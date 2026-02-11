Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Учёные заявили: иммунитет хранит тайный дневник всей вашей жизни!

Редакция PRESS 11 февраля, 2026 18:47

Наука 0 комментариев

Учёные обнаружили неожиданную вещь - иммунная система человека буквально ведёт «молекулярный дневник», где сохраняется всё: болезни, прививки и даже влияние окружающей среды.

Новое исследование помогает объяснить загадку, которая особенно стала заметна во время пандемии. Почему один человек переносит вирус почти незаметно, а другой оказывается в больнице? Оказалось, организм помнит гораздо больше, чем считалось раньше.

Учёные изучили кровь 110 человек с разным жизненным опытом. В выборку вошли люди, которые сталкивались с гриппом, COVID-19, ВИЧ, стафилококковыми инфекциями, проходили вакцинацию против сибирской язвы или контактировали с химическими веществами.

Выяснилось, что иммунные клетки получают особые «метки». Они не меняют ДНК, но управляют тем, какие гены включаются, а какие остаются «выключенными». Именно эти скрытые переключатели во многом определяют, как организм встретит болезнь.

Исследователи установили, что гены формируют базовую программу иммунитета, словно фундамент здания. А жизненные события постоянно переписывают детали этой программы. Инфекции, прививки и даже влияние окружающей среды оставляют устойчивые молекулярные следы.

Учёные отдельно изучили четыре ключевых типа иммунных клеток. Т-клетки и В-клетки отвечают за долгую иммунную память и могут хранить информацию годами. Моноциты и натуральные киллеры реагируют быстрее - именно они первыми вступают в борьбу с угрозой.

Оказалось, разные клетки хранят «воспоминания» по-разному. Генетические особенности чаще закрепляются в клетках-долгожителях, а жизненный опыт влияет на клетки, которые реагируют мгновенно. По сути, иммунная система одновременно хранит наследственный сценарий и личную историю организма.

Учёные считают, что в будущем такие данные могут изменить медицину. Врачи потенциально смогут заранее понимать, как человек перенесёт инфекцию, ещё до заражения, и подбирать лечение индивидуально.

Авторы исследования отмечают, что иммунные клетки человека одновременно несут информацию о наследственности и пережитом опыте. И именно их сочетание определяет, насколько тяжело организм может встретить болезнь.

В Болдерае открытым пламенем горит многоэтажка: подробности
В Болдерае открытым пламенем горит многоэтажка: подробности

Не бойтесь, это не ошибка: СГД — о переплате подоходного налога
Не бойтесь, это не ошибка: СГД — о переплате подоходного налога

Нужна помощь: полиция объявила в розыск велосипедиста (ФОТО)
Нужна помощь: полиция объявила в розыск велосипедиста (ФОТО)

В Болдерае открытым пламенем горит многоэтажка: подробности

Важно 21:42

Сегодня вечером, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Шары с контрабандой из Белоруссии теперь терроризируют Польшу

Мир 21:18

Воздушные шары, используемые для контрабанды сигарет из Белоруссии, третью ночь подряд пересекают воздушное пространство Польши, сообщает APN. Польские власти заявили, что «гибридные инциденты» являются частью угрозы восточной границе страны со стороны союзника России — Белоруссии.

В Латвии набирает силу «вирус младенцев»: что это?

Важно 20:21

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Герой и военный преступник в одном лице: карьера командира британской подлодки

История и культура 20:20

Военный преступник или герой? Военная карьера контр-адмирала Энтони Майерса находится в неудобном положении между признанной доблестью и глубоко тревожным поведением. Прославленный во время войны и щедро награжденный после нее, его послужной список также включает действия, которые позже были описаны как военные преступления.

Пожар в Даугавгривской тюрьме: был объявлен режим чрезвычайной ситуации

ЧП и криминал 20:18

На территории Даугавгривской тюрьмы сегодня утром загорелось электрооборудование, в связи с чем временно был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщило агентству LETA Управление мест заключения.

Всего 10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик задержан на границе Латвии с РФ

Важно 20:17

10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик, задержанный на границе Латвии и РФ, приговорен к тюремному заключению за перевозку боеприпасов в Россию, сообщает tv3.lv.

На 80% могут вырасти в Риге счета за отопление

Важно 20:06

Январские морозы привели к рекордному потреблению теплоэнергии — 637 тысяч мегаватт-часов. Такой объем тепловой энергии израсходовали в жилых домах столицы, которые обслуживает предприятие Rīgas siltums. Это на 60% больше, чем в декабре прошлого года, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Обсудим вечером».

