Этот обычный овощ может снижать давление и улучшать выносливость — и он есть почти в каждом магазине!

Диетологи объясняют, что свёкла богата клетчаткой, витаминами и так называемыми неорганическими нитратами. В организме они превращаются в оксид азота — вещество, которое помогает сосудам расслабляться, улучшает кровоток и может способствовать снижению артериального давления.

Яркий бордовый цвет свёклы — это беталаины. Эти природные пигменты действуют как антиоксиданты и помогают снижать воспалительные процессы в организме.

Кроме того, в составе есть фолат (витамин B9), калий, витамин C, магний и железо — всё это поддерживает работу сердца, нервной системы и обмен веществ.

Отдельный интерес вызывает свекольный сок. Ряд исследований показывает, что он может повышать выносливость и помогать мышцам эффективнее использовать кислород. Именно поэтому свёкла популярна у бегунов и велосипедистов.

100 граммов варёной свёклы содержат примерно 45 калорий и около 2 граммов клетчатки. Для сравнения, такая же порция чипсов может «потянуть» более чем на 500 калорий.

Эксперты рекомендуют есть одну-две средние свёклы несколько раз в неделю. Для спорта — до 250 мл сока за 2-3 часа до тренировки.

При этом важно не переваривать овощ — длительная тепловая обработка снижает концентрацию полезных веществ.

Свёкла давно стала частью традиционной кухни, но её эффект для сердца и сосудов сейчас изучается всё активнее. А значит, привычный борщ или свекольный салат — это не просто вкусно, но и полезно!