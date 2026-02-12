В пятницу и в ночь на субботу ожидается сильная метель: прогноз на выходные

Рано утром в пятницу с юго-запада Латвию начнет пересекать обширный зона осадков с умеренным или сильным снегом и метелью, а на юго-востоке страны временами ожидаются дождь и ледяной дождь.

На большей части страны ожидается 10-25 сантиметров свежего снега, меньше снега будет на северо-западе - в Вентспилсе и Колкасрагсе, а также в Салацгриве и Руиене. Порывы восточного-северо-восточного ветра будут достигать 11-16 метров в секунду, а на Курземском побережье Рижского залива - до 20 метров в секунду.

В столице небольшая метель начнется в пятницу утром и усилится в течение дня, постепенно ослабевая в ночь на субботу.

Сильный снег и снежные заносы могут сделать некоторые дороги непроезжими, а железнодорожные пути - местами заблокированными. Ситуация начнет ухудшаться со второй половины дня пятницы.

В субботу небо прояснится. Ветер будет дуть с севера и постепенно ослабевать, но все еще будет достаточно сильным, чтобы местами задувать снег - ожидается поземка.

В воскресенье будет преимущественно солнечно. Утром в воскресенье и в течение ночи в понедельник температура местами опустится примерно до -30 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, снежный покров на наблюдательных пунктах в настоящее время составляет от 6-8 сантиметров в Колке, Мерсрагсе, Даугавгриве, Айнажи и Руиене до 40 сантиметров в Даугавпилсе, 45 сантиметров в Пиедруе и 52 сантиметров в Дагде.