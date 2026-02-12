"Русский язык в Латвии - язык самых низших слоев (чернорабочих). Интеллигентному человеку, достигшему достойного социального статуса, в Латвии нигде и ни при каких обстоятельствах нет никакой необходимости говорить по-русски. Каждый латыш, который где бы то ни было говорит по-русски, демонстрирует свой пониженный социальный статус", - написал в Твиттере/X Латковскис, чем вызвал бурю возмущения у огромной русскоязычной диаспоры Латвии, которая, справедливо, сочла это за оскорбление.

Теперь компетентным органам предстоит оценить, нарушают ли высказывания журналиста Уголовный закон и несут ли они угрозу общественной безопасности и социальной сплоченности.

"Хочется верить, что мы живём в демократическом правовом государстве, и Госполиция начнет уголовный процесс - либо у нас закон един для всех, либо можно отменять Конституцию, постулаты которой Бен Латковскис так легко попрал", - отмечает Шафранек.