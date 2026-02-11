«Нужно открыто признавать: что-то не в порядке»: глава LTRK Зариня обеспокоена состоянием нашей экономики

Оценивая данные за последние 10 лет, Латвийская торгово-промышленная палата выяснила, что в целом в стране насчитывается 5,4 тысячи экспортирующих компаний. Это число остаётся более или менее стабильным. «Это значит, что если мы смотрим на экономику или на то, что она приносит, то нам уже нужны именно экспортирующие компании. В местной экономике, где проживает 1,8 миллиона человек, и среди нас по-прежнему много детей и пожилых людей, для развития бизнеса просто нет места», — объяснила Зариня, добавив, что в противном случае «мы просто гоняем одни и те же деньги туда-сюда».

Похожая ситуация и в банковском секторе. Крупные и средние банки «крутят деньги вокруг себя». «Я думаю, мы все уже как-то осознали, что нам нужно увеличивать количество экспортирующих компаний и ввозить деньги извне, чтобы создавалось такое положительное давление», — сказала Зариня. Она также открыто призналась, что лично немного встревожена тем, что в Латвии стабильно около пяти тысяч экспортирующих компаний и что это число с течением лет не растёт.

«Что-то в политике давно не происходит. Нужно анализировать и действовать по-другому», — заключает Зариня. По её мнению, также необходимо честнее говорить о реальных данных, анализировать их, понимать, что происходит, и открыто признавать: что-то не в порядке. «Ну не врать самим себе, что всё отлично, а посмотреть и понять, что не так уж отлично. Это не только про экспорт, это про всю общую картину», — резюмировала Зариня.