Колонисты должны плакать и каяться, каяться и плакать: Pietiek об очередном проекте интеграции (1)

Редакция PRESS 12 февраля, 2026 09:50

Важно 1 комментариев

Pie Krievijas vēstniecības norisinās biedrības "Krievu balss Latvijai" rīkotais pikets, iestājoties pret Krievijas iejaukšanos Latvijas iekšpolitikā.

«Прежде всего, говоря о меньшинствах, - на латышском языке, о малых народах, - кажется, пришло время прояснить, кто в Латвии является малым народом, а кто нет. Начну с того, что иммигранты никогда и нигде не являются и логически не могут быть малым народом, поскольку они сами уже являются частью другого народа, - пишет на портале Pietiek Янис Калнс, отрекомендовавшийся «независимым публицистом».

Та часть нации, которая находится в своей родной стране, называется нацией. Часть народа, которая прибыла из своей родины к другому народу, называется иммигрантами, и они живут не в своей родине, а в стране пребывания. Поэтому в международном праве принято называть прибывших иммигрантами, а не народами или национальностями...

Обычно колонисты составляют административный аппарат колонии, занимают руководящие посты в других сферах жизни и являются теми, кто обеспечивает соблюдение интересов метрополии в колониях. Так было, начиная с Британской колониальной империи и заканчивая Португальской, Испанской, Российской и всеми другими империями.

В случае Латвии и других стран, аннексированных Российской империей, на аннексированные территории также переехало большое количество обычных людей из метрополии, что вполне поддерживалось колониальной властью, способствуя таким образом подчинению аннексированных народов и их интеграции в колониальную империю. Для таких иммигрантов колониальная власть предусматривала две основные задачи: во-первых, защищать интересы империи, во-вторых, активно русифицировать народы и их образ жизни, а также сознание тех, к кому они приезжают».

Далее он многословно доказывает, что в Латвии к малым народам определенно относятся ливы (ау, ливы, вы где вообще?!) и, возможно, цыгане, которые живут на территории Латвии вместе с латышами, так сказать, с незапамятных времен. (Про русских в Латгалии, естественно, ни слова). На этом список кончается.

Переходим сразу к выводам и рекомендациям. Их, собственно две.  1) Пора «как-то начать решать проблему преодоления последствий оккупации и колонизации в Латвии. С этой целью следует целенаправленно поддерживать репатриацию иммигрантов, прибывших в период колонизации, создав отдельное государственное учреждение, которое предоставляло бы людям, не желающим жить здесь и интегрироваться в латвийское общество, определенную поддержку в репатриации в свои родные страны, которые в большинстве случаев сейчас являются независимыми государствами».

2) «Для тех, кто хочет остаться здесь жить, интеграция не может сводиться только к знанию государственного языка. Таким людям совершенно необходимо преодолеть империалистическое и колониальное мышление, насаждаемое в сознании народа на протяжении столетий, а также на индивидуальном уровне почувствовать свою сопричастность к тяжелым преступлениям, совершенным их страной».

Независимый публицист не уточнил, что он предлагает делать с людьми, которые а) не собираются репатриироваться «в свои родные страны, считая Латвию родиной вопреки таким как Калнс, и при этом б) отнюдь не намерены перед ним каяться за свое «колониальное мышление», поскольку не считают свое мышление колониальным, зато имеют несколько ярких эпитетов, описывающих мышление автора.

Текст, таким образом, получился незаконченным, но, возможно, независимый публицист продолжит свои изыски в области критической расовой теории.  

Вечером 11 февраля, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Большинство парламентариев сегодня отклонили выдвинутое оппозиционными партиями требование отставки премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство").

Вчера, в среду 11 февраля, в Риге на улице Густава Земгала легковой автомобиль получил удар с обеих сторон - от двух грузовиков, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

В этом году у части жителей при подаче годовой декларации о доходах переплата подоходного налога может не возникнуть или быть меньше, чем в предыдущие годы, сообщили в Службе государственных доходов (СГД), сообщает rus.lsm.lv.

Пока мир обсуждал подробности стрельбы в школе в Канаде, в тот же день трагедия с аналогиным сюжетом разыгралась на другом континенте. 

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

В январе контрольный орган NHS — государственной системы здравоохранения Великобритании — выпустил рекомендации для врачей и медсестёр, в которых говорилось о «потенциальных выгодах» браков между двоюродными братьями и сёстрами, широко распространённых в пакистанской диаспоре. Формулировки вызвали волну возмущения: общественность недоумевала, почему государственная медицина вдруг заговорила о плюсах союзов, которые давно находятся в центре острых медицинских и этических споров.

