На 80% могут вырасти в Риге счета за отопление

При этом это средний показатель. В отопительной компании подсчитали, что почти в 40% зданий Риги потребление тепла в январе выросло на 60%, а в отдельных случаях — на 80%. Каждая четвертая многоэтажка показала еще более высокий рост — более чем на 80%.

Примерно на столько же могут увеличиться январские счета за отопление, которые вскоре получат жители столицы.

Непривычно холодной оказалась и первая декада февраля.

В Рижском энергетическом агентстве подчеркивают: на потребление тепла влияет не только погода, но и возраст здания, его техническое состояние, а также то, договорились ли жильцы о реновации и утеплении дома, что позволяет значительно снизить теплопотери.

Не менее важны и вопросы повседневного обслуживания внутри дома — состояние квартир и помещений общего пользования, закрыты ли окна и двери в подъездах, на чердаках и в подвалах, особенно при резком похолодании, когда возрастает риск замерзания труб.

Специалисты отмечают, что снизить расходы на отопление помогают и простые меры — например, плотно закрытые двери подъездов и утепленные окна в квартирах.

Предприятие Rīgas siltums сообщает, что с 1 января по 31 мая 2026 года не будет применять штрафные санкции за просроченные платежи за поставленную теплоэнергию за период с декабря 2025 года по апрель 2026 года. Также до 31 мая 2026 года жители смогут без штрафных санкций урегулировать задолженности, образовавшиеся и за предыдущие периоды.