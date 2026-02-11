Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Нужно открыто признавать: что-то не в порядке»: глава LTRK Зариня обеспокоена состоянием нашей экономики

Редакция PRESS 11 февраля, 2026 11:31

Важно 0 комментариев

LETA

Латвии крайне необходимы экспортирующие компании, чтобы предпринимательство могло расти. В противном случае в Латвии деньги просто «крутятся» на месте, и экономический рост невозможен, — так в подкасте TV3 «Piķis un ģēvelis!» высказалась новая председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Катрина Зариня, не скрывая, что за последние десять лет количество экспортирующих компаний в Латвии осталось неизменным, и этот факт её лично беспокоит.

Оценивая данные за последние 10 лет, Латвийская торгово-промышленная палата выяснила, что в целом в стране насчитывается 5,4 тысячи экспортирующих компаний. Это число остаётся более или менее стабильным. «Это значит, что если мы смотрим на экономику или на то, что она приносит, то нам уже нужны именно экспортирующие компании. В местной экономике, где проживает 1,8 миллиона человек, и среди нас по-прежнему много детей и пожилых людей, для развития бизнеса просто нет места», — объяснила Зариня, добавив, что в противном случае «мы просто гоняем одни и те же деньги туда-сюда».

Похожая ситуация и в банковском секторе. Крупные и средние банки «крутят деньги вокруг себя». «Я думаю, мы все уже как-то осознали, что нам нужно увеличивать количество экспортирующих компаний и ввозить деньги извне, чтобы создавалось такое положительное давление», — сказала Зариня. Она также открыто призналась, что лично немного встревожена тем, что в Латвии стабильно около пяти тысяч экспортирующих компаний и что это число с течением лет не растёт.

«Что-то в политике давно не происходит. Нужно анализировать и действовать по-другому», — заключает Зариня. По её мнению, также необходимо честнее говорить о реальных данных, анализировать их, понимать, что происходит, и открыто признавать: что-то не в порядке. «Ну не врать самим себе, что всё отлично, а посмотреть и понять, что не так уж отлично. Это не только про экспорт, это про всю общую картину», — резюмировала Зариня.

Комментарии (0)
