Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 12. Февраля Завтра: Karlina, Lina
Доступность

В партию вступать не обязательно: Алвис Херманис приступил к набору команды

Редакция PRESS 12 февраля, 2026 09:05

Важно 0 комментариев

Режиссер Алвис Херманис объявил в Фейсбуке о том, что приступил к набору своей партийной команды.

Партия «МЫ МЕНЯЕМ ПРАВИЛА» наконец официально легализовалась и может приступить к составлению списка кандидатов, которые примут участие в октябрьских выборах. Мы хотим сделать выбор этих кандидатов максимально публичным и приглашаем к участию всех, кто хочет участвовать сам или может выдвинуть своих представителей. Начиная с марта, я буду ездить по Латвии и хочу встретиться с возможными кандидатами в местах их проживания. Мне особенно интересно встретиться с людьми, которые являются авторитетами на местном уровне. Это не обязательно должны быть местные руководители, но люди, которые заслужили уважение окружающих.

Мы хотим составить список кандидатов на выборах таким образом, чтобы пропорционально была представлена Латвия за пределами Риги. Потому что у нас возникли небольшие подозрения, что непропорциональный монопольный контроль рижан над парламентской властью не принес удовлетворительных результатов.

В то же время, в регионах Латвии все могут увидеть и оценить места, где люди уже создали «маленькие образцы идеальной Латвии». Изменение избирательного закона (что является целью № 1 нашей партии) также предусматривает гораздо большее региональное представительство в Сейме.

При выборе кандидатов от нашей партии предпочтение будет отдаваться людям, которые своей проделанной работой могут подтвердить не только способность красиво говорить, но и способность что-то делать, и которые могут конкретно показать свои достижения. Всех, кто знает таких людей, прошу написать мне лично или на нашем сайте, потому что я хочу их посетить и встретиться лично.

Хочу напомнить, что наши кандидаты не обязательно должны вступать в партию, чтобы ее представлять.
Здесь у народа есть возможность составить свой список кандидатов, которым мы доверяем.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Колонисты должны плакать и каяться, каяться и плакать: Pietiek об очередном проекте интеграции
Важно

Колонисты должны плакать и каяться, каяться и плакать: Pietiek об очередном проекте интеграции (1)

В результате пожара в Риге погиб человек: подробности (ВИДЕО)
Важно

В результате пожара в Риге погиб человек: подробности (ВИДЕО)

Дешевле только даром: что нам продают под видом масла?
Эксклюзив

Дешевле только даром: что нам продают под видом масла?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Болдерае открытым пламенем горела многоэтажка: подробности

Выбор редакции 10:53

Выбор редакции 0 комментариев

Вечером 11 февраля, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Вечером 11 февраля, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Читать
Загрузка

Силиня с нами: её противники опять не добились отставки

Новости Латвии 10:45

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство парламентариев сегодня отклонили выдвинутое оппозиционными партиями требование отставки премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство").

Большинство парламентариев сегодня отклонили выдвинутое оппозиционными партиями требование отставки премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство").

Читать

В Риге легковушку зажало между двух фур: подробности ДТП

Важно 10:31

Важно 0 комментариев

Вчера, в среду 11 февраля, в Риге на улице Густава Земгала легковой автомобиль получил удар с обеих сторон - от двух грузовиков, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Вчера, в среду 11 февраля, в Риге на улице Густава Земгала легковой автомобиль получил удар с обеих сторон - от двух грузовиков, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Читать

Не бойтесь, это не ошибка: СГД — о переплате подоходного налога

Выбор редакции 10:25

Выбор редакции 0 комментариев

В этом году у части жителей при подаче годовой декларации о доходах переплата подоходного налога может не возникнуть или быть меньше, чем в предыдущие годы, сообщили в Службе государственных доходов (СГД), сообщает rus.lsm.lv.

В этом году у части жителей при подаче годовой декларации о доходах переплата подоходного налога может не возникнуть или быть меньше, чем в предыдущие годы, сообщили в Службе государственных доходов (СГД), сообщает rus.lsm.lv.

Читать

Сговорились что ли? Подросток с пистолетом взял школу в заложники!

Всюду жизнь 10:14

Всюду жизнь 0 комментариев

Пока мир обсуждал подробности стрельбы в школе в Канаде, в тот же день трагедия с аналогиным сюжетом разыгралась на другом континенте. 

Пока мир обсуждал подробности стрельбы в школе в Канаде, в тот же день трагедия с аналогиным сюжетом разыгралась на другом континенте. 

Читать

В Латвии набирает силу «вирус младенцев»: что это?

Выбор редакции 10:14

Выбор редакции 0 комментариев

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Читать

Пакистанизация Британии: госструктура уверяет медиков о выгодах браков между близкими родственниками

Важно 10:06

Важно 0 комментариев

В январе контрольный орган NHS — государственной системы здравоохранения Великобритании — выпустил рекомендации для врачей и медсестёр, в которых говорилось о «потенциальных выгодах» браков между двоюродными братьями и сёстрами, широко распространённых в пакистанской диаспоре. Формулировки вызвали волну возмущения: общественность недоумевала, почему государственная медицина вдруг заговорила о плюсах союзов, которые давно находятся в центре острых медицинских и этических споров.

В январе контрольный орган NHS — государственной системы здравоохранения Великобритании — выпустил рекомендации для врачей и медсестёр, в которых говорилось о «потенциальных выгодах» браков между двоюродными братьями и сёстрами, широко распространённых в пакистанской диаспоре. Формулировки вызвали волну возмущения: общественность недоумевала, почему государственная медицина вдруг заговорила о плюсах союзов, которые давно находятся в центре острых медицинских и этических споров.

Читать