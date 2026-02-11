"Прошу отозваться очевидцев, которые сегодня, 11.02.2026, примерно с 8:36 до 8:40 ехали по ул. Латгалес в сторону Румбулы. Речь о новом пешеходном переходе на ул. Латгалес, возле парка Кенгарагс, напротив дома Латгалес, 377.

В это время огромный чёрный джип даже не собирался тормозить на пешеходном переходе и пролетел мимо, несмотря на то, что соседние машины остановились. Я буквально выхватила своего 9-летнего сына из-под колёс, схватив за капюшон. Это была секунда. Скорость у водителя была немаленькая. Там две полосы: в крайней правой остановилась Škoda, за джипом ехал белый бус. Очень хочется найти этого водителя и напомнить ему правила дорожного движения.

А если без юмора — меня и сына трясёт до сих пор. Это было страшно", - рассказала женщина.