Россия не остановится? Балтия уже в зоне риска

Поводом стали слова главы украинской разведки Кирилла Буданова о возможной агрессии против стран Балтии. Посол призывает не впадать в панику, но воспринимать такие заявления всерьёз.

«Мы живём рядом с агрессивным и непредсказуемым соседом, который продолжает милитаризироваться и ставит под сомнение неприкосновенность границ».

По его словам, атаки дронов, повреждения кабелей в Балтийском море и постоянное наращивание военного давления показывают - Россия не отказалась от силовой логики. Если Украина будет ослаблена, риски для Европы возрастут.

Территориальный вопрос остаётся главным узлом войны. Украина не готова отказаться от своих земель и считает территориальную целостность фундаментальным принципом. Москва же, по оценке латвийской стороны, стремится изменить границы силой и закрепить контроль.

«Россия - агрессор, Украина - жертва. Этот конфликт не только об Украине, а о будущем мирового порядка».

Посол подчёркивает: даже если огонь будет остановлен, мир не станет простым. В стране около 1,5 миллиона ветеранов, армия насчитывает примерно 900 000 военнослужащих. Угроза со стороны России, по его мнению, не исчезнет.

