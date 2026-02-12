Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сговорились что ли? Подросток с пистолетом взял школу в заложники!

Редакция PRESS 12 февраля, 2026 10:14

Пока мир обсуждал подробности стрельбы в школе в Канаде, в тот же день трагедия с аналогиным сюжетом разыгралась на другом континенте. 

Подросток с оружием ворвался в школу Phatong Prathankiriwat в Южном Таиланде в среду около 17:00 по местному времени. По данным властей, он находился в «возбуждённом состоянии» и сразу открыл огонь.

Директор школы, Сасипхат Синсамосорн, была взята в заложники и получила огнестрельные ранения. Её экстренно доставили в больницу и прооперировали. В четверг около 02:00 она скончалась от тяжёлых внутренних травм и большой кровопотери.

Во время нападения была ранена одна ученица. Ещё одна получила травмы, выпрыгнув из здания в панике. О состоянии пострадавших подробности не сообщаются.

По информации полиции, оружие — 9-мм пистолет — было похищено у сотрудника полиции. Перед этим подозреваемый преследовал полицейских с топором, повредил служебный автомобиль, украл оружие и уехал на мотоцикле.

Здание школы было заблокировано. Учителя и ученики оказались заперты в классах. Кампус окружили силовики.

Противостояние длилось около двух часов. Подозреваемый — по разным данным, ему 17 или 19 лет — был ранен и задержан. Reuters сообщает, что у него ранее были проблемы с употреблением веществ, а в декабре он покинул психиатрическую клинику.

Свидетели утверждают, что нападавший искал учителя, который ранее сделал замечание его сестре. Однако официального подтверждения этим версиям пока нет.

В соцсетях школа опубликовала сообщение памяти погибшей: «Хотя мы потеряли вас, память и добро, которое вы оставили, навсегда останутся в наших сердцах».

Оружейное насилие в Таиланде не редкость. В 2022 году бывший полицейский убил не менее 37 человек, большинство из них — дети. В 2023 году подросток устроил стрельбу в торговом центре. В прошлом году нападение на рынок в Бангкоке унесло пять жизней.

Очередная осада школы. Два часа напряжения. И один трагический финал.
 
 
 

«Рижский хлеб» признали «террористом и экстремистом» в России
«Рижский хлеб» признали «террористом и экстремистом» в России (2)

Колонисты должны плакать и каяться, каяться и плакать: Pietiek об очередном проекте интеграции
Колонисты должны плакать и каяться, каяться и плакать: Pietiek об очередном проекте интеграции (1)

В результате пожара в Риге погиб человек: подробности (ВИДЕО)
В результате пожара в Риге погиб человек: подробности (ВИДЕО)

В Болдерае открытым пламенем горела многоэтажка: подробности

Вечером 11 февраля, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Вечером 11 февраля, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Силиня с нами: её противники опять не добились отставки

Большинство парламентариев сегодня отклонили выдвинутое оппозиционными партиями требование отставки премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство").

Большинство парламентариев сегодня отклонили выдвинутое оппозиционными партиями требование отставки премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство").

В Риге легковушку зажало между двух фур: подробности ДТП

Вчера, в среду 11 февраля, в Риге на улице Густава Земгала легковой автомобиль получил удар с обеих сторон - от двух грузовиков, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Вчера, в среду 11 февраля, в Риге на улице Густава Земгала легковой автомобиль получил удар с обеих сторон - от двух грузовиков, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Не бойтесь, это не ошибка: СГД — о переплате подоходного налога

В этом году у части жителей при подаче годовой декларации о доходах переплата подоходного налога может не возникнуть или быть меньше, чем в предыдущие годы, сообщили в Службе государственных доходов (СГД), сообщает rus.lsm.lv.

В этом году у части жителей при подаче годовой декларации о доходах переплата подоходного налога может не возникнуть или быть меньше, чем в предыдущие годы, сообщили в Службе государственных доходов (СГД), сообщает rus.lsm.lv.

В Латвии набирает силу «вирус младенцев»: что это?

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Пакистанизация Британии: госструктура уверяет медиков о выгодах браков между близкими родственниками

В январе контрольный орган NHS — государственной системы здравоохранения Великобритании — выпустил рекомендации для врачей и медсестёр, в которых говорилось о «потенциальных выгодах» браков между двоюродными братьями и сёстрами, широко распространённых в пакистанской диаспоре. Формулировки вызвали волну возмущения: общественность недоумевала, почему государственная медицина вдруг заговорила о плюсах союзов, которые давно находятся в центре острых медицинских и этических споров.

В январе контрольный орган NHS — государственной системы здравоохранения Великобритании — выпустил рекомендации для врачей и медсестёр, в которых говорилось о «потенциальных выгодах» браков между двоюродными братьями и сёстрами, широко распространённых в пакистанской диаспоре. Формулировки вызвали волну возмущения: общественность недоумевала, почему государственная медицина вдруг заговорила о плюсах союзов, которые давно находятся в центре острых медицинских и этических споров.

