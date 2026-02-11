Учёные заявили: иммунитет хранит тайный дневник всей вашей жизни!

Новое исследование помогает объяснить загадку, которая особенно стала заметна во время пандемии. Почему один человек переносит вирус почти незаметно, а другой оказывается в больнице? Оказалось, организм помнит гораздо больше, чем считалось раньше.

Учёные изучили кровь 110 человек с разным жизненным опытом. В выборку вошли люди, которые сталкивались с гриппом, COVID-19, ВИЧ, стафилококковыми инфекциями, проходили вакцинацию против сибирской язвы или контактировали с химическими веществами.

Выяснилось, что иммунные клетки получают особые «метки». Они не меняют ДНК, но управляют тем, какие гены включаются, а какие остаются «выключенными». Именно эти скрытые переключатели во многом определяют, как организм встретит болезнь.

Исследователи установили, что гены формируют базовую программу иммунитета, словно фундамент здания. А жизненные события постоянно переписывают детали этой программы. Инфекции, прививки и даже влияние окружающей среды оставляют устойчивые молекулярные следы.

Учёные отдельно изучили четыре ключевых типа иммунных клеток. Т-клетки и В-клетки отвечают за долгую иммунную память и могут хранить информацию годами. Моноциты и натуральные киллеры реагируют быстрее - именно они первыми вступают в борьбу с угрозой.

Оказалось, разные клетки хранят «воспоминания» по-разному. Генетические особенности чаще закрепляются в клетках-долгожителях, а жизненный опыт влияет на клетки, которые реагируют мгновенно. По сути, иммунная система одновременно хранит наследственный сценарий и личную историю организма.

Учёные считают, что в будущем такие данные могут изменить медицину. Врачи потенциально смогут заранее понимать, как человек перенесёт инфекцию, ещё до заражения, и подбирать лечение индивидуально.

Авторы исследования отмечают, что иммунные клетки человека одновременно несут информацию о наследственности и пережитом опыте. И именно их сочетание определяет, насколько тяжело организм может встретить болезнь.