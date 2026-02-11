Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 12. Февраля Завтра: Karlina, Lina
Доступность

Её уже вывезли на расстрел в Румбулу: в Латвии появилась книга воспоминаний еврейки, выжившей во время Холокоста

Редакция PRESS 11 февраля, 2026 18:34

История и культура 0 комментариев

А это её спасительница - Трина Хартмане.

16 февраля в музее «Евреи в Латвии» состоится презентация книги «Право на жизнь» — перевод воспоминаний Эллы Медалье, выжившей во время Холокоста. 

Элла Медалье — латвийская еврейка родом из Тукумса. Во время нацистской оккупации она была узницей Рижского гетто, и 8 декабря 1941 года ее вывезли на расстрел в Румбулу, где за два дня были убиты около 25 тысяч человек. Элле Медалье удалось спастись, убедив своих палачей, что она не еврейка, а также благодаря помощи людей, которые, рискуя жизнью, укрывали и поддерживали ее.

Спустя десятилетия ее историю записал Давид Зильберман — исследователь Холокоста, посвятивший жизнь сохранению его свидетельств тех, кто пережил Катастрофу. В Холокосте погибло большинство евреев Латвии, в том числе и все близкие Эллы, включая её мужа Пинхаса. Эта книга — рассказ Эллы о чудесном спасении во время нацистской акции массового убийства в Румбуле 8 декабря 1941 года, а также о людях, которые оказали ей убежище и поддержку, подарив право на жизнь. Первое издание на латышском языке стало возможным благодаря свидетельствам Эллы Медалье, записанным Давидом Зильберманом в 1965 году.

«Право на жизнь» состоит не только из воспоминаний Эллы Медалье: ее рассказ дополнен документами следствия по делу Виктора Арайса, возглавлявшего команду, ответственную за массовые убийства евреев в Латвии. Также в книгу добавлены расшифровка интервью Эллы Медалье и ее переписка с Давидом Зильберманом. За счет этого книга становится многослойным свидетельством, показывая сразу несколько измерений.

Так, сперва читатель проживает трагедию от первого лица, глазами самой Эллы. Затем эта же история предстает как предмет юридического расследования: документы, допросы, проверки показаний — долгий и тяжелый путь к правосудию. А переписка с Зильберманом открывает человеческий взгляд на послевоенные десятилетия, на надежды и разочарования, на перемены в жизни государства и общества. В конечном итоге, это книга еще и о том, что справедливость побеждает, даже если на это уходят многие годы.

Давид Зильберман вспоминает, как в 1965 году впервые попросил Эллу рассказать свою историю. Тогда она ответила: «Прошло уже так много времени. Я долго ждала, что меня пригласят свидетельствовать о нацистских преступлениях, но до сих пор никого это не интересовало. Неужели спустя столько лет это все еще важно?». Выход книги сегодня на латышском языке — прямой ответ на этот вопрос: да, это по-прежнему важно.

"Это книга не только о Холокосте, не только книга об убийстве десятков тысяч латвийских евреев. Это книга о силе воли, и прежде всего книга о взаимопомощи, о готовности увидеть в ближнем — человека, о готовности протянуть руку помощи", —  рассказывает Илья Ленский, директор музея “Евреи в Латвии”.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Не бойтесь, это не ошибка: СГД — о переплате подоходного налога
Важно

Не бойтесь, это не ошибка: СГД — о переплате подоходного налога

Нужна помощь: полиция объявила в розыск велосипедиста (ФОТО)
Важно

Нужна помощь: полиция объявила в розыск велосипедиста (ФОТО)

Сидит в нашем кафе и ест руками! Ланга снова в шоке (ФОТО)
Важно

Сидит в нашем кафе и ест руками! Ланга снова в шоке (ФОТО) (6)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Болдерае открытым пламенем горит многоэтажка: подробности

Важно 21:42

Важно 0 комментариев

Сегодня вечером, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Сегодня вечером, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Читать
Загрузка

Шары с контрабандой из Белоруссии теперь терроризируют Польшу

Мир 21:18

Мир 0 комментариев

Воздушные шары, используемые для контрабанды сигарет из Белоруссии, третью ночь подряд пересекают воздушное пространство Польши, сообщает APN. Польские власти заявили, что «гибридные инциденты» являются частью угрозы восточной границе страны со стороны союзника России — Белоруссии.

Воздушные шары, используемые для контрабанды сигарет из Белоруссии, третью ночь подряд пересекают воздушное пространство Польши, сообщает APN. Польские власти заявили, что «гибридные инциденты» являются частью угрозы восточной границе страны со стороны союзника России — Белоруссии.

Читать

В Латвии набирает силу «вирус младенцев»: что это?

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Читать

Герой и военный преступник в одном лице: карьера командира британской подлодки

История и культура 20:20

История и культура 0 комментариев

Военный преступник или герой? Военная карьера контр-адмирала Энтони Майерса находится в неудобном положении между признанной доблестью и глубоко тревожным поведением. Прославленный во время войны и щедро награжденный после нее, его послужной список также включает действия, которые позже были описаны как военные преступления.

Военный преступник или герой? Военная карьера контр-адмирала Энтони Майерса находится в неудобном положении между признанной доблестью и глубоко тревожным поведением. Прославленный во время войны и щедро награжденный после нее, его послужной список также включает действия, которые позже были описаны как военные преступления.

Читать

Пожар в Даугавгривской тюрьме: был объявлен режим чрезвычайной ситуации

ЧП и криминал 20:18

ЧП и криминал 0 комментариев

На территории Даугавгривской тюрьмы сегодня утром загорелось электрооборудование, в связи с чем временно был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщило агентству LETA Управление мест заключения.

На территории Даугавгривской тюрьмы сегодня утром загорелось электрооборудование, в связи с чем временно был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщило агентству LETA Управление мест заключения.

Читать

Всего 10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик задержан на границе Латвии с РФ

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик, задержанный на границе Латвии и РФ, приговорен к тюремному заключению за перевозку боеприпасов в Россию, сообщает tv3.lv.

10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик, задержанный на границе Латвии и РФ, приговорен к тюремному заключению за перевозку боеприпасов в Россию, сообщает tv3.lv.

Читать

На 80% могут вырасти в Риге счета за отопление

Важно 20:06

Важно 0 комментариев

Январские морозы привели к рекордному потреблению теплоэнергии — 637 тысяч мегаватт-часов. Такой объем тепловой энергии израсходовали в жилых домах столицы, которые обслуживает предприятие Rīgas siltums. Это на 60% больше, чем в декабре прошлого года, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Обсудим вечером».

Январские морозы привели к рекордному потреблению теплоэнергии — 637 тысяч мегаватт-часов. Такой объем тепловой энергии израсходовали в жилых домах столицы, которые обслуживает предприятие Rīgas siltums. Это на 60% больше, чем в декабре прошлого года, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Обсудим вечером».

Читать