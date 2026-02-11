Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
День номера 112: когда НЕ звонить по этому телефону (10 важных пунктов)

Редакция PRESS 11 февраля, 2026 18:32

Новости Латвии 0 комментариев

-Сегодня, 11 февраля, в Латвии и во всей Европе отмечается день единого номера экстренной помощи 112, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба Латвии (ГПСС).

Спасатели отмечают: радует, что в латвийском обществе узнаваемость номера 112 продолжает расти, однако видно, что значительная часть звонков по-прежнему поступает в ситуациях, которые не считаются чрезвычайными, что задерживает оказание помощи тем, кто в ней действительно нуждается.

Отмечая День номера 112, мы призываем жителей укрепить свои знания о номере 112, его значении и ответственном использовании.

✅ Мы собрали наиболее частые неэкстренные случаи, когда жители звонят по номеру 112, хотя в таких ситуациях следует использовать другие решения:

1. коммунальные проблемы – утечка воды в жилище, поврежденная труба, перебои в подаче электроэнергии или проблемы с электросчетчиком;

2. необходимо вызвать такси или отвезти человека домой;

3. во время игры нажата цифровая комбинация 112 или кнопка «Экстренный вызов» – часто эти телефоны не имеют SIM-карты и даются маленьким детям для игр;

4. чтобы узнать необходимую информацию или справочные вопросы – который час, какая дата, каковы обязательные правила местного самоуправления в конкретной ситуации, как заполнить согласованное заявление, какой номер телефона у какой учреждения, как подать заявления и т. д.;

5. чтобы связаться с больницей или поликлиникой и узнать о состоянии здоровья пациента или о том, в какую больницу его доставили;

6. чтобы открыть дверь, потому что потеряны ключи от дома;

7. необходимо решить проблемы с мобильным телефоном – не могу никому позвонить, не знаю PIN/PUK-код;

8. чтобы сообщить о животных, которые находятся в непривычной для них среде, но их жизнь не находится под угрозой – тюлени на пляже, птицы, долго не двигающиеся на льду, кошка на дереве;

9. чтобы проверить работу eZvana – нажимают кнопку экстренной помощи в автомобиле, чтобы проверить, работает ли она;

10. чтобы пожаловаться, эмоционально выпустить пар или узнать статус своего заявления, в том числе вопросы о времени прибытия экипажа.

❗ Неэкстренные звонки создают дополнительную нагрузку на работу диспетчеров 112, занимают линии связи и могут помешать оказанию помощи в ситуациях, угрожающих жизни, когда решающими являются даже секунды!

☝ Напоминаем, что по номеру 112 следует звонить только в ситуациях, когда требуется немедленная помощь оперативных служб – Государственной пожарной охраны, Государственной полиции или Службы неотложной медицинской помощи – поскольку под угрозой находится жизнь, здоровье, окружающая среда или имущество.

В Болдерае открытым пламенем горит многоэтажка: подробности

Сегодня вечером, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Шары с контрабандой из Белоруссии теперь терроризируют Польшу

Воздушные шары, используемые для контрабанды сигарет из Белоруссии, третью ночь подряд пересекают воздушное пространство Польши, сообщает APN. Польские власти заявили, что «гибридные инциденты» являются частью угрозы восточной границе страны со стороны союзника России — Белоруссии.

В Латвии набирает силу «вирус младенцев»: что это?

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Герой и военный преступник в одном лице: карьера командира британской подлодки

Военный преступник или герой? Военная карьера контр-адмирала Энтони Майерса находится в неудобном положении между признанной доблестью и глубоко тревожным поведением. Прославленный во время войны и щедро награжденный после нее, его послужной список также включает действия, которые позже были описаны как военные преступления.

Пожар в Даугавгривской тюрьме: был объявлен режим чрезвычайной ситуации

На территории Даугавгривской тюрьмы сегодня утром загорелось электрооборудование, в связи с чем временно был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщило агентству LETA Управление мест заключения.

Всего 10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик задержан на границе Латвии с РФ

10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик, задержанный на границе Латвии и РФ, приговорен к тюремному заключению за перевозку боеприпасов в Россию, сообщает tv3.lv.

На 80% могут вырасти в Риге счета за отопление

Январские морозы привели к рекордному потреблению теплоэнергии — 637 тысяч мегаватт-часов. Такой объем тепловой энергии израсходовали в жилых домах столицы, которые обслуживает предприятие Rīgas siltums. Это на 60% больше, чем в декабре прошлого года, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Обсудим вечером».

