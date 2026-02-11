Снег и циклон: среда принесёт потепление

Ветер будет слабым, восточного и юго-восточного направления. К концу дня он сменит направление на восточное.

Максимальная температура воздуха составит от -4 до -9 градусов. Местами на юге столбики термометров поднимутся до -1 градуса. В Риге будет облачно, снег ожидается преимущественно во второй половине дня. Воздух прогреется до -5 градусов.

С запада усиливается влияние циклона. Атмосферное давление понизится до 996-1000 гектопаскалей на уровне моря.