В пятницу и в ночь на субботу ожидается сильная метель: прогноз на выходные

© LETA 12 февраля, 2026 09:19

В пятницу и в ночь на субботу на Латвию обрушится метель, которая в некоторых регионах страны может стать самой сильной за эту зиму, прогнозируют синоптики.

Рано утром в пятницу с юго-запада Латвию начнет пересекать обширный зона осадков с умеренным или сильным снегом и метелью, а на юго-востоке страны временами ожидаются дождь и ледяной дождь.

На большей части страны ожидается 10-25 сантиметров свежего снега, меньше снега будет на северо-западе - в Вентспилсе и Колкасрагсе, а также в Салацгриве и Руиене. Порывы восточного-северо-восточного ветра будут достигать 11-16 метров в секунду, а на Курземском побережье Рижского залива - до 20 метров в секунду.

В столице небольшая метель начнется в пятницу утром и усилится в течение дня, постепенно ослабевая в ночь на субботу.

Сильный снег и снежные заносы могут сделать некоторые дороги непроезжими, а железнодорожные пути - местами заблокированными. Ситуация начнет ухудшаться со второй половины дня пятницы.

В субботу небо прояснится. Ветер будет дуть с севера и постепенно ослабевать, но все еще будет достаточно сильным, чтобы местами задувать снег - ожидается поземка.

В воскресенье будет преимущественно солнечно. Утром в воскресенье и в течение ночи в понедельник температура местами опустится примерно до -30 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, снежный покров на наблюдательных пунктах в настоящее время составляет от 6-8 сантиметров в Колке, Мерсрагсе, Даугавгриве, Айнажи и Руиене до 40 сантиметров в Даугавпилсе, 45 сантиметров в Пиедруе и 52 сантиметров в Дагде.

Дешевле только даром: что нам продают под видом масла?
Дешевле только даром: что нам продают под видом масла?

«Рижский хлеб» признали «террористом и экстремистом» в России
«Рижский хлеб» признали «террористом и экстремистом» в России (2)

Кто ж наварился? Закупка электробусов в Латвии признана неэффективной
Кто ж наварился? Закупка электробусов в Латвии признана неэффективной

В Болдерае открытым пламенем горела многоэтажка: подробности

Вечером 11 февраля, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Силиня с нами: её противники опять не добились отставки

Большинство парламентариев сегодня отклонили выдвинутое оппозиционными партиями требование отставки премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство").

В Риге легковушку зажало между двух фур: подробности ДТП

Вчера, в среду 11 февраля, в Риге на улице Густава Земгала легковой автомобиль получил удар с обеих сторон - от двух грузовиков, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Не бойтесь, это не ошибка: СГД — о переплате подоходного налога

В этом году у части жителей при подаче годовой декларации о доходах переплата подоходного налога может не возникнуть или быть меньше, чем в предыдущие годы, сообщили в Службе государственных доходов (СГД), сообщает rus.lsm.lv.

Сговорились что ли? Подросток с пистолетом взял школу в заложники!

Пока мир обсуждал подробности стрельбы в школе в Канаде, в тот же день трагедия с аналогиным сюжетом разыгралась на другом континенте. 

В Латвии набирает силу «вирус младенцев»: что это?

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Пакистанизация Британии: госструктура уверяет медиков о выгодах браков между близкими родственниками

В январе контрольный орган NHS — государственной системы здравоохранения Великобритании — выпустил рекомендации для врачей и медсестёр, в которых говорилось о «потенциальных выгодах» браков между двоюродными братьями и сёстрами, широко распространённых в пакистанской диаспоре. Формулировки вызвали волну возмущения: общественность недоумевала, почему государственная медицина вдруг заговорила о плюсах союзов, которые давно находятся в центре острых медицинских и этических споров.

