Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 11. Февраля Завтра: Laima, Laimdota
Доступность

«Это ограничит свободу прессы»: скандал вокруг закона

Редакция PRESS 11 февраля, 2026 10:55

Новости Латвии 0 комментариев

Twitter/X

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам поддержала в первом чтении поправки к закону о прессе и других средствах массовой информации. Документ ранее пришлось корректировать после жёсткой критики со стороны Латвийской ассоциации журналистов.

Министерство культуры пояснило, что изменения необходимы для внедрения Европейского акта о свободе медиа. Однако именно формулировки в 7-й статье вызвали наибольший резонанс.

«Под видом технической правки фактически расширяется запрет на публикацию информации», - заявили в Латвийской ассоциации журналистов.

Ассоциация указала, что замена понятия «тайна» на «информация» могла существенно расширить перечень сведений, которые СМИ не вправе публиковать. После переговоров с Министерством культуры и Министерством юстиции от изменения 7-й статьи отказались.

Правительство поддержало уточнённую редакцию 20 января. В документ вводятся новые определения - «медийная услуга», «поставщик медийных услуг», «концентрация медийного рынка», «бенефициар» и «государственная реклама».

Поправки также обязывают регистрировать СМИ в реестре, раскрывать данные о бенефициарах и ежегодно отчитываться о полученном государственном финансировании и рекламных доходах из третьих стран.

Одновременно расширяются функции Национального совета по электронным СМИ. Именно этот орган будет оценивать концентрацию медийного рынка и ежегодно отчитываться о государственном финансировании рекламы в медиа.

Предложения ко второму чтению депутаты смогут подать до 16 марта.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Как на Рязанском вокзале!» Кто опять обидел Лангу?
Важно

«Как на Рязанском вокзале!» Кто опять обидел Лангу? (2)

Выхватила прямо из под колёс: в Кенгарагсе ребенка чуть не сбили на пешеходном переходе
Важно

Выхватила прямо из под колёс: в Кенгарагсе ребенка чуть не сбили на пешеходном переходе (1)

«Нужно открыто признавать: что-то не в порядке»: глава LTRK Зариня обеспокоена состоянием нашей экономики
Важно

«Нужно открыто признавать: что-то не в порядке»: глава LTRK Зариня обеспокоена состоянием нашей экономики

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Фон дер Ляйен призвала ЕС к быстрой реформе финрынка

Важно 14:56

Важно 0 комментариев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Читать
Загрузка

Янис Юрканс возвращается в Латвию из солнечной Испании

Важно 14:44

Важно 0 комментариев

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

Читать

А нечего было Хелманиса обижать: Нацблок требует отставки Чударса

Новости Латвии 14:39

Новости Латвии 0 комментариев

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

Читать

В Рижской 1-ой больнице вышла из строя система регистрации

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

Читать

20 километров по замёрзшему морю: в Европе открыли безумную зимнюю трассу!

Всюду жизнь 14:23

Всюду жизнь 0 комментариев

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

Читать

В Риге в январе потребление тепла увеличилось на 60%

Новости Латвии 14:10

Новости Латвии 0 комментариев

Из-за низкой температуры воздуха в январе этого года в столице было потреблено 637 000 мегаватт-часов тепловой энергии, что на 60% больше, чем в декабре, когда потребление тепловой энергии составило 399 200 мегаватт-часов, сообщил агентству ЛЕТА начальник отдела стратегической коммуникаций АО "Rīgas siltums" Иво Валдовскис.

Из-за низкой температуры воздуха в январе этого года в столице было потреблено 637 000 мегаватт-часов тепловой энергии, что на 60% больше, чем в декабре, когда потребление тепловой энергии составило 399 200 мегаватт-часов, сообщил агентству ЛЕТА начальник отдела стратегической коммуникаций АО "Rīgas siltums" Иво Валдовскис.

Читать

«Через пять лет Европы не будет»: жёсткая критика ЕС от Макрона

Мир 14:08

Мир 0 комментариев

Президент Франции Эмманюэль Макрон в совместном интервью ведущим европейским газетам выступил с резкой критикой в адрес Евросоюза. По его словам, Европа регулярно проигрывает, когда действует медленно и разрозненно.  Об этом пишет Bildt.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в совместном интервью ведущим европейским газетам выступил с резкой критикой в адрес Евросоюза. По его словам, Европа регулярно проигрывает, когда действует медленно и разрозненно.  Об этом пишет Bildt.

Читать