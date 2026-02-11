«Тёмные волны» захватывают океан! Учёные в панике!

Исследователи объясняют - речь не о мистике, а о резком ухудшении прозрачности воды. Сильные штормы, цветение водорослей, грязевые потоки и органические частицы могут буквально превратить прибрежные воды в подводную ночь.

Подобные периоды могут длиться от нескольких дней до нескольких месяцев. В это время под угрозой оказываются водоросли, кораллы и морские травы - все организмы, которым жизненно необходим свет.

Учёные проанализировали многолетние наблюдения в разных регионах мира. Они изучили 16 лет данных у побережья Калифорнии, 10 лет наблюдений у берегов Новой Зеландии и 21 год спутниковых измерений.

Результаты показали - явление происходит регулярно. Только у восточного побережья Новой Зеландии с 2002 года зафиксировали от 25 до 80 подобных случаев. Некоторые из них были связаны с мощными циклонами.

Даже короткое исчезновение света может серьёзно нарушить работу морских экосистем. Учёные отмечают - в такие периоды замедляется фотосинтез, меняется поведение рыб, акул и морских млекопитающих. Если темнота сохраняется долго, последствия могут оказаться длительными.

До сих пор исследователи больше внимания уделяли постепенному ухудшению прозрачности воды. Теперь выяснилось - внезапные «темные волны» могут наносить экосистемам не меньший удар.

Учёные уже разрабатывают систему наблюдения за такими явлениями, чтобы быстрее фиксировать угрозы для морской среды.