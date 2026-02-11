Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 11. Февраля Завтра: Laima, Laimdota
Доступность

20 километров по замёрзшему морю: в Европе открыли безумную зимнюю трассу!

Редакция PRESS 11 февраля, 2026 14:23

Всюду жизнь 0 комментариев

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

Ледовую трассу официально запустили после того, как местные жители начали самостоятельно пересекать море по льду. Это оказалось слишком рискованно. Паромы последние недели работали с перебоями - морозы держались около минус 10 градусов.

Дорога представляет собой специальный размеченный коридор на льду. Специалисты проверяют его безопасность буквально по метрам. Толщина льда измеряется каждые 100 метров и должна быть не меньше 24 сантиметров.

Правила движения звучат необычно. Вес автомобиля не может превышать 2,5 тонны. Ехать разрешено либо медленно - до 20 км/ч, либо быстрее - от 40 до 70 км/ч. Средняя скорость запрещена, потому что вибрации могут разрушить лёд.

Останавливаться на маршруте нельзя. Машины обязаны держать дистанцию. Но самое неожиданное требование касается безопасности пассажиров. Им запрещено пристёгиваться ремнями. Двери автомобиля должны легко открываться, чтобы люди могли быстро покинуть салон в случае опасности.

На острове Хийумаа живёт около 9 тысяч человек. На соседнем Сааремаа - примерно 31 тысяча. Жители регулярно ездят туда за покупками, в школы или просто выпить кофе. Через Сааремаа также удобнее добираться до материковой части страны.

Мэр Хийумаа Херго Тасуя заявил, что поездки по льду давно стали частью местных традиций. По его словам, летом жители активно используют море, а зимой для многих естественно выходить на лёд.

Последний раз ледовая дорога между островами открывалась восемь лет назад. В последние годы зимы были слишком тёплыми. Сейчас власти рассматривают возможность открытия ещё двух ледовых маршрутов - уже между материковой Эстонией и небольшими островами.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Нужно открыто признавать: что-то не в порядке»: глава LTRK Зариня обеспокоена состоянием нашей экономики
Важно

«Нужно открыто признавать: что-то не в порядке»: глава LTRK Зариня обеспокоена состоянием нашей экономики

Выхватила прямо из под колёс: в Кенгарагсе ребенка чуть не сбили на пешеходном переходе
Важно

Выхватила прямо из под колёс: в Кенгарагсе ребенка чуть не сбили на пешеходном переходе (1)

Опасная эскалация на Балтике. Тревожный сигнал из Берлина
Важно

Опасная эскалация на Балтике. Тревожный сигнал из Берлина

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Фон дер Ляйен призвала ЕС к быстрой реформе финрынка

Важно 14:56

Важно 0 комментариев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Читать
Загрузка

Янис Юрканс возвращается в Латвию из солнечной Испании

Важно 14:44

Важно 0 комментариев

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

Читать

А нечего было Хелманиса обижать: Нацблок требует отставки Чударса

Новости Латвии 14:39

Новости Латвии 0 комментариев

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

Читать

В Рижской 1-ой больнице вышла из строя система регистрации

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

Читать

В Риге в январе потребление тепла увеличилось на 60%

Новости Латвии 14:10

Новости Латвии 0 комментариев

Из-за низкой температуры воздуха в январе этого года в столице было потреблено 637 000 мегаватт-часов тепловой энергии, что на 60% больше, чем в декабре, когда потребление тепловой энергии составило 399 200 мегаватт-часов, сообщил агентству ЛЕТА начальник отдела стратегической коммуникаций АО "Rīgas siltums" Иво Валдовскис.

Из-за низкой температуры воздуха в январе этого года в столице было потреблено 637 000 мегаватт-часов тепловой энергии, что на 60% больше, чем в декабре, когда потребление тепловой энергии составило 399 200 мегаватт-часов, сообщил агентству ЛЕТА начальник отдела стратегической коммуникаций АО "Rīgas siltums" Иво Валдовскис.

Читать

«Через пять лет Европы не будет»: жёсткая критика ЕС от Макрона

Мир 14:08

Мир 0 комментариев

Президент Франции Эмманюэль Макрон в совместном интервью ведущим европейским газетам выступил с резкой критикой в адрес Евросоюза. По его словам, Европа регулярно проигрывает, когда действует медленно и разрозненно.  Об этом пишет Bildt.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в совместном интервью ведущим европейским газетам выступил с резкой критикой в адрес Евросоюза. По его словам, Европа регулярно проигрывает, когда действует медленно и разрозненно.  Об этом пишет Bildt.

Читать