В партию вступать не обязательно: Алвис Херманис приступил к набору команды

Партия «МЫ МЕНЯЕМ ПРАВИЛА» наконец официально легализовалась и может приступить к составлению списка кандидатов, которые примут участие в октябрьских выборах. Мы хотим сделать выбор этих кандидатов максимально публичным и приглашаем к участию всех, кто хочет участвовать сам или может выдвинуть своих представителей. Начиная с марта, я буду ездить по Латвии и хочу встретиться с возможными кандидатами в местах их проживания. Мне особенно интересно встретиться с людьми, которые являются авторитетами на местном уровне. Это не обязательно должны быть местные руководители, но люди, которые заслужили уважение окружающих.

Мы хотим составить список кандидатов на выборах таким образом, чтобы пропорционально была представлена Латвия за пределами Риги. Потому что у нас возникли небольшие подозрения, что непропорциональный монопольный контроль рижан над парламентской властью не принес удовлетворительных результатов.

В то же время, в регионах Латвии все могут увидеть и оценить места, где люди уже создали «маленькие образцы идеальной Латвии». Изменение избирательного закона (что является целью № 1 нашей партии) также предусматривает гораздо большее региональное представительство в Сейме.

При выборе кандидатов от нашей партии предпочтение будет отдаваться людям, которые своей проделанной работой могут подтвердить не только способность красиво говорить, но и способность что-то делать, и которые могут конкретно показать свои достижения. Всех, кто знает таких людей, прошу написать мне лично или на нашем сайте, потому что я хочу их посетить и встретиться лично.

Хочу напомнить, что наши кандидаты не обязательно должны вступать в партию, чтобы ее представлять.

Здесь у народа есть возможность составить свой список кандидатов, которым мы доверяем.