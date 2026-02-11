Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На Олимпиаде в Италии трассу захватил пёс: он пролетел слалом лучше многих спортсменов! (ВИДЕО)

Редакция PRESS 11 февраля, 2026 16:28

Животные 0 комментариев

На зимних соревнованиях в Италии зрители неожиданно получили нового любимца публики. Во время горнолыжного спуска на трассу выбежал пёс - и устроил настоящее шоу.

Животное внезапно появилось прямо на склоне и помчалось вниз по трассе, словно профессиональный спортсмен. Пёс уверенно проходил повороты, ловко менял траекторию и практически повторял маршрут участников соревнований.

Организаторы и сотрудники безопасности попытались остановить неожиданного "участника", но сделать это оказалось не так просто. Пёс продолжал спуск, не сбавляя скорости, и в итоге прошёл почти всю дистанцию.

Зрители на трибунах встретили происходящее смехом и аплодисментами. Трансляция соревнований тоже быстро подстроилась под ситуацию. Режиссёр эфира переключал камеры и показывал беглеца так, будто он полноценный участник турнира. Камеры ловили его с разных ракурсов - крупные планы, общий вид трассы и динамичные проходы по склону.

Видео с необычным забегом быстро разошлось по соцсетям и стало вирусным. Пользователи сравнивают пса с олимпийскими чемпионами по слалому и шутят, что у него явно есть спортивный талант.

 

Организаторы соревнований позже подтвердили, что животное не пострадало. После спуска его удалось безопасно увести со склона.

Зрители же уверены - именно этот пушистый гость стал одной из самых запоминающихся "звёзд" соревнований.

 

