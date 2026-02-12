Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Заболеваемость гриппом в Латвии снизилась, но зарегистрировано пять смертей

12 февраля, 2026 08:04

Новости Латвии 0 комментариев

На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии снизилась на 31,8%, однако было зарегистрировано пять смертей пациентов с подтвержденной гриппозной инфекцией, свидетельствуют данные мониторинга гриппа Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Всего с начала сезона зарегистрировано 14 смертей пациентов с гриппом, и 11 умерших, или 79%, не были привиты от гриппа в этом сезоне.

На прошлой неделе грипп был клинически диагностирован у 216 пациентов, или в среднем 311,1 случая на 100 000 населения, по сравнению с 309 случаями или 455,8 на 100 000 населения неделей ранее.

Случаи гриппа были выявлены во всех десяти зонах мониторинга. Наибольшая заболеваемость гриппом отмечена в Елгаве - 1205,6 случаев на 100 000 населения, и в Лиепае - 580,0 случаев на 100 000 населения.

Как и в предыдущие сезоны, заболеваемость гриппом была выше у детей до 14 лет, но на прошлой неделе снизилась во всех возрастных группах. Наибольшая доля госпитализаций по поводу тяжелых острых респираторных инфекций приходится на людей в возрасте 65 лет и старше.

Доля тяжелых инфекций дыхательных путей в общем числе госпитализаций увеличилась до 6,2% по сравнению с 5,4% неделей ранее. Из общего числа госпитализированных пациентов 17 были помещены в отделения интенсивной терапии, а половина госпитализированных была в возрасте 65 лет и старше.

Доля положительных тестов на "Covid-19" увеличилась до 5,8% на прошлой неделе по сравнению с 4% неделей ранее. Было проведено 690 тестов, из которых 40 оказались положительными, подтвердив наличие заболевания.

На предыдущей неделе было 64 случая госпитализации с инфекцией "Covid-19". Также зарегистрировано девять случаев смерти пациентов с подтвержденной инфекцией "Covid-19".

С начала года зарегистрирован 31 случай смерти пациентов с "Covid-19". Для сравнения, за тот же период 2025 года было зарегистрировано 23 случая смерти пациентов с подтвержденной инфекцией "Covid-19".

