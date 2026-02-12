Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Не только совы и жаворонки: учёные нашли ПЯТЬ типов сна — какой ты?

Редакция PRESS 12 февраля, 2026 09:24

Думаешь, люди делятся только на жаворонков и сов? Похоже, всё гораздо сложнее. Учёные обнаружили сразу пять типов сна, и каждый связан не только с привычками, но и со здоровьем.

Исследование провели специалисты университета Макгилла в Канаде. Они изучили данные более 27 тысяч взрослых — включая результаты опросов, медицинские записи и даже сканирование мозга.

И оказалось — привычный делёж на ранних и поздних спящих давно устарел.

Тип 1. Сова рискованная
Поздно ложатся, поздно встают. Часто демонстрируют высокие когнитивные способности. Но чаще связаны с курением, алкоголем, быстрым вождением и меньшим количеством солнечного света. Также чаще возникают сложности с контролем эмоций.

Тип 2. Сова домашняя
Связана с видеоиграми, более низким доходом и меньшей физической активностью. У представителей этого типа чаще встречаются депрессия и факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Тип 3. Жаворонок стабильный
Самая «здоровая» группа. Обычно хорошо образованы, редко курят и почти не употребляют алкоголь. Правда, чаще переживают и тревожатся, но серьёзные проблемы со здоровьем встречаются реже остальных.

Тип 4. Жаворонок гормональный
Чаще встречается у женщин. Связан с симптомами депрессии, назначением антидепрессантов и гормональными особенностями организма.

 Тип 5. Сова экстремальная
Чаще встречается у мужчин. Связан с рисками болезней сердца, высоким давлением, депрессией, употреблением алкоголя и курением.

Учёные подчёркивают: тип сна зависит не только от времени отхода ко сну. На него влияют генетика, образ жизни и окружающая среда.

Интересно, что результаты частично ломают старые представления. Раньше считалось, что совы всегда имеют худшие показатели здоровья. Теперь выяснилось — всё зависит от конкретного подтипа.

Исследователи считают, что в будущем это может привести к персональным рекомендациям по работе, отдыху и поддержке психического здоровья.

При этом специалисты напоминают: большинству взрослых требуется примерно 6–9 часов сна в сутки. Но главный ориентир простой — если днём хватает энергии, значит организм, скорее всего, получает достаточно отдыха.

А учёные уже готовятся к следующему этапу исследований. Они хотят выяснить, заложен ли тип сна в человеке с рождения.

И тогда, возможно, опоздание на утреннее совещание можно будет объяснить… наследственностью.

В Болдерае открытым пламенем горела многоэтажка: подробности

Вечером 11 февраля, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Вечером 11 февраля, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Силиня с нами: её противники опять не добились отставки

Большинство парламентариев сегодня отклонили выдвинутое оппозиционными партиями требование отставки премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство").

Большинство парламентариев сегодня отклонили выдвинутое оппозиционными партиями требование отставки премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство").

В Риге легковушку зажало между двух фур: подробности ДТП

Вчера, в среду 11 февраля, в Риге на улице Густава Земгала легковой автомобиль получил удар с обеих сторон - от двух грузовиков, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Вчера, в среду 11 февраля, в Риге на улице Густава Земгала легковой автомобиль получил удар с обеих сторон - от двух грузовиков, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Не бойтесь, это не ошибка: СГД — о переплате подоходного налога

В этом году у части жителей при подаче годовой декларации о доходах переплата подоходного налога может не возникнуть или быть меньше, чем в предыдущие годы, сообщили в Службе государственных доходов (СГД), сообщает rus.lsm.lv.

В этом году у части жителей при подаче годовой декларации о доходах переплата подоходного налога может не возникнуть или быть меньше, чем в предыдущие годы, сообщили в Службе государственных доходов (СГД), сообщает rus.lsm.lv.

Сговорились что ли? Подросток с пистолетом взял школу в заложники!

Пока мир обсуждал подробности стрельбы в школе в Канаде, в тот же день трагедия с аналогиным сюжетом разыгралась на другом континенте. 

Пока мир обсуждал подробности стрельбы в школе в Канаде, в тот же день трагедия с аналогиным сюжетом разыгралась на другом континенте. 

В Латвии набирает силу «вирус младенцев»: что это?

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Пакистанизация Британии: госструктура уверяет медиков о выгодах браков между близкими родственниками

В январе контрольный орган NHS — государственной системы здравоохранения Великобритании — выпустил рекомендации для врачей и медсестёр, в которых говорилось о «потенциальных выгодах» браков между двоюродными братьями и сёстрами, широко распространённых в пакистанской диаспоре. Формулировки вызвали волну возмущения: общественность недоумевала, почему государственная медицина вдруг заговорила о плюсах союзов, которые давно находятся в центре острых медицинских и этических споров.

В январе контрольный орган NHS — государственной системы здравоохранения Великобритании — выпустил рекомендации для врачей и медсестёр, в которых говорилось о «потенциальных выгодах» браков между двоюродными братьями и сёстрами, широко распространённых в пакистанской диаспоре. Формулировки вызвали волну возмущения: общественность недоумевала, почему государственная медицина вдруг заговорила о плюсах союзов, которые давно находятся в центре острых медицинских и этических споров.

