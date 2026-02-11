Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Латвии набирает силу «вирус младенцев»: что это?

11 февраля, 2026

Важно 0 комментариев

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Данные мониторинга острых респираторных инфекций показывают, что доля положительных образцов на РСВ, протестированных в больницах, увеличилась до 15,3% в первую неделю февраля, что почти в три раза больше, чем за первые четыре недели января, когда этот показатель в среднем составлял 5,6%.

Более высокая заболеваемость была выявлена ​​у детей младше четырех лет, при этом доля положительных тестов в этой группе достигла 27%.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) отмечает, что респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) обычно вызывает легкое заболевание, похожее на простуду, но у младенцев, особенно в первые шесть месяцев жизни, а также у недоношенных детей и детей с хроническими заболеваниями легких или сердца, инфекция может протекать тяжело. РСВ может вызывать бронхиолит или пневмонию, часто требующие госпитализации.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, примерно половина всех лабораторно подтвержденных случаев респираторно-синцитиального вируса (РСВ) выявляется у детей в возрасте до четырех лет.

Тяжелое течение заболевания также возможно у пожилых людей старше 65 лет и у людей с хроническими заболеваниями.

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) распространяется воздушно-капельным путем при кашле или чихании, а также при прямом контакте или прикосновении к загрязненным поверхностям. Человек, зараженный РСВ, обычно заразен в течение трех-восьми дней, и вирус может передаваться уже за один-два дня до появления симптомов.

Для снижения распространения инфекции SPKC призывает к соблюдению общих профилактических мер: регулярному мытью и дезинфекции рук, соблюдению гигиены при кашле, проветриванию помещений, пребыванию дома во время болезни и ограничению контактов с младенцами. В Латвии также доступны специальные профилактические средства для младенцев из группы высокого риска — моноклональные антитела, которые назначаются после индивидуальной оценки врачом.
 

Нужна помощь: полиция объявила в розыск велосипедиста (ФОТО)
Важно

Нужна помощь: полиция объявила в розыск велосипедиста (ФОТО)

В Болдерае открытым пламенем горит многоэтажка: подробности
Важно

В Болдерае открытым пламенем горит многоэтажка: подробности

Желтое предупреждение по Латвии о продолжительном снегопаде: где и когда?
Важно

Желтое предупреждение по Латвии о продолжительном снегопаде: где и когда?

В Болдерае открытым пламенем горит многоэтажка: подробности

Важно 0 комментариев

Сегодня вечером, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Шары с контрабандой из Белоруссии теперь терроризируют Польшу

Мир 0 комментариев

Воздушные шары, используемые для контрабанды сигарет из Белоруссии, третью ночь подряд пересекают воздушное пространство Польши, сообщает APN. Польские власти заявили, что «гибридные инциденты» являются частью угрозы восточной границе страны со стороны союзника России — Белоруссии.

Герой и военный преступник в одном лице: карьера командира британской подлодки

История и культура 0 комментариев

Военный преступник или герой? Военная карьера контр-адмирала Энтони Майерса находится в неудобном положении между признанной доблестью и глубоко тревожным поведением. Прославленный во время войны и щедро награжденный после нее, его послужной список также включает действия, которые позже были описаны как военные преступления.

Пожар в Даугавгривской тюрьме: был объявлен режим чрезвычайной ситуации

ЧП и криминал 0 комментариев

На территории Даугавгривской тюрьмы сегодня утром загорелось электрооборудование, в связи с чем временно был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщило агентству LETA Управление мест заключения.

Всего 10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик задержан на границе Латвии с РФ

Важно 0 комментариев

10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик, задержанный на границе Латвии и РФ, приговорен к тюремному заключению за перевозку боеприпасов в Россию, сообщает tv3.lv.

На 80% могут вырасти в Риге счета за отопление

Важно 0 комментариев

Январские морозы привели к рекордному потреблению теплоэнергии — 637 тысяч мегаватт-часов. Такой объем тепловой энергии израсходовали в жилых домах столицы, которые обслуживает предприятие Rīgas siltums. Это на 60% больше, чем в декабре прошлого года, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Обсудим вечером».

