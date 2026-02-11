Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Этот обычный овощ может снижать давление и улучшать выносливость — и он есть почти в каждом магазине!

11 февраля, 2026

Азбука здоровья 0 комментариев

Свёкла — привычный продукт на каждом столе. Но последние исследования показывают: этот скромный корнеплод может серьёзно поддерживать сердце, снижать воспаление и даже улучшать спортивные результаты.

Диетологи объясняют, что свёкла богата клетчаткой, витаминами и так называемыми неорганическими нитратами. В организме они превращаются в оксид азота — вещество, которое помогает сосудам расслабляться, улучшает кровоток и может способствовать снижению артериального давления.

Яркий бордовый цвет свёклы — это беталаины. Эти природные пигменты действуют как антиоксиданты и помогают снижать воспалительные процессы в организме.

Кроме того, в составе есть фолат (витамин B9), калий, витамин C, магний и железо — всё это поддерживает работу сердца, нервной системы и обмен веществ.

Отдельный интерес вызывает свекольный сок. Ряд исследований показывает, что он может повышать выносливость и помогать мышцам эффективнее использовать кислород. Именно поэтому свёкла популярна у бегунов и велосипедистов.

100 граммов варёной свёклы содержат примерно 45 калорий и около 2 граммов клетчатки. Для сравнения, такая же порция чипсов может «потянуть» более чем на 500 калорий.

Эксперты рекомендуют есть одну-две средние свёклы несколько раз в неделю. Для спорта — до 250 мл сока за 2-3 часа до тренировки.

При этом важно не переваривать овощ — длительная тепловая обработка снижает концентрацию полезных веществ.

Свёкла давно стала частью традиционной кухни, но её эффект для сердца и сосудов сейчас изучается всё активнее. А значит, привычный борщ или свекольный салат — это не просто вкусно, но и полезно!

 

 

Главные новости

Выхватила прямо из под колёс: в Кенгарагсе ребенка чуть не сбили на пешеходном переходе
Важно

Выхватила прямо из под колёс: в Кенгарагсе ребенка чуть не сбили на пешеходном переходе (1)

«Как на Рязанском вокзале!» Кто опять обидел Лангу?
Важно

«Как на Рязанском вокзале!» Кто опять обидел Лангу? (2)

Опасная эскалация на Балтике. Тревожный сигнал из Берлина
Важно

Опасная эскалация на Балтике. Тревожный сигнал из Берлина

Фон дер Ляйен призвала ЕС к быстрой реформе финрынка

14:56

Важно 0 комментариев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Янис Юрканс возвращается в Латвию из солнечной Испании

14:44

Важно 0 комментариев

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

А нечего было Хелманиса обижать: Нацблок требует отставки Чударса

14:39

Новости Латвии 0 комментариев

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

В Рижской 1-ой больнице вышла из строя система регистрации

14:23

Важно 0 комментариев

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

20 километров по замёрзшему морю: в Европе открыли безумную зимнюю трассу!

14:23

Всюду жизнь 0 комментариев

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

В Риге в январе потребление тепла увеличилось на 60%

14:10

Новости Латвии 0 комментариев

Из-за низкой температуры воздуха в январе этого года в столице было потреблено 637 000 мегаватт-часов тепловой энергии, что на 60% больше, чем в декабре, когда потребление тепловой энергии составило 399 200 мегаватт-часов, сообщил агентству ЛЕТА начальник отдела стратегической коммуникаций АО "Rīgas siltums" Иво Валдовскис.

«Через пять лет Европы не будет»: жёсткая критика ЕС от Макрона

14:08

Мир 0 комментариев

Президент Франции Эмманюэль Макрон в совместном интервью ведущим европейским газетам выступил с резкой критикой в адрес Евросоюза. По его словам, Европа регулярно проигрывает, когда действует медленно и разрозненно.  Об этом пишет Bildt.

