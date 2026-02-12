Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
МОК снял с соревнований украинца за шлем с фотографиями погибших на войне

12 февраля, 2026

Мир 0 комментариев

Международный олимпийский комитет лишил аккредитации украинского скелетониста Владислав Гераскевич за отказ выполнять требования организаторов Игр-2026 относительно экипировки. Спортсмен продолжил использовать шлем с портретами более 20 украинских атлетов и тренеров, погибших во время войны, несмотря на запрет со стороны МОК.

Как сообщили в Международный олимпийский комитет, решение принято в связи с несоблюдением рекомендаций по поведению спортсменов на Олимпийских играх. Без аккредитации 27-летний спортсмен не сможет посещать олимпийские объекты и участвовать в соревнованиях.

Ранее, после первых тренировочных заездов, МОК потребовал от Гераскевича заменить шлем с изображениями погибших представителей украинского спортивного сообщества. Позднее в комитете уточнили, что выступать в таком шлеме запрещено, однако спортсмену разрешено использовать чёрную повязку в знак памяти.

Гераскевич заявил в социальных сетях, что намерен продолжать выступления именно в «шлеме памяти». Его позицию публично поддержали президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эдгар Ринкевич. Кроме того, главный тренер сборной Латвии по скелетону Иво Штейнбергс призвал МОК не применять санкции к украинскому спортсмену.

Официальное заявление МОК было опубликовано в четверг, 12 февраля. В документе подчёркивается, что решение о недопуске Гераскевича к участию в Олимпиаде-2026 связано исключительно с нарушением установленных правил.

У экс-генсека Совета Европы Ягланда проходят обыски

17:59

Мир 0 комментариев

За Турбьёрном Ягландом закреплен статус подозреваемого по делу о тяжких коррупционных преступлениях, связанных с осужденным за организацию проституции американским финансистом Эпштейном, сообщила газета Verdens Gang.

Этот кефир с клетчаткой оказался эффективнее омега-3 — учёные о неожиданном эффекте

17:52

Азбука здоровья 0 комментариев

Омега-3 давно считают «золотым стандартом» против процессов воспаления в организме. Но новое исследование показало: есть комбинация, которая работает сильнее.

Олимпийский комитет Латвии вступился за украинского спортсмена

17:42

Спорт 0 комментариев

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) и Литовский национальный олимпийский комитет (LTOK) обратились к Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) с просьбой дать разъяснения в связи с решением жюри IBSF о запрете украинскому спортсмену Владиславу Гераскевичу участвовать в соревнованиях по скелетону среди мужчин на зимних Олимпийских играх, сообщает ЛОК.

Футболка с символами нацистских Игр «распродана» на сайте Олимпиады

17:18

Важно 0 комментариев

Футболку с символикой нацистской Олимпиады 1936 года раскритиковали в немецких СМИ из-за отсутствия информации о политическом контексте соревнования, сообщает DW. После масштабной критики в немецких СМИ футболки с символикой Олимпиады-1936, которая проходила в нацистской Германии, значатся как "распроданные" в онлайн-магазин Олимпийских игр. Товар в четверг, 12 февраля, все еще можно найти на сайте, но для заказа он недоступен.

Немецкое качество: BMW отзывает сотни тысяч авто из-за риска возгорания

17:14

Бизнес 0 комментариев

Немецкий автоконцерн BMW в среду сообщил о масштабной сервисной кампании: по всему миру будут отозваны сотни тысяч автомобилей из-за дефекта, который может привести к возгоранию. Точное число машин компания не назвала, однако, по информации издания kfz-Betrieb, речь может идти примерно о 575 тысячах автомобилей.

На двух стульях: бывший мэр Огре получил еще одну должность в самоуправлении

17:02

Важно 0 комментариев

Бывший мэр Огрского края Эгилс Хелманис (Национальное объединение), который ушел в отставку 3 февраля, возглавит бюро новоизбранного председателя думы, своего однопартийца Андриса Крауи, сообщает LSM.lv

Просто писал код для России? Латвийскому программисту грозит тюремный срок

17:01

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности (VDD) 2 февраля предложила предъявить обвинение жителю Латвии за незаконное оказание услуг программирования компании в России в нарушение санкций, установленных Европейским союзом (ЕС).

