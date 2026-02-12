Сговорились что ли? Подросток с пистолетом взял школу в заложники!

Подросток с оружием ворвался в школу Phatong Prathankiriwat в Южном Таиланде в среду около 17:00 по местному времени. По данным властей, он находился в «возбуждённом состоянии» и сразу открыл огонь.

Директор школы, Сасипхат Синсамосорн, была взята в заложники и получила огнестрельные ранения. Её экстренно доставили в больницу и прооперировали. В четверг около 02:00 она скончалась от тяжёлых внутренних травм и большой кровопотери.

Во время нападения была ранена одна ученица. Ещё одна получила травмы, выпрыгнув из здания в панике. О состоянии пострадавших подробности не сообщаются.

По информации полиции, оружие — 9-мм пистолет — было похищено у сотрудника полиции. Перед этим подозреваемый преследовал полицейских с топором, повредил служебный автомобиль, украл оружие и уехал на мотоцикле.

Здание школы было заблокировано. Учителя и ученики оказались заперты в классах. Кампус окружили силовики.

Противостояние длилось около двух часов. Подозреваемый — по разным данным, ему 17 или 19 лет — был ранен и задержан. Reuters сообщает, что у него ранее были проблемы с употреблением веществ, а в декабре он покинул психиатрическую клинику.

Свидетели утверждают, что нападавший искал учителя, который ранее сделал замечание его сестре. Однако официального подтверждения этим версиям пока нет.

В соцсетях школа опубликовала сообщение памяти погибшей: «Хотя мы потеряли вас, память и добро, которое вы оставили, навсегда останутся в наших сердцах».

Оружейное насилие в Таиланде не редкость. В 2022 году бывший полицейский убил не менее 37 человек, большинство из них — дети. В 2023 году подросток устроил стрельбу в торговом центре. В прошлом году нападение на рынок в Бангкоке унесло пять жизней.

Очередная осада школы. Два часа напряжения. И один трагический финал.





