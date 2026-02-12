Сейм снова рассмотрит требование об отставке Силини

На заседании Сейма на прошлой неделе 46 депутатов коалиции проголосовали против отставки Силиня, а Скайдрите Абрама, которая в основном поддерживает оппозицию, воздержалась от голосования. Остальные депутаты предпочли не голосовать.

При голосовании не был обеспечен кворум, и в заседании был объявлен перерыв.

Требование об отставке Силини подала партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ). Это уже шестое требование об отставке премьер-министра.

Требование об отставке связано с "требованием принять мигрантов", которое, по мнению ЛПМ, ответственные лица не устранили, "фактическим провалом политического надзора" за проектом "Rail Baltica", а также с показателями экономического развития страны, которые ЛПМ считает слабыми.