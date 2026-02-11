Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv
Угрожали чиновникам: СГБ провела беседы с 30 жителями

11 февраля, 2026

Служба государственной безопасности (СГБ) в прошлом году провела беседы примерно с 30 жителями в связи с высказываемыми ими угрозами в адрес охраняемых должностных лиц, свидетельствует отчет о деятельности СГБ.

В целях выявления рисков для безопасности охраняемых лиц СГБ в 2025 году продолжала анализ высказываний в интернете, направленных против этих лиц.

При выявлении угроз или призывов к насилию против должностных лиц СГБ предпринимала меры по предотвращению возможной опасности. В части случаев с лицами, высказывавшими угрозы или призывы к насилию, были проведены беседы с предупреждением о возможной уголовной ответственности за совершение насильственных действий.

В целом в 2025 году профилактические беседы были проведены примерно с 30 лицами, в некоторых случаях - при поддержке Госполиции.

В прошлом году СГБ продолжала обеспечивать постоянную охрану председателя Сейма и премьер-министра, а также безопасность руководителей иностранных парламентов и правительств, министров иностранных дел и лидеров международных организаций во время визитов в Латвию.

Опасная эскалация на Балтике. Тревожный сигнал из Берлина
Выхватила прямо из под колёс: в Кенгарагсе ребенка чуть не сбили на пешеходном переходе
«Нужно открыто признавать: что-то не в порядке»: глава LTRK Зариня обеспокоена состоянием нашей экономики
Сколько нужно ходить латвийцам для здоровья и как это делать правильно: эксперт

Малоподвижный образ жизни в прямом смысле убивает человека: по данным Всемирной организации здравоохранения, жизнь в этом случае сокращается на 7-8 лет. Конечно, не каждый может играть в волейбол, футбол, тем более в почтенном возрасте, ходить на рыбалку, но почему не начать с простого: больше двигаться, меньше пользоваться общественным транспортом, начать заниматься гимнастикой? О том, сколько человеку положено двигаться, об особенностях популярной нынче ходьбы с палками и о том, как ходить зимой, - беседа с председателем правления Латвийской ассоциации народного спорта Галиной ГОРБАТЕНКОВОЙ...

Возникает соблазн удержаться у власти, отменив итоги выборов: политолог о грозящей Латвии опасности

«В настоящее время в латвийской политике больше не наблюдается традиционное разделение на правящие и оппозиционные партии или — в контексте Латвии — на латвийские и пророссийские партии. Вместо этого формируется новое разделение, - пишет Филип Раевскис на портале Pietiek.com.

Фон дер Ляйен призвала ЕС к быстрой реформе финрынка

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Янис Юрканс возвращается в Латвию из солнечной Испании

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

А нечего было Хелманиса обижать: Нацблок требует отставки Чударса

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

В Рижской 1-ой больнице вышла из строя система регистрации

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

20 километров по замёрзшему морю: в Европе открыли безумную зимнюю трассу!

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

