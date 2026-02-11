«Это ограничит свободу прессы»: скандал вокруг закона

Министерство культуры пояснило, что изменения необходимы для внедрения Европейского акта о свободе медиа. Однако именно формулировки в 7-й статье вызвали наибольший резонанс.

«Под видом технической правки фактически расширяется запрет на публикацию информации», - заявили в Латвийской ассоциации журналистов.

Ассоциация указала, что замена понятия «тайна» на «информация» могла существенно расширить перечень сведений, которые СМИ не вправе публиковать. После переговоров с Министерством культуры и Министерством юстиции от изменения 7-й статьи отказались.

Правительство поддержало уточнённую редакцию 20 января. В документ вводятся новые определения - «медийная услуга», «поставщик медийных услуг», «концентрация медийного рынка», «бенефициар» и «государственная реклама».

Поправки также обязывают регистрировать СМИ в реестре, раскрывать данные о бенефициарах и ежегодно отчитываться о полученном государственном финансировании и рекламных доходах из третьих стран.

Одновременно расширяются функции Национального совета по электронным СМИ. Именно этот орган будет оценивать концентрацию медийного рынка и ежегодно отчитываться о государственном финансировании рекламы в медиа.

Предложения ко второму чтению депутаты смогут подать до 16 марта.