Пытался потушить сам и чуть не сгорел. Пожар в Риге чуть не стал смертельным

Вызов на улицу Слокас поступил в 8.30. В квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома загорелся бойлер и потолок на площади четыре квадратных метра.

До прибытия спасателей из здания эвакуировались три человека. Ещё один покинул дом уже при прибытии пожарных. Один из жильцов попытался ликвидировать возгорание своими силами и пострадал.

Накануне утром, в 7.24, пожарные получили вызов на Даугавгривское шоссе, где на открытой территории горела куча щепы площадью 600 квадратных метров и брёвна на площади 400 квадратных метров. Этот пожар повышенной опасности удалось ликвидировать вскоре после 16.00.

За прошедшие сутки служба получила 42 вызова - 12 на тушение пожаров, 18 на спасательные работы и 12 ложных вызовов.