МОК снял с соревнований украинца за шлем с фотографиями погибших на войне

Как сообщили в Международный олимпийский комитет, решение принято в связи с несоблюдением рекомендаций по поведению спортсменов на Олимпийских играх. Без аккредитации 27-летний спортсмен не сможет посещать олимпийские объекты и участвовать в соревнованиях.

Ранее, после первых тренировочных заездов, МОК потребовал от Гераскевича заменить шлем с изображениями погибших представителей украинского спортивного сообщества. Позднее в комитете уточнили, что выступать в таком шлеме запрещено, однако спортсмену разрешено использовать чёрную повязку в знак памяти.

Гераскевич заявил в социальных сетях, что намерен продолжать выступления именно в «шлеме памяти». Его позицию публично поддержали президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эдгар Ринкевич. Кроме того, главный тренер сборной Латвии по скелетону Иво Штейнбергс призвал МОК не применять санкции к украинскому спортсмену.

Официальное заявление МОК было опубликовано в четверг, 12 февраля. В документе подчёркивается, что решение о недопуске Гераскевича к участию в Олимпиаде-2026 связано исключительно с нарушением установленных правил.