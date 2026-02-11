День номера 112: когда НЕ звонить по этому телефону (10 важных пунктов)

Спасатели отмечают: радует, что в латвийском обществе узнаваемость номера 112 продолжает расти, однако видно, что значительная часть звонков по-прежнему поступает в ситуациях, которые не считаются чрезвычайными, что задерживает оказание помощи тем, кто в ней действительно нуждается.

Отмечая День номера 112, мы призываем жителей укрепить свои знания о номере 112, его значении и ответственном использовании.

✅ Мы собрали наиболее частые неэкстренные случаи, когда жители звонят по номеру 112, хотя в таких ситуациях следует использовать другие решения:

1. коммунальные проблемы – утечка воды в жилище, поврежденная труба, перебои в подаче электроэнергии или проблемы с электросчетчиком;

2. необходимо вызвать такси или отвезти человека домой;

3. во время игры нажата цифровая комбинация 112 или кнопка «Экстренный вызов» – часто эти телефоны не имеют SIM-карты и даются маленьким детям для игр;

4. чтобы узнать необходимую информацию или справочные вопросы – который час, какая дата, каковы обязательные правила местного самоуправления в конкретной ситуации, как заполнить согласованное заявление, какой номер телефона у какой учреждения, как подать заявления и т. д.;

5. чтобы связаться с больницей или поликлиникой и узнать о состоянии здоровья пациента или о том, в какую больницу его доставили;

6. чтобы открыть дверь, потому что потеряны ключи от дома;

7. необходимо решить проблемы с мобильным телефоном – не могу никому позвонить, не знаю PIN/PUK-код;

8. чтобы сообщить о животных, которые находятся в непривычной для них среде, но их жизнь не находится под угрозой – тюлени на пляже, птицы, долго не двигающиеся на льду, кошка на дереве;

9. чтобы проверить работу eZvana – нажимают кнопку экстренной помощи в автомобиле, чтобы проверить, работает ли она;

10. чтобы пожаловаться, эмоционально выпустить пар или узнать статус своего заявления, в том числе вопросы о времени прибытия экипажа.

❗ Неэкстренные звонки создают дополнительную нагрузку на работу диспетчеров 112, занимают линии связи и могут помешать оказанию помощи в ситуациях, угрожающих жизни, когда решающими являются даже секунды!

☝ Напоминаем, что по номеру 112 следует звонить только в ситуациях, когда требуется немедленная помощь оперативных служб – Государственной пожарной охраны, Государственной полиции или Службы неотложной медицинской помощи – поскольку под угрозой находится жизнь, здоровье, окружающая среда или имущество.