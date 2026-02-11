Угрожали чиновникам: СГБ провела беседы с 30 жителями

В целях выявления рисков для безопасности охраняемых лиц СГБ в 2025 году продолжала анализ высказываний в интернете, направленных против этих лиц.

При выявлении угроз или призывов к насилию против должностных лиц СГБ предпринимала меры по предотвращению возможной опасности. В части случаев с лицами, высказывавшими угрозы или призывы к насилию, были проведены беседы с предупреждением о возможной уголовной ответственности за совершение насильственных действий.

В целом в 2025 году профилактические беседы были проведены примерно с 30 лицами, в некоторых случаях - при поддержке Госполиции.

В прошлом году СГБ продолжала обеспечивать постоянную охрану председателя Сейма и премьер-министра, а также безопасность руководителей иностранных парламентов и правительств, министров иностранных дел и лидеров международных организаций во время визитов в Латвию.