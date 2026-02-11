Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 12. Февраля Завтра: Karlina, Lina
Доступность

На 80% могут вырасти в Риге счета за отопление

Редакция PRESS 11 февраля, 2026 20:06

Важно 0 комментариев

Январские морозы привели к рекордному потреблению теплоэнергии — 637 тысяч мегаватт-часов. Такой объем тепловой энергии израсходовали в жилых домах столицы, которые обслуживает предприятие Rīgas siltums. Это на 60% больше, чем в декабре прошлого года, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Обсудим вечером».

При этом это средний показатель. В отопительной компании подсчитали, что почти в 40% зданий Риги потребление тепла в январе выросло на 60%, а в отдельных случаях — на 80%. Каждая четвертая многоэтажка показала еще более высокий рост — более чем на 80%.

Примерно на столько же могут увеличиться январские счета за отопление, которые вскоре получат жители столицы.

Непривычно холодной оказалась и первая декада февраля.

В Рижском энергетическом агентстве подчеркивают: на потребление тепла влияет не только погода, но и возраст здания, его техническое состояние, а также то, договорились ли жильцы о реновации и утеплении дома, что позволяет значительно снизить теплопотери.

Не менее важны и вопросы повседневного обслуживания внутри дома — состояние квартир и помещений общего пользования, закрыты ли окна и двери в подъездах, на чердаках и в подвалах, особенно при резком похолодании, когда возрастает риск замерзания труб.

Специалисты отмечают, что снизить расходы на отопление помогают и простые меры — например, плотно закрытые двери подъездов и утепленные окна в квартирах.

Предприятие Rīgas siltums сообщает, что с 1 января по 31 мая 2026 года не будет применять штрафные санкции за просроченные платежи за поставленную теплоэнергию за период с декабря 2025 года по апрель 2026 года.  Также до 31 мая 2026 года жители смогут без штрафных санкций урегулировать задолженности, образовавшиеся и за предыдущие периоды. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Сидит в нашем кафе и ест руками! Ланга снова в шоке (ФОТО)
Важно

Сидит в нашем кафе и ест руками! Ланга снова в шоке (ФОТО) (6)

Нужна помощь: полиция объявила в розыск велосипедиста (ФОТО)
Важно

Нужна помощь: полиция объявила в розыск велосипедиста (ФОТО)

Не бойтесь, это не ошибка: СГД — о переплате подоходного налога
Важно

Не бойтесь, это не ошибка: СГД — о переплате подоходного налога

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Болдерае открытым пламенем горит многоэтажка: подробности

Важно 21:42

Важно 0 комментариев

Сегодня вечером, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Сегодня вечером, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Читать
Загрузка

Шары с контрабандой из Белоруссии теперь терроризируют Польшу

Мир 21:18

Мир 0 комментариев

Воздушные шары, используемые для контрабанды сигарет из Белоруссии, третью ночь подряд пересекают воздушное пространство Польши, сообщает APN. Польские власти заявили, что «гибридные инциденты» являются частью угрозы восточной границе страны со стороны союзника России — Белоруссии.

Воздушные шары, используемые для контрабанды сигарет из Белоруссии, третью ночь подряд пересекают воздушное пространство Польши, сообщает APN. Польские власти заявили, что «гибридные инциденты» являются частью угрозы восточной границе страны со стороны союзника России — Белоруссии.

Читать

В Латвии набирает силу «вирус младенцев»: что это?

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Читать

Герой и военный преступник в одном лице: карьера командира британской подлодки

История и культура 20:20

История и культура 0 комментариев

Военный преступник или герой? Военная карьера контр-адмирала Энтони Майерса находится в неудобном положении между признанной доблестью и глубоко тревожным поведением. Прославленный во время войны и щедро награжденный после нее, его послужной список также включает действия, которые позже были описаны как военные преступления.

Военный преступник или герой? Военная карьера контр-адмирала Энтони Майерса находится в неудобном положении между признанной доблестью и глубоко тревожным поведением. Прославленный во время войны и щедро награжденный после нее, его послужной список также включает действия, которые позже были описаны как военные преступления.

Читать

Пожар в Даугавгривской тюрьме: был объявлен режим чрезвычайной ситуации

ЧП и криминал 20:18

ЧП и криминал 0 комментариев

На территории Даугавгривской тюрьмы сегодня утром загорелось электрооборудование, в связи с чем временно был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщило агентству LETA Управление мест заключения.

На территории Даугавгривской тюрьмы сегодня утром загорелось электрооборудование, в связи с чем временно был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщило агентству LETA Управление мест заключения.

Читать

Всего 10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик задержан на границе Латвии с РФ

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик, задержанный на границе Латвии и РФ, приговорен к тюремному заключению за перевозку боеприпасов в Россию, сообщает tv3.lv.

10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик, задержанный на границе Латвии и РФ, приговорен к тюремному заключению за перевозку боеприпасов в Россию, сообщает tv3.lv.

Читать