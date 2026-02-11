В Латвии набирает силу «вирус младенцев»: что это?

Данные мониторинга острых респираторных инфекций показывают, что доля положительных образцов на РСВ, протестированных в больницах, увеличилась до 15,3% в первую неделю февраля, что почти в три раза больше, чем за первые четыре недели января, когда этот показатель в среднем составлял 5,6%.

Более высокая заболеваемость была выявлена ​​у детей младше четырех лет, при этом доля положительных тестов в этой группе достигла 27%.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) отмечает, что респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) обычно вызывает легкое заболевание, похожее на простуду, но у младенцев, особенно в первые шесть месяцев жизни, а также у недоношенных детей и детей с хроническими заболеваниями легких или сердца, инфекция может протекать тяжело. РСВ может вызывать бронхиолит или пневмонию, часто требующие госпитализации.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, примерно половина всех лабораторно подтвержденных случаев респираторно-синцитиального вируса (РСВ) выявляется у детей в возрасте до четырех лет.

Тяжелое течение заболевания также возможно у пожилых людей старше 65 лет и у людей с хроническими заболеваниями.

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) распространяется воздушно-капельным путем при кашле или чихании, а также при прямом контакте или прикосновении к загрязненным поверхностям. Человек, зараженный РСВ, обычно заразен в течение трех-восьми дней, и вирус может передаваться уже за один-два дня до появления симптомов.

Для снижения распространения инфекции SPKC призывает к соблюдению общих профилактических мер: регулярному мытью и дезинфекции рук, соблюдению гигиены при кашле, проветриванию помещений, пребыванию дома во время болезни и ограничению контактов с младенцами. В Латвии также доступны специальные профилактические средства для младенцев из группы высокого риска — моноклональные антитела, которые назначаются после индивидуальной оценки врачом.

