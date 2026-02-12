Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Либо можно отменять Конституцию»: на Латковскиса пожаловались в надлежащие органы (1)

Редакция PRESS 12 февраля, 2026 13:25

После того, как журналист Бен Латковскис опубликовал в Твиттере/X свои мысли о том, что русский язык в Латвии является языком низшего сословия, депутат Рижской думы, филолог-русист Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) написала на него жалобу в Государственную полицию, Службу государственной безопасности, бюро омбудсмена и Совет по этике латвийских СМИ.

"Русский язык в Латвии - язык самых низших слоев (чернорабочих). Интеллигентному человеку, достигшему достойного социального статуса, в Латвии нигде и ни при каких обстоятельствах нет никакой необходимости говорить по-русски. Каждый латыш, который где бы то ни было говорит по-русски, демонстрирует свой пониженный социальный статус", - написал в Твиттере/X Латковскис, чем вызвал бурю возмущения у огромной русскоязычной диаспоры Латвии, которая, справедливо, сочла это за оскорбление.

Теперь компетентным органам предстоит оценить, нарушают ли высказывания журналиста Уголовный закон и несут ли они угрозу общественной безопасности и социальной сплоченности.

"Хочется верить, что мы живём в демократическом правовом государстве, и Госполиция начнет уголовный процесс - либо у нас закон един для всех, либо можно отменять Конституцию, постулаты которой Бен Латковскис так легко попрал", - отмечает Шафранек.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
У экс-генсека Совета Европы Ягланда проходят обыски (1)

За Турбьёрном Ягландом закреплен статус подозреваемого по делу о тяжких коррупционных преступлениях, связанных с осужденным за организацию проституции американским финансистом Эпштейном, сообщила газета Verdens Gang.

Этот кефир с клетчаткой оказался эффективнее омега-3 — учёные о неожиданном эффекте (1)

Омега-3 давно считают «золотым стандартом» против процессов воспаления в организме. Но новое исследование показало: есть комбинация, которая работает сильнее.

Олимпийский комитет Латвии вступился за украинского спортсмена (1)

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) и Литовский национальный олимпийский комитет (LTOK) обратились к Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) с просьбой дать разъяснения в связи с решением жюри IBSF о запрете украинскому спортсмену Владиславу Гераскевичу участвовать в соревнованиях по скелетону среди мужчин на зимних Олимпийских играх, сообщает ЛОК.

Футболка с символами нацистских Игр «распродана» на сайте Олимпиады (1)

Футболку с символикой нацистской Олимпиады 1936 года раскритиковали в немецких СМИ из-за отсутствия информации о политическом контексте соревнования, сообщает DW. После масштабной критики в немецких СМИ футболки с символикой Олимпиады-1936, которая проходила в нацистской Германии, значатся как "распроданные" в онлайн-магазин Олимпийских игр. Товар в четверг, 12 февраля, все еще можно найти на сайте, но для заказа он недоступен.

Немецкое качество: BMW отзывает сотни тысяч авто из-за риска возгорания (1)

Немецкий автоконцерн BMW в среду сообщил о масштабной сервисной кампании: по всему миру будут отозваны сотни тысяч автомобилей из-за дефекта, который может привести к возгоранию. Точное число машин компания не назвала, однако, по информации издания kfz-Betrieb, речь может идти примерно о 575 тысячах автомобилей.

На двух стульях: бывший мэр Огре получил еще одну должность в самоуправлении (1)

Бывший мэр Огрского края Эгилс Хелманис (Национальное объединение), который ушел в отставку 3 февраля, возглавит бюро новоизбранного председателя думы, своего однопартийца Андриса Крауи, сообщает LSM.lv

Просто писал код для России? Латвийскому программисту грозит тюремный срок (1)

Служба государственной безопасности (VDD) 2 февраля предложила предъявить обвинение жителю Латвии за незаконное оказание услуг программирования компании в России в нарушение санкций, установленных Европейским союзом (ЕС).

