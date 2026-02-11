Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Балтика внезапно «сдулась»: учёные ждут редкого природного чуда

Редакция PRESS 11 февраля, 2026 09:14

Балтийское море неожиданно потеряло воду — уровень опустился до рекордно низкой отметки за всю историю наблюдений. Но учёные не паникуют. Напротив — они ждут редкое природное явление, которое может буквально «перезапустить» море.

С начала января сильные восточные ветры выталкивали воду из Балтики через датские проливы в Северное море. В результате внутреннее море заметно обмелело. На шведской измерительной станции Landsort-Norra уровень воды оказался самым низким с 1886 года — более чем на 67 сантиметров ниже нормы.

Балтика считается почти закрытым морем. Из-за большого количества рек её вода менее солёная. Именно поэтому здесь часто возникают так называемые «мёртвые зоны» — когда водоросли массово разрастаются, отмирают, а микроорганизмы забирают кислород из воды.

Но нынешняя ситуация может сыграть неожиданно позитивную роль. Учёные считают, что низкий уровень воды увеличивает шанс мощного притока солёной воды из Северного моря. Вероятность такого события оценивают очень высоко — до 90%.

Солёная вода холоднее и богаче кислородом. Попадая в Балтийское море, она опускается на глубину и может частично восстановить экосистему. Учёные даже сравнивают этот процесс с «кислородным спасательным рейсом» для морского дна.

Правда, для такого природного сценария нужна смена ветра. Если западные ветры продержатся хотя бы две недели, Балтика может получить мощный «глоток жизни».

 

Фон дер Ляйен призвала ЕС к быстрой реформе финрынка

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Янис Юрканс возвращается в Латвию из солнечной Испании

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

А нечего было Хелманиса обижать: Нацблок требует отставки Чударса

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

В Рижской 1-ой больнице вышла из строя система регистрации

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

20 километров по замёрзшему морю: в Европе открыли безумную зимнюю трассу!

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

В Риге в январе потребление тепла увеличилось на 60%

Из-за низкой температуры воздуха в январе этого года в столице было потреблено 637 000 мегаватт-часов тепловой энергии, что на 60% больше, чем в декабре, когда потребление тепловой энергии составило 399 200 мегаватт-часов, сообщил агентству ЛЕТА начальник отдела стратегической коммуникаций АО "Rīgas siltums" Иво Валдовскис.

«Через пять лет Европы не будет»: жёсткая критика ЕС от Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон в совместном интервью ведущим европейским газетам выступил с резкой критикой в адрес Евросоюза. По его словам, Европа регулярно проигрывает, когда действует медленно и разрозненно.  Об этом пишет Bildt.

