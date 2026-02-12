Не только совы и жаворонки: учёные нашли ПЯТЬ типов сна — какой ты?

Исследование провели специалисты университета Макгилла в Канаде. Они изучили данные более 27 тысяч взрослых — включая результаты опросов, медицинские записи и даже сканирование мозга.

И оказалось — привычный делёж на ранних и поздних спящих давно устарел.

Тип 1. Сова рискованная

Поздно ложатся, поздно встают. Часто демонстрируют высокие когнитивные способности. Но чаще связаны с курением, алкоголем, быстрым вождением и меньшим количеством солнечного света. Также чаще возникают сложности с контролем эмоций.

Тип 2. Сова домашняя

Связана с видеоиграми, более низким доходом и меньшей физической активностью. У представителей этого типа чаще встречаются депрессия и факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Тип 3. Жаворонок стабильный

Самая «здоровая» группа. Обычно хорошо образованы, редко курят и почти не употребляют алкоголь. Правда, чаще переживают и тревожатся, но серьёзные проблемы со здоровьем встречаются реже остальных.

Тип 4. Жаворонок гормональный

Чаще встречается у женщин. Связан с симптомами депрессии, назначением антидепрессантов и гормональными особенностями организма.

Тип 5. Сова экстремальная

Чаще встречается у мужчин. Связан с рисками болезней сердца, высоким давлением, депрессией, употреблением алкоголя и курением.

Учёные подчёркивают: тип сна зависит не только от времени отхода ко сну. На него влияют генетика, образ жизни и окружающая среда.

Интересно, что результаты частично ломают старые представления. Раньше считалось, что совы всегда имеют худшие показатели здоровья. Теперь выяснилось — всё зависит от конкретного подтипа.

Исследователи считают, что в будущем это может привести к персональным рекомендациям по работе, отдыху и поддержке психического здоровья.

При этом специалисты напоминают: большинству взрослых требуется примерно 6–9 часов сна в сутки. Но главный ориентир простой — если днём хватает энергии, значит организм, скорее всего, получает достаточно отдыха.

А учёные уже готовятся к следующему этапу исследований. Они хотят выяснить, заложен ли тип сна в человеке с рождения.

И тогда, возможно, опоздание на утреннее совещание можно будет объяснить… наследственностью.