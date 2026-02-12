Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 12. Февраля Завтра: Karlina, Lina
Доступность

В Риге легковушку зажало между двух фур: подробности ДТП

Редакция PRESS 12 февраля, 2026 10:31

Важно 0 комментариев

Вчера, в среду 11 февраля, в Риге на улице Густава Земгала легковой автомобиль получил удар с обеих сторон - от двух грузовиков, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Предупреждающий знак о слепой зоне виден на каждом из грузовиков, участвовавших в аварии. Будьте осторожны и, по возможности, избегайте езды рядом с грузовиком, это, безусловно, разумно, но в условиях интенсивного движения, например, на улице Густава Земгала, это часто невозможно.

На этот раз водитель грузовика DAF не заметил легковой автомобиль Toyota и выехал на встречную полосу, столкнувшись с другим грузовиком: «Я сам не понял, как это произошло. Перестроился в правый ряд, удар и все. Я его даже не видел. У меня эта сторона цела. Он говорит, что я его сбил. Разбита левая сторона, непонятно как. Я был на техническом осмотре. Никто не пострадал. Я сразу спросил его, нужна ли скорая помощь, он сказал, что не нужна».

Водитель «Тойоты» также рассказывает, что в настоящее время, несмотря на шок, кажется, что со здоровьем все в порядке.

Он описывает ход событий сотрудникам государственной полиции, пока ждал прибытия эвакуатора: «Все произошло очень быстро, может быть, за 12 секунд. Потом наступила растерянность, и только позже я осознал, что на самом деле произошло. У меня дрожали ноги, я был в шоке, такие ощущения сохранялись в течение нескольких минут. Потом я постепенно успокоился и начал думать о том, что произошло».

Движение по улице Густава Земгала было значительно затруднено в течение некоторого времени, однако движение не было заблокировано, в обоих направлениях на месте столкновения одна из полос движения была свободна.

ФОТО скриншот видео программы "Дегпункта"

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Рижский хлеб» признали «террористом и экстремистом» в России
Важно

«Рижский хлеб» признали «террористом и экстремистом» в России (2)

Дешевле только даром: что нам продают под видом масла?
Эксклюзив

Дешевле только даром: что нам продают под видом масла?

Кто ж наварился? Закупка электробусов в Латвии признана неэффективной
Важно

Кто ж наварился? Закупка электробусов в Латвии признана неэффективной

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Болдерае открытым пламенем горела многоэтажка: подробности

Выбор редакции 10:53

Выбор редакции 0 комментариев

Вечером 11 февраля, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Вечером 11 февраля, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Читать
Загрузка

Силиня с нами: её противники опять не добились отставки

Новости Латвии 10:45

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство парламентариев сегодня отклонили выдвинутое оппозиционными партиями требование отставки премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство").

Большинство парламентариев сегодня отклонили выдвинутое оппозиционными партиями требование отставки премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство").

Читать

Не бойтесь, это не ошибка: СГД — о переплате подоходного налога

Выбор редакции 10:25

Выбор редакции 0 комментариев

В этом году у части жителей при подаче годовой декларации о доходах переплата подоходного налога может не возникнуть или быть меньше, чем в предыдущие годы, сообщили в Службе государственных доходов (СГД), сообщает rus.lsm.lv.

В этом году у части жителей при подаче годовой декларации о доходах переплата подоходного налога может не возникнуть или быть меньше, чем в предыдущие годы, сообщили в Службе государственных доходов (СГД), сообщает rus.lsm.lv.

Читать

Сговорились что ли? Подросток с пистолетом взял школу в заложники!

Всюду жизнь 10:14

Всюду жизнь 0 комментариев

Пока мир обсуждал подробности стрельбы в школе в Канаде, в тот же день трагедия с аналогиным сюжетом разыгралась на другом континенте. 

Пока мир обсуждал подробности стрельбы в школе в Канаде, в тот же день трагедия с аналогиным сюжетом разыгралась на другом континенте. 

Читать

В Латвии набирает силу «вирус младенцев»: что это?

Выбор редакции 10:14

Выбор редакции 0 комментариев

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Читать

Пакистанизация Британии: госструктура уверяет медиков о выгодах браков между близкими родственниками

Важно 10:06

Важно 0 комментариев

В январе контрольный орган NHS — государственной системы здравоохранения Великобритании — выпустил рекомендации для врачей и медсестёр, в которых говорилось о «потенциальных выгодах» браков между двоюродными братьями и сёстрами, широко распространённых в пакистанской диаспоре. Формулировки вызвали волну возмущения: общественность недоумевала, почему государственная медицина вдруг заговорила о плюсах союзов, которые давно находятся в центре острых медицинских и этических споров.

В январе контрольный орган NHS — государственной системы здравоохранения Великобритании — выпустил рекомендации для врачей и медсестёр, в которых говорилось о «потенциальных выгодах» браков между двоюродными братьями и сёстрами, широко распространённых в пакистанской диаспоре. Формулировки вызвали волну возмущения: общественность недоумевала, почему государственная медицина вдруг заговорила о плюсах союзов, которые давно находятся в центре острых медицинских и этических споров.

Читать