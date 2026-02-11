В Болдерае открытым пламенем горит многоэтажка: подробности

Судя по сообщениям, пожар произошел по адресу Слимницас 7. Загорелась квартира на 3-м этаже.
Жители сообщают, что дым окутал всю округу, к дому съехались несколько пожарных расчетов, скорая.
-Попросили убрать машины со двора, для опер.транспорта. пожар на слимницас 7
-Ещё горит, тушат 35 мин.
-даа, я слышу, ещё едет экипажи
-Туда уже несколько расчётов и скорых проехало и ещё не перестают подъезжать
-Хозяин квартиры скончался
-Ещё неизвестно. Всё неточно.
-Господи, спаси и сохрани!
Официальных сообщений о пострадавших и причинах пожара пока не поступало.
ФОТО из Фейсбука, группа Даугавгрива/Болдерая