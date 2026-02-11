Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 11. Февраля Завтра: Laima, Laimdota
Доступность

За угрозы чиновникам и политикам вызывают «на разговор» в СГБ. 30 случаев за прошлый год

Редакция PRESS 11 февраля, 2026 10:28

Важно 0 комментариев

Facebook/ Valsts drošības dienests

Служба государственной безопасности в прошлом году провела профилактические беседы примерно с 30 жителями из-за угроз в адрес охраняемых должностных лиц. Об этом говорится в годовом отчёте СГБ.

В 2025 году служба продолжила мониторинг высказываний в интернете, направленных против лиц, находящихся под её защитой. При выявлении угроз или призывов к насилию сотрудники принимали меры для оценки и предотвращения возможной реальной опасности.

В ряде случаев с авторами угроз проводились беседы с предупреждением об уголовной ответственности за насильственные действия. Часть профилактических мероприятий проходила при поддержке Государственной полиции.

Одновременно СГБ продолжала обеспечивать постоянную охрану председателя Сейма и премьер-министра. Также служба отвечала за безопасность руководителей иностранных парламентов и правительств, министров иностранных дел и лидеров международных организаций во время их пребывания в Латвии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Выхватила прямо из под колёс: в Кенгарагсе ребенка чуть не сбили на пешеходном переходе
Важно

Выхватила прямо из под колёс: в Кенгарагсе ребенка чуть не сбили на пешеходном переходе (1)

Опасная эскалация на Балтике. Тревожный сигнал из Берлина
Важно

Опасная эскалация на Балтике. Тревожный сигнал из Берлина

«Нужно открыто признавать: что-то не в порядке»: глава LTRK Зариня обеспокоена состоянием нашей экономики
Важно

«Нужно открыто признавать: что-то не в порядке»: глава LTRK Зариня обеспокоена состоянием нашей экономики

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сколько нужно ходить латвийцам для здоровья и как это делать правильно: эксперт

Важно 15:20

Важно 0 комментариев

Малоподвижный образ жизни в прямом смысле убивает человека: по данным Всемирной организации здравоохранения, жизнь в этом случае сокращается на 7-8 лет. Конечно, не каждый может играть в волейбол, футбол, тем более в почтенном возрасте, ходить на рыбалку, но почему не начать с простого: больше двигаться, меньше пользоваться общественным транспортом, начать заниматься гимнастикой? О том, сколько человеку положено двигаться, об особенностях популярной нынче ходьбы с палками и о том, как ходить зимой, - беседа с председателем правления Латвийской ассоциации народного спорта Галиной ГОРБАТЕНКОВОЙ...

Малоподвижный образ жизни в прямом смысле убивает человека: по данным Всемирной организации здравоохранения, жизнь в этом случае сокращается на 7-8 лет. Конечно, не каждый может играть в волейбол, футбол, тем более в почтенном возрасте, ходить на рыбалку, но почему не начать с простого: больше двигаться, меньше пользоваться общественным транспортом, начать заниматься гимнастикой? О том, сколько человеку положено двигаться, об особенностях популярной нынче ходьбы с палками и о том, как ходить зимой, - беседа с председателем правления Латвийской ассоциации народного спорта Галиной ГОРБАТЕНКОВОЙ...

Читать
Загрузка

Возникает соблазн удержаться у власти, отменив итоги выборов: политолог о грозящей Латвии опасности

Латышские СМИ 15:07

Латышские СМИ 0 комментариев

«В настоящее время в латвийской политике больше не наблюдается традиционное разделение на правящие и оппозиционные партии или — в контексте Латвии — на латвийские и пророссийские партии. Вместо этого формируется новое разделение, - пишет Филип Раевскис на портале Pietiek.com.

«В настоящее время в латвийской политике больше не наблюдается традиционное разделение на правящие и оппозиционные партии или — в контексте Латвии — на латвийские и пророссийские партии. Вместо этого формируется новое разделение, - пишет Филип Раевскис на портале Pietiek.com.

Читать

Фон дер Ляйен призвала ЕС к быстрой реформе финрынка

Важно 14:56

Важно 0 комментариев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Читать

Янис Юрканс возвращается в Латвию из солнечной Испании

Важно 14:44

Важно 0 комментариев

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

Читать

А нечего было Хелманиса обижать: Нацблок требует отставки Чударса

Новости Латвии 14:39

Новости Латвии 0 комментариев

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

Читать

В Рижской 1-ой больнице вышла из строя система регистрации

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

Читать

20 километров по замёрзшему морю: в Европе открыли безумную зимнюю трассу!

Всюду жизнь 14:23

Всюду жизнь 0 комментариев

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

Читать