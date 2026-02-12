В Риге легковушку зажало между двух фур: подробности ДТП

Предупреждающий знак о слепой зоне виден на каждом из грузовиков, участвовавших в аварии. Будьте осторожны и, по возможности, избегайте езды рядом с грузовиком, это, безусловно, разумно, но в условиях интенсивного движения, например, на улице Густава Земгала, это часто невозможно.

На этот раз водитель грузовика DAF не заметил легковой автомобиль Toyota и выехал на встречную полосу, столкнувшись с другим грузовиком: «Я сам не понял, как это произошло. Перестроился в правый ряд, удар и все. Я его даже не видел. У меня эта сторона цела. Он говорит, что я его сбил. Разбита левая сторона, непонятно как. Я был на техническом осмотре. Никто не пострадал. Я сразу спросил его, нужна ли скорая помощь, он сказал, что не нужна».

Водитель «Тойоты» также рассказывает, что в настоящее время, несмотря на шок, кажется, что со здоровьем все в порядке.

Он описывает ход событий сотрудникам государственной полиции, пока ждал прибытия эвакуатора: «Все произошло очень быстро, может быть, за 12 секунд. Потом наступила растерянность, и только позже я осознал, что на самом деле произошло. У меня дрожали ноги, я был в шоке, такие ощущения сохранялись в течение нескольких минут. Потом я постепенно успокоился и начал думать о том, что произошло».

Движение по улице Густава Земгала было значительно затруднено в течение некоторого времени, однако движение не было заблокировано, в обоих направлениях на месте столкновения одна из полос движения была свободна.

ФОТО скриншот видео программы "Дегпункта"