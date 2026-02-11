Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Шары с контрабандой из Белоруссии теперь терроризируют Польшу

11 февраля, 2026 21:18

Мир

Воздушные шары, используемые для контрабанды сигарет из Белоруссии, третью ночь подряд пересекают воздушное пространство Польши, сообщает APN. Польские власти заявили, что «гибридные инциденты» являются частью угрозы восточной границе страны со стороны союзника России — Белоруссии.

«Белорусская сторона предприняла еще одну попытку разведки и проверки реакции польских систем противовоздушной обороны», — написало командование Войска польского в отчете об инцидентах, произошедших с 31 января по 1 февраля.

Пресс-секретарь вооруженных сил Яцек Горишевски заявил, что в первые недели 2026 года было зарегистрировано больше инцидентов с воздушными шарами, чем в начале 2025 года. По его словам, увеличение частоты инцидентов может быть вызвано политическим решением в Минске или тем, что контрабандисты адаптируются к усилению пограничной охраны со стороны Польши.

Польские военные заявили, что недавние инциденты «не представляют угрозы для безопасности польского воздушного пространства». Однако на часть воздушного пространства над Подляским воеводством, граничащим с Беларусью, были введены временные ограничения для гражданской авиации.

Польша и страны Балтии обвинили Белоруссию и Россию в ведении гибридной войны против Запада, элементами которой являются разжигание миграционного кризиса на восточной границе Европейского союза, диверсии и шпионаж, а также использование воздушных шаров для контрабанды сигарет.

Польские власти находятся в состоянии повышенной готовности с тех пор, как в сентябре российские беспилотники вторглись в воздушное пространство Польши, а в ноябре произошел взрыв на железнодорожной линии, по которой курсировали пассажирские поезда, в чем обвинили Москву.

В декабре Литва объявила чрезвычайное положение из-за угрозы безопасности, создаваемой метеорологическими шарами, запущенными из Белоруссии, которые нарушили ее воздушное пространство. Шары вынудили Литву неоднократно закрывать главный аэропорт в Вильнюсе, в результате чего тысячи людей оказались заблокированы.

В Болдерае открытым пламенем горит многоэтажка: подробности

Сегодня вечером, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Сегодня вечером, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

В Латвии набирает силу «вирус младенцев»: что это?

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Герой и военный преступник в одном лице: карьера командира британской подлодки

Военный преступник или герой? Военная карьера контр-адмирала Энтони Майерса находится в неудобном положении между признанной доблестью и глубоко тревожным поведением. Прославленный во время войны и щедро награжденный после нее, его послужной список также включает действия, которые позже были описаны как военные преступления.

Военный преступник или герой? Военная карьера контр-адмирала Энтони Майерса находится в неудобном положении между признанной доблестью и глубоко тревожным поведением. Прославленный во время войны и щедро награжденный после нее, его послужной список также включает действия, которые позже были описаны как военные преступления.

Пожар в Даугавгривской тюрьме: был объявлен режим чрезвычайной ситуации

На территории Даугавгривской тюрьмы сегодня утром загорелось электрооборудование, в связи с чем временно был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщило агентству LETA Управление мест заключения.

На территории Даугавгривской тюрьмы сегодня утром загорелось электрооборудование, в связи с чем временно был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщило агентству LETA Управление мест заключения.

Всего 10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик задержан на границе Латвии с РФ

10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик, задержанный на границе Латвии и РФ, приговорен к тюремному заключению за перевозку боеприпасов в Россию, сообщает tv3.lv.

10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик, задержанный на границе Латвии и РФ, приговорен к тюремному заключению за перевозку боеприпасов в Россию, сообщает tv3.lv.

На 80% могут вырасти в Риге счета за отопление

Январские морозы привели к рекордному потреблению теплоэнергии — 637 тысяч мегаватт-часов. Такой объем тепловой энергии израсходовали в жилых домах столицы, которые обслуживает предприятие Rīgas siltums. Это на 60% больше, чем в декабре прошлого года, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Обсудим вечером».

Январские морозы привели к рекордному потреблению теплоэнергии — 637 тысяч мегаватт-часов. Такой объем тепловой энергии израсходовали в жилых домах столицы, которые обслуживает предприятие Rīgas siltums. Это на 60% больше, чем в декабре прошлого года, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Обсудим вечером».

