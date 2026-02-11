Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Уже на этой неделе в Галерее Театра Чехова – новая выставка

11 февраля, 2026 17:20

История и культура 0 комментариев

Продолжая диалог с обществом на языке современного искусства, на этой неделе – 13 февраля, в 13:00 – в Галере Театра Чехова откроется выставка художницы Кристы Виндберги Аузниеце «OSCULUM. BASIUM. SUAVIUM».

Выставка предлагает свой взгляд на значение прикосновения, времени и близости в контексте современного искусства.

Куратор Галереи Театра Чехова LAURA комментирует: «В мае Галерее Тетра Чехова исполнится три года. С примечательной регулярностью, то есть организуя три выставки в год, мы отмечаем праздник современного искусства, привлекая выдающихся художников своего поколения. Это будет девятая выставка, и мы рады представить зрителям художницу, которая тесно связана и с театром, и с современным искусством, – Кристу Виндбергу Аузниеце. В ближайшем будущем галерея продолжит освещать интересные явления в мире современного искусства на своем уникальном языке. Уникальном, потому что у нас театральная галерея, и эта особенность отличает ее от всех остальных. Начиная с 13 февраля приглашаем всех на выставку «Поцелуй»!»

«Сотворение начинается с намерения, прикосновения и движения. Две руки, застывшие в движении, непрерывно вращаются навстречу друг другу, и их траектория образует бесконечный цикл сближения и отдаления. Отсылка к фреске Микеланджело «Сотворению Адама» — прямая, однако здесь творение оказывается в руках женщины; таким образом интерпретация акта сотворения смещается к новым измерениям идентичности и авторства. В этой работе нет божественной иерархии — лишь равноправное присутствие двух творцов.

Правая и левая рука вращаются вокруг своей оси, словно автономные планеты, и их движение вызывает в памяти стрелки часов, для которых время — это всегда нечто точное и размеренное. Одна секунда заключает в себе краткий момент встречи, а за ним следует период, где господствуют ожидание и потенциал.

Один полный оборот охватывает 360 градусов, однако лишь один градус дарит соприкосновение — тот миг, в котором концентрируются интенсивность и хрупкость акта творения; миг, который напоминает о вновь и вновь возникающей возможности.

Работа меняется от месяца к месяцу — Osculum, Basium, Suavium — и постепенно дистанция сокращается: от сдержанного жеста, через нежность, к чувственной интенсивности. Basium — это нежный и ласковый поцелуй, который традиционно ассоциируется с выражением любви и близости. Osculum — более нейтральная форма поцелуя, в классической традиции часто носящая социальный или ритуальный характер. Suavium обозначает страстный, чувственный и насыщенный эротическим переживаниями поцелуй», — рассказывает художница Криста Виндберга Аузниеце.

Криста Виндберга Аузниеце — латвийская художница, работающая в области графики, живописи, видео, инсталляций и сценографии. Ее творческие интересы фокусируются на времени и памяти как изменчивом, многослойном «материале», а также на невидимом — тишине, пустоте и потенциале, который еще находится в процессе формирования; важную роль в ее работах также играют точки пересечения личной и коллективной памяти и присутствие рода.

В произведениях Виндберги мышление и чувственность формы идут рука об руку — свет, тень, фактура и физическая природа материалов становятся метафорами и точно выстроенным опытом для зрителя. Криста регулярно выставляла свои работы в Латвии и за рубежом, в том числе в Центре современного искусства Kim? и галерее «Alma» в Риге, а также в галерее «Kogo» в Тарту, а также принимала участие в международных проектах и ​​биеннале. Ее творчество отмечено профессиональными наградами, а произведения находятся в государственных и частных коллекциях, в том числе в коллекции Латвийского национального художественного музея.

 

В Болдерае открытым пламенем горит многоэтажка: подробности

Сегодня вечером, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Сегодня вечером, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Шары с контрабандой из Белоруссии теперь терроризируют Польшу

Воздушные шары, используемые для контрабанды сигарет из Белоруссии, третью ночь подряд пересекают воздушное пространство Польши, сообщает APN. Польские власти заявили, что «гибридные инциденты» являются частью угрозы восточной границе страны со стороны союзника России — Белоруссии.

Воздушные шары, используемые для контрабанды сигарет из Белоруссии, третью ночь подряд пересекают воздушное пространство Польши, сообщает APN. Польские власти заявили, что «гибридные инциденты» являются частью угрозы восточной границе страны со стороны союзника России — Белоруссии.

В Латвии набирает силу «вирус младенцев»: что это?

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Герой и военный преступник в одном лице: карьера командира британской подлодки

Военный преступник или герой? Военная карьера контр-адмирала Энтони Майерса находится в неудобном положении между признанной доблестью и глубоко тревожным поведением. Прославленный во время войны и щедро награжденный после нее, его послужной список также включает действия, которые позже были описаны как военные преступления.

Военный преступник или герой? Военная карьера контр-адмирала Энтони Майерса находится в неудобном положении между признанной доблестью и глубоко тревожным поведением. Прославленный во время войны и щедро награжденный после нее, его послужной список также включает действия, которые позже были описаны как военные преступления.

Пожар в Даугавгривской тюрьме: был объявлен режим чрезвычайной ситуации

На территории Даугавгривской тюрьмы сегодня утром загорелось электрооборудование, в связи с чем временно был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщило агентству LETA Управление мест заключения.

На территории Даугавгривской тюрьмы сегодня утром загорелось электрооборудование, в связи с чем временно был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщило агентству LETA Управление мест заключения.

Всего 10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик задержан на границе Латвии с РФ

10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик, задержанный на границе Латвии и РФ, приговорен к тюремному заключению за перевозку боеприпасов в Россию, сообщает tv3.lv.

10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик, задержанный на границе Латвии и РФ, приговорен к тюремному заключению за перевозку боеприпасов в Россию, сообщает tv3.lv.

На 80% могут вырасти в Риге счета за отопление

Январские морозы привели к рекордному потреблению теплоэнергии — 637 тысяч мегаватт-часов. Такой объем тепловой энергии израсходовали в жилых домах столицы, которые обслуживает предприятие Rīgas siltums. Это на 60% больше, чем в декабре прошлого года, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Обсудим вечером».

Январские морозы привели к рекордному потреблению теплоэнергии — 637 тысяч мегаватт-часов. Такой объем тепловой энергии израсходовали в жилых домах столицы, которые обслуживает предприятие Rīgas siltums. Это на 60% больше, чем в декабре прошлого года, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Обсудим вечером».

