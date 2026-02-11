Янис Юрканс возвращается в Латвию из солнечной Испании

Утро Линды начинается со звонка маме, которой в этом году исполнится 80 лет, а затем следует звонок мужу. «С Янисом мы разговариваем и созваниваемся по десять раз в день. Когда вечером возвращаюсь из спортзала после тренировок, звоню ему по видеосвязи и показываю, как выглядит красиво освещённая Рига. Или показываю, как выглядит рынок в Агенскалнсе, где Янису могло бы понравиться. Здесь он сможет покупать рыбу», — рассказывает Линда.

Но совсем скоро отношения на расстоянии превратятся в настоящую совместную жизнь, поскольку Юрканс в конце июня планирует вернуться в Латвию:

«Я очень рада, что Янис возвращается. Однако я не могу так часто видеть Яниса, как хотелось бы, потому что у меня лекции, работа. Это не то же самое, что съездить в Латгалию в гости к бабушке. Сначала летишь, потом нужно время, чтобы акклиматизироваться, погостить и снова вернуться. На самом деле я могу сказать, что провожу 80 процентов времени в Латвии, 20 — в Испании. Янис никогда не упрекает меня, почему я не переезжаю. Он знает, что я сяду в самолёт, когда у меня будет свободное время от студентов, когда это не помешает моей работе».

Янис Юрканс не скрывает, что соскучился по Латвии и по своей любимой жене. Однако за эти годы он пришёл к выводу, что отношения на расстоянии ничем не отличаются от географически близких отношений: «В основе любых отношений лежат определённые элементы. И самое важное — это дружба. Прежде всего твой партнёр должен быть твоим другом, которому ты можешь излить душу и которому доверяешь. И друг доверяет тебе. Ты доверяешь этому человеку и чувствуешь себя в безопасности, потому что у вас честные отношения. А честные отношения невозможны, если ты не уважаешь другого человека», — делится Юрканс.