Дешевле только даром: что нам продают под видом масла?

Больше пяти пачек не брать

Первоначально известие о небывалой скидке вызвало настоящий ажиотаж: акционный товар смели в мгновение ока. И неудивительно — сливочное масло вполне можно купить впрок и заморозить в морозильнике. К тому же подобные акции уже проводились, хотя цена за пачку ранее не опускалась ниже 1 евро. Однако спустя несколько дней ажиотаж стих, и сливочное масло по цене 1,29 евро за пачку уже не пользовалось особым спросом.

Объяснение лежало на поверхности. Как пояснил председатель правления Центрального союза молочников Латвии Янис Шолкс, причиной снижения цен стало перепроизводство молочной продукции в мире. В настоящее время на глобальном рынке накоплены значительные запасы промышленной молочной продукции, и наступает момент, когда сроки ее годности приближаются к завершению. В результате такие товары выбрасываются на рынок по сниженным ценам.

Это первый этап кризиса — перепроизводство и падение цен, что вполне объяснимо: в январе прошлого года, когда цена на сливочное масло достигала 3 евро за пачку, дороговизну объясняли самыми разными факторами — от роста покупательной способности населения до эпидемии так называемого «синего языка» у крупного рогатого скота, которая тотчас сказалась на надоях.

Болезнь характеризуется поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полостей, опуханием языка, отеком лицевой части головы, поражением конечностей, а также изменениями скелетной мускулатуры.

Судя по всему, ситуация с «синим языком» со временем нормализовалась — примерно так же, как и с коронавирусом, а покупательная способность населения перестала расти столь стремительно.

Впрочем, все это лишь объяснения экспертов. Не нужно быть экономистом-аналитиком, чтобы понять: возможность покупать пачку масла за 3 евро есть далеко не у всех. В какой-то момент продукт мгновенно перешел в разряд недоступных по цене, и среднестатистический латвиец попросту исключил его из рациона. А поскольку даже в замороженном виде сливочное масло нельзя хранить бесконечно долго, торговцы вынуждены очищать склады.

В силу вступил классический закон капитализма — соотношение спроса и предложения. При этом Латвия слишком мала по размерам и численности населения, чтобы влиять на мировые розничные цены.

Перепроизводство затронуло практически все страны Европы, включая Германию, где подобные акции в местных супермаркетах начались уже в декабре прошлого года. Звучат прогнозы, что снижение цен на молочные продукты, скорее всего, продолжится. Вслед за маслом начал дешеветь и сыр, цена которого в 2025 году также взлетела до небес. Эту тенденцию подтверждает и Янис Шолкс.

«В целом да, это продолжится, потому что особенно крупные предприятия будут реализовывать продукцию по сравнительно низким, я бы даже сказал, неадекватным ценам, поскольку другого выхода нет. Запасы с каждым днем стареют, срок их годности сокращается, поэтому их необходимо выводить на рынок», — пояснил он.

Между тем год назад Янис Шолкс говорил совершенно иное. «О потолке цен пока трудно судить, но нет признаков того, что цена стабилизируется или начнет снижаться», — прогнозировал в январе 2025 года г-н Шолкс.

Польский импорт

В сарае у автора этих строк до сих пор хранится деревянная бочка с товарным клеймом Latvijas sviests. Именно в таких емкостях один из латвийских брендов Первой республики экспортировали за границу, главным образом в Великобританию. Наш климат идеально подходит для развития молочного животноводства — этим успешно занимались сначала фермеры, а затем колхозы на протяжении всего ХХ века.

Понятия «порошковое молоко», служившее сырьем для пастеризованного молока, например, в России, у нас тогда попросту не существовало. Сегодня же латвийское масло стало редким гостем на прилавках супермаркетов. Покупателям в основном предлагают продукт польского производства: в этой стране работают значительно более крупные молокозаводы, которые закупают в том числе и латвийское сырье. Конкурировать с ними крайне сложно.

Маргарину составят конкуренцию

За последний год, как отмечают в Центральном статистическом управлении Латвии, выросли объемы продаж заменителей натурального сливочного масла, прежде всего маргарина, который теперь чаще называют жировой пастой.

История, по сути, повторяется: в начале ХХ века маргарин появился именно из-за дороговизны натурального масла. Похожее уже происходило и в 1990-е годы, когда полезность маргарина даже пытались обосновать с медицинской точки зрения, утверждая, что в сливочном масле, мол, содержится вредный холестерин и от него лучше отказаться.

Между тем при более внимательном подходе выясняется, что из животных жиров натуральное сливочное масло считается одним из наиболее полезных. В среднем в нем содержится около 83% молочного жира, 1,1% белков, 0,5% лактозы, 0,2% минеральных веществ и около 15% влаги. Кроме того, в масле присутствуют полезные жирорастворимые витамины A, D и E, а также витамин C и витамины группы B.

Всего этого в маргарине нет, однако с экономической точки зрения его производство гораздо выгоднее. Рецепт прост: небольшое количество натурального сырья смешивают с различными добавками животного или растительного происхождения, сопровождая продукт заявлениями о заботе о здоровье потребителей.

Делается акцент на пониженное содержание жира, якобы не связанное с «болезнью века» — атеросклерозом. При этом называть такой продукт сливочным маслом запрещает специальный Регламент ЕС, поэтому и появилось название «жировая паста».

По сути, речь идет о масляных эрзацах. Однако производители всячески стараются выдать их за настоящее сливочное масло: используют схожий дизайн упаковки и размещают товар на полках молочных отделов рядом с маслом.

Распознаём подделку

Прежде всего следует внимательно изучить упаковку. Продукт должен называться именно сливочным маслом и никак иначе. В составе должно быть указано только доброкачественное коровье молоко — наличие любых добавок означает, что перед вами уже не масло, а спред.

Немаловажную роль играет и упаковка: она должна быть плотной и непрозрачной, лучше всего из фольги, поскольку на свету масло быстрее окисляется. Покупка сливочного масла на развес сегодня возможна разве что на рынке, поэтому визуально оценить качество продукта чаще всего удается уже дома, при вскрытии пачки.

Цвет качественного сливочного масла варьируется от беловато-желтого до насыщенно-желтого — в зависимости от жирности и сезона. При этом слишком яркий оттенок может свидетельствовать о добавлении красителя - бета-каротина. По закону его наличие должно быть обязательно указано на упаковке, хотя на практике возможны исключения.

Есть несколько простых способов отличить натуральное сливочное масло от фальсификата. Во-первых, качественное масло при надавливании на него пальцем не крошится. Во-вторых, в горячей воде хорошее сливочное масло тает равномерно. Если оно расслаивается, значит, в составе есть растительный жир.

В-третьих, тающее при комнатной температуре качественное сливочное масло не выделяет влагу на поверхности: капли воды указывают на спред или маргарин.

В-четвертых, после заморозки хорошее масло раскалывается на куски и крошится. И, наконец, в-пятых: на раскаленной сковороде качественный продукт растапливается без пены и выделения воды.

Александр ФЕДОТОВ