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщило агентству LETA Управление мест заключения.

Всего 10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик задержан на границе Латвии с РФ

10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик, задержанный на границе Латвии и РФ, приговорен к тюремному заключению за перевозку боеприпасов в Россию, сообщает tv3.lv.

10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик, задержанный на границе Латвии и РФ, приговорен к тюремному заключению за перевозку боеприпасов в Россию, сообщает tv3.lv.

На 80% могут вырасти в Риге счета за отопление

Январские морозы привели к рекордному потреблению теплоэнергии — 637 тысяч мегаватт-часов. Такой объем тепловой энергии израсходовали в жилых домах столицы, которые обслуживает предприятие Rīgas siltums. Это на 60% больше, чем в декабре прошлого года, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Обсудим вечером».

Январские морозы привели к рекордному потреблению теплоэнергии — 637 тысяч мегаватт-часов. Такой объем тепловой энергии израсходовали в жилых домах столицы, которые обслуживает предприятие Rīgas siltums. Это на 60% больше, чем в декабре прошлого года, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Обсудим вечером».

