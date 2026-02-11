Британка погибла во время отпуска в США после спора о Трампе

Девушка приехала в американский город Проспер вместе со своим бойфрендом на отдых к отцу, который много лет назад переехал жить в США. Однако поездка закончилась трагедией буквально за полчаса до возвращения пары домой.

На судебных слушаниях в Великобритании молодой человек рассказал, что между Люси и её отцом произошёл серьёзный спор. По его словам, разговор касался политики и будущего президента США Дональда Трампа.

Свидетель заявил, что во время конфликта девушка сильно расстроилась и поднялась на второй этаж. Позже, по его словам, отец взял её за руку и отвёл в спальню на первом этаже. Через несколько секунд раздался громкий хлопок.

Бойфренд рассказал, что, забежав в комнату, увидел девушку лежащей на полу, а её отец, по его словам, кричал бессвязные фразы и звал супругу.

На слушаниях также прозвучало, что отец девушки ранее проходил лечение от алкогольной зависимости. Сам мужчина на заседании не присутствовал.

Мать погибшей описала дочь как эмоционального и яркого человека, который любил обсуждать важные темы и активно отстаивал свою точку зрения.

Юридические представители семьи погибшей заявили, что мужчина был единственным человеком, находившимся в комнате во время происшествия. Его адвокаты, в свою очередь, попытались добиться отвода коронера, однако суд отклонил это ходатайство.