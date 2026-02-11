Балтика внезапно «сдулась»: учёные ждут редкого природного чуда

С начала января сильные восточные ветры выталкивали воду из Балтики через датские проливы в Северное море. В результате внутреннее море заметно обмелело. На шведской измерительной станции Landsort-Norra уровень воды оказался самым низким с 1886 года — более чем на 67 сантиметров ниже нормы.

Балтика считается почти закрытым морем. Из-за большого количества рек её вода менее солёная. Именно поэтому здесь часто возникают так называемые «мёртвые зоны» — когда водоросли массово разрастаются, отмирают, а микроорганизмы забирают кислород из воды.

Но нынешняя ситуация может сыграть неожиданно позитивную роль. Учёные считают, что низкий уровень воды увеличивает шанс мощного притока солёной воды из Северного моря. Вероятность такого события оценивают очень высоко — до 90%.

Солёная вода холоднее и богаче кислородом. Попадая в Балтийское море, она опускается на глубину и может частично восстановить экосистему. Учёные даже сравнивают этот процесс с «кислородным спасательным рейсом» для морского дна.

Правда, для такого природного сценария нужна смена ветра. Если западные ветры продержатся хотя бы две недели, Балтика может получить мощный «глоток жизни».