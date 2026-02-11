20 километров по замёрзшему морю: в Европе открыли безумную зимнюю трассу!

Ледовую трассу официально запустили после того, как местные жители начали самостоятельно пересекать море по льду. Это оказалось слишком рискованно. Паромы последние недели работали с перебоями - морозы держались около минус 10 градусов.

Дорога представляет собой специальный размеченный коридор на льду. Специалисты проверяют его безопасность буквально по метрам. Толщина льда измеряется каждые 100 метров и должна быть не меньше 24 сантиметров.

Правила движения звучат необычно. Вес автомобиля не может превышать 2,5 тонны. Ехать разрешено либо медленно - до 20 км/ч, либо быстрее - от 40 до 70 км/ч. Средняя скорость запрещена, потому что вибрации могут разрушить лёд.

Останавливаться на маршруте нельзя. Машины обязаны держать дистанцию. Но самое неожиданное требование касается безопасности пассажиров. Им запрещено пристёгиваться ремнями. Двери автомобиля должны легко открываться, чтобы люди могли быстро покинуть салон в случае опасности.

На острове Хийумаа живёт около 9 тысяч человек. На соседнем Сааремаа - примерно 31 тысяча. Жители регулярно ездят туда за покупками, в школы или просто выпить кофе. Через Сааремаа также удобнее добираться до материковой части страны.

Мэр Хийумаа Херго Тасуя заявил, что поездки по льду давно стали частью местных традиций. По его словам, летом жители активно используют море, а зимой для многих естественно выходить на лёд.

Последний раз ледовая дорога между островами открывалась восемь лет назад. В последние годы зимы были слишком тёплыми. Сейчас власти рассматривают возможность открытия ещё двух ледовых маршрутов - уже между материковой Эстонией и небольшими островами.