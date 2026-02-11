Её уже вывезли на расстрел в Румбулу: в Латвии появилась книга воспоминаний еврейки, выжившей во время Холокоста

Элла Медалье — латвийская еврейка родом из Тукумса. Во время нацистской оккупации она была узницей Рижского гетто, и 8 декабря 1941 года ее вывезли на расстрел в Румбулу, где за два дня были убиты около 25 тысяч человек. Элле Медалье удалось спастись, убедив своих палачей, что она не еврейка, а также благодаря помощи людей, которые, рискуя жизнью, укрывали и поддерживали ее.

Спустя десятилетия ее историю записал Давид Зильберман — исследователь Холокоста, посвятивший жизнь сохранению его свидетельств тех, кто пережил Катастрофу. В Холокосте погибло большинство евреев Латвии, в том числе и все близкие Эллы, включая её мужа Пинхаса. Эта книга — рассказ Эллы о чудесном спасении во время нацистской акции массового убийства в Румбуле 8 декабря 1941 года, а также о людях, которые оказали ей убежище и поддержку, подарив право на жизнь. Первое издание на латышском языке стало возможным благодаря свидетельствам Эллы Медалье, записанным Давидом Зильберманом в 1965 году.

«Право на жизнь» состоит не только из воспоминаний Эллы Медалье: ее рассказ дополнен документами следствия по делу Виктора Арайса, возглавлявшего команду, ответственную за массовые убийства евреев в Латвии. Также в книгу добавлены расшифровка интервью Эллы Медалье и ее переписка с Давидом Зильберманом. За счет этого книга становится многослойным свидетельством, показывая сразу несколько измерений.

Так, сперва читатель проживает трагедию от первого лица, глазами самой Эллы. Затем эта же история предстает как предмет юридического расследования: документы, допросы, проверки показаний — долгий и тяжелый путь к правосудию. А переписка с Зильберманом открывает человеческий взгляд на послевоенные десятилетия, на надежды и разочарования, на перемены в жизни государства и общества. В конечном итоге, это книга еще и о том, что справедливость побеждает, даже если на это уходят многие годы.

Давид Зильберман вспоминает, как в 1965 году впервые попросил Эллу рассказать свою историю. Тогда она ответила: «Прошло уже так много времени. Я долго ждала, что меня пригласят свидетельствовать о нацистских преступлениях, но до сих пор никого это не интересовало. Неужели спустя столько лет это все еще важно?». Выход книги сегодня на латышском языке — прямой ответ на этот вопрос: да, это по-прежнему важно.

"Это книга не только о Холокосте, не только книга об убийстве десятков тысяч латвийских евреев. Это книга о силе воли, и прежде всего книга о взаимопомощи, о готовности увидеть в ближнем — человека, о готовности протянуть руку помощи", — рассказывает Илья Ленский, директор музея “Евреи в Латвии”.