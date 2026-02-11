Уже на этой неделе в Галерее Театра Чехова – новая выставка

Выставка предлагает свой взгляд на значение прикосновения, времени и близости в контексте современного искусства.

Куратор Галереи Театра Чехова LAURA комментирует: «В мае Галерее Тетра Чехова исполнится три года. С примечательной регулярностью, то есть организуя три выставки в год, мы отмечаем праздник современного искусства, привлекая выдающихся художников своего поколения. Это будет девятая выставка, и мы рады представить зрителям художницу, которая тесно связана и с театром, и с современным искусством, – Кристу Виндбергу Аузниеце. В ближайшем будущем галерея продолжит освещать интересные явления в мире современного искусства на своем уникальном языке. Уникальном, потому что у нас театральная галерея, и эта особенность отличает ее от всех остальных. Начиная с 13 февраля приглашаем всех на выставку «Поцелуй»!»

«Сотворение начинается с намерения, прикосновения и движения. Две руки, застывшие в движении, непрерывно вращаются навстречу друг другу, и их траектория образует бесконечный цикл сближения и отдаления. Отсылка к фреске Микеланджело «Сотворению Адама» — прямая, однако здесь творение оказывается в руках женщины; таким образом интерпретация акта сотворения смещается к новым измерениям идентичности и авторства. В этой работе нет божественной иерархии — лишь равноправное присутствие двух творцов.

Правая и левая рука вращаются вокруг своей оси, словно автономные планеты, и их движение вызывает в памяти стрелки часов, для которых время — это всегда нечто точное и размеренное. Одна секунда заключает в себе краткий момент встречи, а за ним следует период, где господствуют ожидание и потенциал.

Один полный оборот охватывает 360 градусов, однако лишь один градус дарит соприкосновение — тот миг, в котором концентрируются интенсивность и хрупкость акта творения; миг, который напоминает о вновь и вновь возникающей возможности.

Работа меняется от месяца к месяцу — Osculum, Basium, Suavium — и постепенно дистанция сокращается: от сдержанного жеста, через нежность, к чувственной интенсивности. Basium — это нежный и ласковый поцелуй, который традиционно ассоциируется с выражением любви и близости. Osculum — более нейтральная форма поцелуя, в классической традиции часто носящая социальный или ритуальный характер. Suavium обозначает страстный, чувственный и насыщенный эротическим переживаниями поцелуй», — рассказывает художница Криста Виндберга Аузниеце.

Криста Виндберга Аузниеце — латвийская художница, работающая в области графики, живописи, видео, инсталляций и сценографии. Ее творческие интересы фокусируются на времени и памяти как изменчивом, многослойном «материале», а также на невидимом — тишине, пустоте и потенциале, который еще находится в процессе формирования; важную роль в ее работах также играют точки пересечения личной и коллективной памяти и присутствие рода.

В произведениях Виндберги мышление и чувственность формы идут рука об руку — свет, тень, фактура и физическая природа материалов становятся метафорами и точно выстроенным опытом для зрителя. Криста регулярно выставляла свои работы в Латвии и за рубежом, в том числе в Центре современного искусства Kim? и галерее «Alma» в Риге, а также в галерее «Kogo» в Тарту, а также принимала участие в международных проектах и ​​биеннале. Ее творчество отмечено профессиональными наградами, а произведения находятся в государственных и частных коллекциях, в том числе в коллекции Латвийского национального художественного музея.