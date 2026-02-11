Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Янис Юрканс возвращается в Латвию из солнечной Испании

11 февраля, 2026 14:44

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

Утро Линды начинается со звонка маме, которой в этом году исполнится 80 лет, а затем следует звонок мужу. «С Янисом мы разговариваем и созваниваемся по десять раз в день. Когда вечером возвращаюсь из спортзала после тренировок, звоню ему по видеосвязи и показываю, как выглядит красиво освещённая Рига. Или показываю, как выглядит рынок в Агенскалнсе, где Янису могло бы понравиться. Здесь он сможет покупать рыбу», — рассказывает Линда.

Но совсем скоро отношения на расстоянии превратятся в настоящую совместную жизнь, поскольку Юрканс в конце июня планирует вернуться в Латвию:

«Я очень рада, что Янис возвращается. Однако я не могу так часто видеть Яниса, как хотелось бы, потому что у меня лекции, работа. Это не то же самое, что съездить в Латгалию в гости к бабушке. Сначала летишь, потом нужно время, чтобы акклиматизироваться, погостить и снова вернуться. На самом деле я могу сказать, что провожу 80 процентов времени в Латвии, 20 — в Испании. Янис никогда не упрекает меня, почему я не переезжаю. Он знает, что я сяду в самолёт, когда у меня будет свободное время от студентов, когда это не помешает моей работе».

Янис Юрканс не скрывает, что соскучился по Латвии и по своей любимой жене. Однако за эти годы он пришёл к выводу, что отношения на расстоянии ничем не отличаются от географически близких отношений: «В основе любых отношений лежат определённые элементы. И самое важное — это дружба. Прежде всего твой партнёр должен быть твоим другом, которому ты можешь излить душу и которому доверяешь. И друг доверяет тебе. Ты доверяешь этому человеку и чувствуешь себя в безопасности, потому что у вас честные отношения. А честные отношения невозможны, если ты не уважаешь другого человека», — делится Юрканс.

«Как на Рязанском вокзале!» Кто опять обидел Лангу?
«Как на Рязанском вокзале!» Кто опять обидел Лангу? (2)

Выхватила прямо из под колёс: в Кенгарагсе ребенка чуть не сбили на пешеходном переходе
Выхватила прямо из под колёс: в Кенгарагсе ребенка чуть не сбили на пешеходном переходе (1)

Пожар в Даугавгривской тюрьме: был объявлен режим чрезвычайной ситуации
Пожар в Даугавгривской тюрьме: был объявлен режим чрезвычайной ситуации

Сколько нужно ходить латвийцам для здоровья и как это делать правильно: эксперт

Малоподвижный образ жизни в прямом смысле убивает человека: по данным Всемирной организации здравоохранения, жизнь в этом случае сокращается на 7-8 лет. Конечно, не каждый может играть в волейбол, футбол, тем более в почтенном возрасте, ходить на рыбалку, но почему не начать с простого: больше двигаться, меньше пользоваться общественным транспортом, начать заниматься гимнастикой? О том, сколько человеку положено двигаться, об особенностях популярной нынче ходьбы с палками и о том, как ходить зимой, - беседа с председателем правления Латвийской ассоциации народного спорта Галиной ГОРБАТЕНКОВОЙ...

Загрузка

Возникает соблазн удержаться у власти, отменив итоги выборов: политолог о грозящей Латвии опасности

«В настоящее время в латвийской политике больше не наблюдается традиционное разделение на правящие и оппозиционные партии или — в контексте Латвии — на латвийские и пророссийские партии. Вместо этого формируется новое разделение, - пишет Филип Раевскис на портале Pietiek.com.

Фон дер Ляйен призвала ЕС к быстрой реформе финрынка

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

А нечего было Хелманиса обижать: Нацблок требует отставки Чударса

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

В Рижской 1-ой больнице вышла из строя система регистрации

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

20 километров по замёрзшему морю: в Европе открыли безумную зимнюю трассу!

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

