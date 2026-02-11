Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 11. Февраля Завтра: Laima, Laimdota
Доступность

Мутанты из Фукусимы? Учёные раскрыли тайну странных «свинок-гигантов»

Редакция PRESS 11 февраля, 2026 12:44

Животные 0 комментариев

После аварии на атомной станции Фукусима в 2011 году люди покинули заражённые территории — а вот животные остались. И природа неожиданно начала эксперимент.

Японские учёные выяснили, почему в зоне отчуждения резко выросла популяция необычных гибридов — потомков домашних свиней и диких кабанов.

После катастрофы часть фермерских свиней сбежала с хозяйств и смешалась с дикими кабанами. Со временем их потомство стало активно размножаться и буквально захватило заброшенные территории.

Исследователи обнаружили любопытную генетическую особенность. Гены домашних свиней постепенно «растворились» в поколениях, но при этом гибриды сохранили главное преимущество фермерских животных — способность быстро размножаться.

В результате популяция таких животных начала расти намного быстрее, чем у обычных кабанов.

Учёные отмечают, что радиация напрямую не сделала животных мутантами, как в фантастических фильмах. Однако она создала уникальные условия: отсутствие людей, большое количество пищи и практически полное отсутствие охоты.

Сегодня гибридные кабаны продолжают жить в зоне отчуждения и остаются объектом постоянных научных наблюдений. Исследователи изучают, как животные адаптируются к жизни в радиационной среде и как меняется их генетика.

Фукусима постепенно возвращается к жизни, но её дикая природа уже успела создать собственную экосистему, в которой человек пока остаётся редким гостем.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Нужно открыто признавать: что-то не в порядке»: глава LTRK Зариня обеспокоена состоянием нашей экономики
Важно

«Нужно открыто признавать: что-то не в порядке»: глава LTRK Зариня обеспокоена состоянием нашей экономики

Выхватила прямо из под колёс: в Кенгарагсе ребенка чуть не сбили на пешеходном переходе
Важно

Выхватила прямо из под колёс: в Кенгарагсе ребенка чуть не сбили на пешеходном переходе (1)

Опасная эскалация на Балтике. Тревожный сигнал из Берлина
Важно

Опасная эскалация на Балтике. Тревожный сигнал из Берлина

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сколько нужно ходить латвийцам для здоровья и как это делать правильно: эксперт

Всюду жизнь 15:20

Всюду жизнь 0 комментариев

Малоподвижный образ жизни в прямом смысле убивает человека: по данным Всемирной организации здравоохранения, жизнь в этом случае сокращается на 7-8 лет. Конечно, не каждый может играть в волейбол, футбол, тем более в почтенном возрасте, ходить на рыбалку, но почему не начать с простого: больше двигаться, меньше пользоваться общественным транспортом, начать заниматься гимнастикой? О том, сколько человеку положено двигаться, об особенностях популярной нынче ходьбы с палками и о том, как ходить зимой, - беседа с председателем правления Латвийской ассоциации народного спорта Галиной ГОРБАТЕНКОВОЙ...

Малоподвижный образ жизни в прямом смысле убивает человека: по данным Всемирной организации здравоохранения, жизнь в этом случае сокращается на 7-8 лет. Конечно, не каждый может играть в волейбол, футбол, тем более в почтенном возрасте, ходить на рыбалку, но почему не начать с простого: больше двигаться, меньше пользоваться общественным транспортом, начать заниматься гимнастикой? О том, сколько человеку положено двигаться, об особенностях популярной нынче ходьбы с палками и о том, как ходить зимой, - беседа с председателем правления Латвийской ассоциации народного спорта Галиной ГОРБАТЕНКОВОЙ...

Читать
Загрузка

Фон дер Ляйен призвала ЕС к быстрой реформе финрынка

Важно 14:56

Важно 0 комментариев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Читать

Янис Юрканс возвращается в Латвию из солнечной Испании

Важно 14:44

Важно 0 комментариев

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

Читать

А нечего было Хелманиса обижать: Нацблок требует отставки Чударса

Новости Латвии 14:39

Новости Латвии 0 комментариев

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

Читать

В Рижской 1-ой больнице вышла из строя система регистрации

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

Читать

20 километров по замёрзшему морю: в Европе открыли безумную зимнюю трассу!

Всюду жизнь 14:23

Всюду жизнь 0 комментариев

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

Читать

В Риге в январе потребление тепла увеличилось на 60%

Новости Латвии 14:10

Новости Латвии 0 комментариев

Из-за низкой температуры воздуха в январе этого года в столице было потреблено 637 000 мегаватт-часов тепловой энергии, что на 60% больше, чем в декабре, когда потребление тепловой энергии составило 399 200 мегаватт-часов, сообщил агентству ЛЕТА начальник отдела стратегической коммуникаций АО "Rīgas siltums" Иво Валдовскис.

Из-за низкой температуры воздуха в январе этого года в столице было потреблено 637 000 мегаватт-часов тепловой энергии, что на 60% больше, чем в декабре, когда потребление тепловой энергии составило 399 200 мегаватт-часов, сообщил агентству ЛЕТА начальник отдела стратегической коммуникаций АО "Rīgas siltums" Иво Валдовскис.

Читать