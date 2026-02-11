Шары с контрабандой из Белоруссии теперь терроризируют Польшу

«Белорусская сторона предприняла еще одну попытку разведки и проверки реакции польских систем противовоздушной обороны», — написало командование Войска польского в отчете об инцидентах, произошедших с 31 января по 1 февраля.

Пресс-секретарь вооруженных сил Яцек Горишевски заявил, что в первые недели 2026 года было зарегистрировано больше инцидентов с воздушными шарами, чем в начале 2025 года. По его словам, увеличение частоты инцидентов может быть вызвано политическим решением в Минске или тем, что контрабандисты адаптируются к усилению пограничной охраны со стороны Польши.

Польские военные заявили, что недавние инциденты «не представляют угрозы для безопасности польского воздушного пространства». Однако на часть воздушного пространства над Подляским воеводством, граничащим с Беларусью, были введены временные ограничения для гражданской авиации.

Польша и страны Балтии обвинили Белоруссию и Россию в ведении гибридной войны против Запада, элементами которой являются разжигание миграционного кризиса на восточной границе Европейского союза, диверсии и шпионаж, а также использование воздушных шаров для контрабанды сигарет.

Польские власти находятся в состоянии повышенной готовности с тех пор, как в сентябре российские беспилотники вторглись в воздушное пространство Польши, а в ноябре произошел взрыв на железнодорожной линии, по которой курсировали пассажирские поезда, в чем обвинили Москву.

В декабре Литва объявила чрезвычайное положение из-за угрозы безопасности, создаваемой метеорологическими шарами, запущенными из Белоруссии, которые нарушили ее воздушное пространство. Шары вынудили Литву неоднократно закрывать главный аэропорт в Вильнюсе, в результате чего тысячи людей оказались заблокированы.