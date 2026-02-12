Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Новинка от мошенников: как отнимают квартиры у стариков

© LETA 12 февраля, 2026 14:00

ЧП и криминал 0 комментариев

Государственная полиция бьет тревогу из-за активизации мошеннических действий, в результате которых пожилые люди в возрасте 85 лет и старше теряют свои квартиры. За последние несколько месяцев возбуждено уже девять уголовных дел.

"Это жестокая форма мошенничества - пожилые люди остаются без денег и без жилья", - говорит начальник 2-го отдела управления по борьбе с киберпреступлениями Госполиции Олег Филатов. Мошенничество происходит в различных регионах Латвии, а не только в Риге. Суммы, украденные в результате мошенничества с квартирами, составляют от 20 000 до 50 000 евро или больше в зависимости от местоположения квартиры.

Самая крупная украденная сумма составляет 67 000 евро. Анна уже давно жила одна в многоквартирном доме в небольшом городке. Ей почти 90 лет. Ее сын живет с семьей в Германии, регулярно звонит, но редко навещает.

Однажды Анне позвонил якобы сотрудник "Latvenergo" и сказал, что нужно проверить электросчетчик, поэтому нужны ее личные данные - персональный код, адрес. Они договорились, что сотрудник проведет проверку на следующий день. В тот же день Анна получила еще один звонок, якобы из полиции.

Сотрудник сообщил ей, что предыдущий звонивший из "Latvenergo" был мошенником, и у него теперь есть ее конфиденциальные личные данные. Поэтому необходимо немедленно принять меры для защиты имущества, предотвратить обман и поймать преступников.

Чтобы квартира не попала в руки мошенников, нужно немедленно разместить объявление о ее продаже, сказал "полицейский". Но это всего лишь фиктивная продажа, Анне не стоит беспокоиться, потому что на самом деле квартира не продается.

Затем к Анне пришел риэлтор, сфотографировал квартиру и оценил ее относительно низко, чтобы продать как можно быстрее. Они разместили объявления на различных порталах. Анне сказали, что таким образом она участвует в полицейской операции по поимке мошенников, что с ней ничего плохого не случится.

Поскольку цена была приемлемой, сделка состоялась в течение нескольких дней. Это был настоящий покупатель, который понятия не имел, что Анна замешана в мошеннической схеме. Нотариус также не заподозрил мошенничества. Покупатель перевел деньги на банковский счет Анны.

Фальшивый полицейский сказал ей, что деньги следует немедленно снять и передать ему, чтобы он их "сберег", а мошенника поймают в момент перечисления денег.

У экс-генсека Совета Европы Ягланда проходят обыски

Мир 17:59

Мир 0 комментариев

За Турбьёрном Ягландом закреплен статус подозреваемого по делу о тяжких коррупционных преступлениях, связанных с осужденным за организацию проституции американским финансистом Эпштейном, сообщила газета Verdens Gang.

Этот кефир с клетчаткой оказался эффективнее омега-3 — учёные о неожиданном эффекте

Азбука здоровья 17:52

Азбука здоровья 0 комментариев

Омега-3 давно считают «золотым стандартом» против процессов воспаления в организме. Но новое исследование показало: есть комбинация, которая работает сильнее.

Олимпийский комитет Латвии вступился за украинского спортсмена

Спорт 17:42

Спорт 0 комментариев

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) и Литовский национальный олимпийский комитет (LTOK) обратились к Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) с просьбой дать разъяснения в связи с решением жюри IBSF о запрете украинскому спортсмену Владиславу Гераскевичу участвовать в соревнованиях по скелетону среди мужчин на зимних Олимпийских играх, сообщает ЛОК.

Футболка с символами нацистских Игр «распродана» на сайте Олимпиады

Важно 17:18

Важно 0 комментариев

Футболку с символикой нацистской Олимпиады 1936 года раскритиковали в немецких СМИ из-за отсутствия информации о политическом контексте соревнования, сообщает DW. После масштабной критики в немецких СМИ футболки с символикой Олимпиады-1936, которая проходила в нацистской Германии, значатся как "распроданные" в онлайн-магазин Олимпийских игр. Товар в четверг, 12 февраля, все еще можно найти на сайте, но для заказа он недоступен.

Немецкое качество: BMW отзывает сотни тысяч авто из-за риска возгорания

Бизнес 17:14

Бизнес 0 комментариев

Немецкий автоконцерн BMW в среду сообщил о масштабной сервисной кампании: по всему миру будут отозваны сотни тысяч автомобилей из-за дефекта, который может привести к возгоранию. Точное число машин компания не назвала, однако, по информации издания kfz-Betrieb, речь может идти примерно о 575 тысячах автомобилей.

На двух стульях: бывший мэр Огре получил еще одну должность в самоуправлении

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Бывший мэр Огрского края Эгилс Хелманис (Национальное объединение), который ушел в отставку 3 февраля, возглавит бюро новоизбранного председателя думы, своего однопартийца Андриса Крауи, сообщает LSM.lv

Просто писал код для России? Латвийскому программисту грозит тюремный срок

Важно 17:01

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности (VDD) 2 февраля предложила предъявить обвинение жителю Латвии за незаконное оказание услуг программирования компании в России в нарушение санкций, установленных Европейским союзом (ЕС).

