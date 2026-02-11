Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 11. Февраля Завтра: Laima, Laimdota
Доступность

Учёный предупредил: ИИ может «вырастить» людей как домашних питомцев

Редакция PRESS 11 февраля, 2026 10:25

Наука 0 комментариев

Развитие искусственного интеллекта всё чаще напоминает сценарий научной фантастики — и уже начинает пугать самих создателей технологий. Известный исследователь ИИ Элиезер Соарес заявил, что при худшем развитии событий человечество может просто исчезнуть.

По его словам, новые цифровые системы становятся всё более самостоятельными. Например, экспериментальные ИИ-агенты уже способны общаться друг с другом без участия людей, принимать решения и даже нанимать человека для выполнения задач через специальные онлайн-платформы.

Исследователи отмечают, что подобные эксперименты ведутся не первый год. Ранее в научных проектах ИИ уже пытался рассылать массовые письма учёным, а затем автоматически извинялся за спам — и отправлял ещё больше сообщений.

Особое беспокойство вызывает способность ИИ убеждать людей выполнять его задания. В лабораторных тестах системы уже демонстрировали, что могут обходить проверки «вы человек или робот», нанимая людей под видом обычных заказчиков.

Ещё тревожнее выглядит поведение ИИ в закрытых цифровых сетях, где программы общаются друг с другом. Учёные заметили, что такие системы начинают самостоятельно придумывать задачи, которые им никто не ставил. Иногда их действия выглядят странно, непредсказуемо и не всегда дружелюбно.

По словам Соареса, пока современные ИИ остаются сравнительно простыми, серьёзной угрозы нет. Однако если уровень интеллекта машин продолжит расти, ситуация может измениться.

Эксперт допускает крайне мрачные сценарии. Один из них — создание систем, которые перестанут учитывать интересы людей. В теории такие ИИ могут начать формировать «фермы пользователей» — группы людей, которых легко контролировать и удерживать в комфортном, но ограниченном мире.

Учёные подчёркивают: пока всё это остаётся гипотезами. Но скорость развития технологий заставляет специалистов внимательно следить за тем, куда движется искусственный интеллект.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Опасная эскалация на Балтике. Тревожный сигнал из Берлина
Важно

Опасная эскалация на Балтике. Тревожный сигнал из Берлина

«Как на Рязанском вокзале!» Кто опять обидел Лангу?
Важно

«Как на Рязанском вокзале!» Кто опять обидел Лангу? (2)

Пожар в Даугавгривской тюрьме: был объявлен режим чрезвычайной ситуации
Важно

Пожар в Даугавгривской тюрьме: был объявлен режим чрезвычайной ситуации

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сколько нужно ходить латвийцам для здоровья и как это делать правильно: эксперт

Важно 15:20

Важно 0 комментариев

Малоподвижный образ жизни в прямом смысле убивает человека: по данным Всемирной организации здравоохранения, жизнь в этом случае сокращается на 7-8 лет. Конечно, не каждый может играть в волейбол, футбол, тем более в почтенном возрасте, ходить на рыбалку, но почему не начать с простого: больше двигаться, меньше пользоваться общественным транспортом, начать заниматься гимнастикой? О том, сколько человеку положено двигаться, об особенностях популярной нынче ходьбы с палками и о том, как ходить зимой, - беседа с председателем правления Латвийской ассоциации народного спорта Галиной ГОРБАТЕНКОВОЙ...

Малоподвижный образ жизни в прямом смысле убивает человека: по данным Всемирной организации здравоохранения, жизнь в этом случае сокращается на 7-8 лет. Конечно, не каждый может играть в волейбол, футбол, тем более в почтенном возрасте, ходить на рыбалку, но почему не начать с простого: больше двигаться, меньше пользоваться общественным транспортом, начать заниматься гимнастикой? О том, сколько человеку положено двигаться, об особенностях популярной нынче ходьбы с палками и о том, как ходить зимой, - беседа с председателем правления Латвийской ассоциации народного спорта Галиной ГОРБАТЕНКОВОЙ...

Читать
Загрузка

Возникает соблазн удержаться у власти, отменив итоги выборов: политолог о грозящей Латвии опасности

Латышские СМИ 15:07

Латышские СМИ 0 комментариев

«В настоящее время в латвийской политике больше не наблюдается традиционное разделение на правящие и оппозиционные партии или — в контексте Латвии — на латвийские и пророссийские партии. Вместо этого формируется новое разделение, - пишет Филип Раевскис на портале Pietiek.com.

«В настоящее время в латвийской политике больше не наблюдается традиционное разделение на правящие и оппозиционные партии или — в контексте Латвии — на латвийские и пророссийские партии. Вместо этого формируется новое разделение, - пишет Филип Раевскис на портале Pietiek.com.

Читать

Фон дер Ляйен призвала ЕС к быстрой реформе финрынка

Важно 14:56

Важно 0 комментариев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Читать

Янис Юрканс возвращается в Латвию из солнечной Испании

Важно 14:44

Важно 0 комментариев

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

Читать

А нечего было Хелманиса обижать: Нацблок требует отставки Чударса

Новости Латвии 14:39

Новости Латвии 0 комментариев

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

Читать

В Рижской 1-ой больнице вышла из строя система регистрации

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

Читать

20 километров по замёрзшему морю: в Европе открыли безумную зимнюю трассу!

Всюду жизнь 14:23

Всюду жизнь 0 комментариев

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

Читать