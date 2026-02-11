За угрозы чиновникам и политикам вызывают «на разговор» в СГБ. 30 случаев за прошлый год

В 2025 году служба продолжила мониторинг высказываний в интернете, направленных против лиц, находящихся под её защитой. При выявлении угроз или призывов к насилию сотрудники принимали меры для оценки и предотвращения возможной реальной опасности.

В ряде случаев с авторами угроз проводились беседы с предупреждением об уголовной ответственности за насильственные действия. Часть профилактических мероприятий проходила при поддержке Государственной полиции.

Одновременно СГБ продолжала обеспечивать постоянную охрану председателя Сейма и премьер-министра. Также служба отвечала за безопасность руководителей иностранных парламентов и правительств, министров иностранных дел и лидеров международных организаций во время их пребывания в Латвии.