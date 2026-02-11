Мутанты из Фукусимы? Учёные раскрыли тайну странных «свинок-гигантов»

Японские учёные выяснили, почему в зоне отчуждения резко выросла популяция необычных гибридов — потомков домашних свиней и диких кабанов.

После катастрофы часть фермерских свиней сбежала с хозяйств и смешалась с дикими кабанами. Со временем их потомство стало активно размножаться и буквально захватило заброшенные территории.

Исследователи обнаружили любопытную генетическую особенность. Гены домашних свиней постепенно «растворились» в поколениях, но при этом гибриды сохранили главное преимущество фермерских животных — способность быстро размножаться.

В результате популяция таких животных начала расти намного быстрее, чем у обычных кабанов.

Учёные отмечают, что радиация напрямую не сделала животных мутантами, как в фантастических фильмах. Однако она создала уникальные условия: отсутствие людей, большое количество пищи и практически полное отсутствие охоты.

Сегодня гибридные кабаны продолжают жить в зоне отчуждения и остаются объектом постоянных научных наблюдений. Исследователи изучают, как животные адаптируются к жизни в радиационной среде и как меняется их генетика.

Фукусима постепенно возвращается к жизни, но её дикая природа уже успела создать собственную экосистему, в которой человек пока остаётся редким гостем.